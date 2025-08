Tilsa Lozano aclara cuál es el nivel económico que busca en su pareja: “Para abajo, no”

¡No quiere un misio! Tilsa Lozano aclara qué tipo de pareja busca: “Para abajo, no”.

Tilsa Lozano no se guarda nada. En su programa ‘La Noche Habla’, la popular exvengadora volvió a causar revuelo al hablar abiertamente sobre lo que espera en su próxima relación de pareja. Ahora que se encuentra oficialmente soltera tras su separación de Jackson Mora, la figura de Panamericana Televisión no dudó en dejar claro que no está dispuesta a mantener a nadie ni a aceptar menos de lo que cree que merece.

La también conductora aseguró que su futuro sentimental dependerá del estilo de vida que pueda ofrecerle su pareja. “Tengo un ‘life style’ (estilo de vida) y si yo voy a estar con una persona, mínimo debe tener el mismo estilo de vida que yo o más”, expresó en su programa, dejando en claro que no está para relaciones con desequilibrio económico.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios la criticaron por considerarla “interesada”, muchos otros la respaldaron, resaltando que es válido saber lo que se quiere y no conformarse con menos.

Tilsa Lozano no está dispuesta a mantener a nadie

En sus declaraciones, Tilsa Lozano fue enfática: no busca una pareja a la que tenga que mantener ni que la limite en sus planes personales o profesionales. “¿Qué pasa si le digo que me quiero ir a Europa o a tal lugar? Yo no soy pechadora, yo pecho a mis hijos. O puedes llevar el mismo estilo de vida que yo o más, pero para abajo no”, declaró frente a cámaras.

Durante la conversación con los integrantes de ‘Los Coneros’, Tilsa fue aún más contundente al contar que ya tuvo experiencias con personas que no podían seguir su ritmo económico y que eso es algo que no desea repetir. “Yo ya tuve 20, a mí ya me fueron a gilear en bicicleta, ya eso ya pasó”, comentó entre risas, dejando claro que su época de tolerar precariedad en el amor ya quedó en el pasado.

Incluso cuando le preguntaron si aceptaría una salida con alguien que solo pudiera invitarla a comer un pollo broster en la calle, su respuesta fue directa y sin filtros: “Sí, iría a tragar porque tengo hambre, pero no estaría contigo”.

El impacto de su matrimonio con Jackson Mora

Este nuevo enfoque sobre las relaciones sentimentales no surge de la nada. Tilsa ha confesado en algún momento que su matrimonio con Jackson Mora afectó considerablemente su carrera. La conductora reveló que, durante su relación, su vida profesional se vio completamente apagada.

“Durante el tiempo que estuve casada con Jackson, yo personalmente siento que me apagaron como figura del medio. No me dejaba. ¿Qué? Eso es algo que nunca lo conté”, reveló Lozano, visiblemente afectada por lo que vivió.

Aunque el exboxeador no le prohibía directamente asistir a sus eventos, según Tilsa, la presión emocional era constante. “No es que me dijera ‘no vayas’, pero sí me decía ‘¿para qué vas a ir? Yo trabajo de lunes a viernes, quédate el fin de semana conmigo’”, explicó.

Lo que parecía una solicitud amorosa terminó convirtiéndose en una carga. La conductora recordó que sus problemas comenzaron cuando decidió retomar sus presentaciones públicas. “Nuestros problemas empezaron cuando yo hice ese primer evento en agosto-septiembre, y él no soportó verme brillar”, señaló. Esta situación marcó un punto de quiebre en su matrimonio y la empujó a tomar decisiones importantes sobre su vida personal y profesional.

Desde su divorcio, Tilsa ha experimentado un proceso de renovación personal. Según contó, volver a trabajar y reconectarse con su público le devolvió la energía y la motivación que había perdido.

“Cuando terminé con él, me sentí empoderada. Estaba apagada, pero ahora me siento feliz, reconociéndome en lo que hago y trabajando de nuevo. Ese es el regreso que necesitaba”, comentó con entusiasmo.

Lozano también admitió que, al inicio de la relación, fue ella quien cedió por amor. “Él me decía ‘viaja conmigo y acompáñame’, entonces yo ya no tenía espacio para mis eventos”, relató, mostrando cómo, por complacerlo, había dejado de lado su pasión y su carrera.

Pero ahora, con otra mentalidad, no está dispuesta a pasar por lo mismo. “Cuando empecé a pedirle que me acompañara a mis eventos, se volvió traumático. El tipo solo estaba con una cara de malestar”, dijo con decepción.

En esta nueva etapa, Tilsa deja claro que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto, independencia y estabilidad. “Yo fui la que cedí, porque me moría por él, porque lo amaba, pero ahora, después de todo lo vivido, me doy cuenta de lo que realmente valoro: mi felicidad, mi trabajo y mi bienestar”, afirmó.