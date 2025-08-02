Perú

Elecciones 2026: Hoy, 2 de agosto, culmina el plazo para que partidos políticos inscriban una alianza

Hasta el momento, la mayoría de organizaciones no ha logrado registrarse en forma de coalición. Por ejemplo, el Partido Morado, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, son algunas de las agrupaciones que han anunciado que irán solas a la contienda electoral

Guardar
Desde la paridad obligatoria hasta
Desde la paridad obligatoria hasta los filtros de afiliación política, el nuevo reglamento transforma el proceso de inscripción. Composición: JNE / Infobae Perú

Este sábado 2 de agosto vence el plazo para que las agrupaciones políticas presenten sus solicitudes de inscripción de alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un paso obligatorio para quienes busquen participar de manera conjunta en las Elecciones Generales de abril de 2026.

El vocero del JNE, Román Campos, indicó que actualmente hay 43 partidos políticos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), cuyo registro se concretó hasta el pasado 12 de abri de este año. Campos aclaró que “es cierto que, a través de los medios de comunicación, se ha conocido sobre intenciones y conversaciones entre partidos políticos”, pero que, formalmente, “no se ha presentado ninguna solicitud”

El JNE dispuso que las oficinas de la Mesa de Partes, ubicadas en el jirón Cusco 653, Cercado de Lima, y sus oficinas desconcentradas, atenderán hasta las 11:59 p.m. Adicionalmente, la Mesa de Partes Virtual continúa habilitada para agilizar la recepción de documentos en todo el país.

PPC y el partido Unidad
PPC y el partido Unidad y Paz acuerdan alianza política para las siguientes elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Proceso y requisitos para la inscripción de alianzas

Román Campos explicó que el proceso formal de inscripción puede completarse hasta el 1 de septiembre. “Tanto el acuerdo interno como el acuerdo conjunto deben presentarse acompañando la solicitud de inscripción de la alianza electoral ante el JNE”, remarcó.

El vocero detalló que la normativa exige a los partidos que forman parte de una alianza electoral seguir un proceso interno previo. “En algunos casos, la decisión es tomada por el presidente del partido; en otros, por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) o una asamblea nacional”, explicó. Una vez alcanzado este acuerdo interno, las agrupaciones deben suscribir de manera conjunta un documento que incluya diversos requisitos: el proceso electoral al que se presentan, la denominación y símbolo de la alianza, la conformación de órganos de gobierno, la designación de personeros legales y técnicos, las normas sobre democracia interna, y la distribución de candidaturas entre los partidos miembros.

El acuerdo conjunto también debe contemplar reglas sobre el financiamiento público directo si alguno de los partidos cuenta con representación parlamentaria. “Las solicitudes son evaluadas por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Si hay observaciones, los partidos deben subsanarlas y culminar el proceso de inscripción a más tardar el 1 de septiembre de este año”, puntualizó.

Fuerza Moderna y Batalla Perú
Fuerza Moderna y Batalla Perú forman alianza electoral. (Foto composición Infobae Perú/Fb: Difusión)

Evaluación y atención especial durante el cierre

Durante estos 30 días, el JNE verifica que los documentos incluyan todos los requisitos exigidos y que los partidos respalden su alianza mediante acuerdos válidos según su estatuto. El proceso busca asegurar que las organizaciones políticas cumplan con la legalidad antes de conformar alianzas para los comicios de 2026.

Román Campos insistió en que a pesar del interés mediático, hasta la fecha no existen solicitudes oficiales. “Formalmente no se ha presentado ninguna solicitud de inscripción de alianzas electorales”. Las agrupaciones políticas tienen solo hasta esta medianoche para realizar el trámite, tanto de manera presencial como virtual, de cara a unas de las elecciones más importantes del calendario político nacional.

Temas Relacionados

Jurado Nacional de EleccionesElecciones 2026Alianzas electoralesperu-politicaElecciones Perú 2026

Más Noticias

Influenza: Vacunas en centros de salud en Lima son limitadas, mientras que en Arequipa se acabaron las dosis

Autoridades esperan respuesta para reabastecimiento, mientras la super gripe AH3N2 presiona la demanda y hospitales redirigen a los ciudadanos

Influenza: Vacunas en centros de

JEE concluye que Roberto Sánchez faltó a la neutralidad electoral al usar empleados de su despacho en actos proselitistas

El informe del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 se originó tras un reportaje donde se observó a dos empleados del despacho de Roberto Sánchez exhibiendo banners y banderas de Juntos por el Perú durante una campaña

JEE concluye que Roberto Sánchez

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

El ‘Pulpo’, de 35 años, está llamado a ser el arquero indiscutible del ‘decano’. Convencerlo para unirse al nuevo proyecto fue sencillo. Llega a Cali después de un periodo glorioso con Orlando City

Pedro Gallese seguirá su carrera

Ley General de Minería impide cierre total del REINFO, alerta el OCM: solo 1% de titulares concentra la mitad de concesiones en Perú

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros advierte que los mineros ilegales le ganan cada año más terreno a la producción formal de oro en el Perú, al punto de reducir la participación de las principales 4 minas del país

Ley General de Minería impide

Día Internacional del Migrante: el origen de una fecha que visibiliza derechos, aportes y desafíos de la movilidad humana

Cada 18 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para reconocer derechos, aportes sociales y retos de millones de personas en movilidad

Día Internacional del Migrante: el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo denuncia a Johana

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”