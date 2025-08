Alianza entre el Partido Morado y Cooperación Popular no prosperó: “No nos debilita”, dice la agrupación de centro

El Partido Morado continúa teniendo problemas internos entre militantes - crédito composición Infobae Perú

El presidente del Partido Morado, Luis Durán, confirmó a Infobae Perú que la agrupación descartó la posibilidad de formar una alianza de cara a las elecciones generales de 2026. A pesar de haber sostenido conversaciones avanzadas con Cooperación Popular, tendrán una candidatura propia. Dentro del partido hay actualmente cuatro precandidatos a la presidencia: el exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, el exministro de Defensa, Daniel Mora, el expresidente del Banco de la Nación, Luis Alberto Arias, y el propio Durán.

En un comunicado difundido por su dirigencia, la organización expresó que “hay decisiones que se toman con calma, sin afán ni presión, pero con responsabilidad. Decisiones que pueden incomodar en el momento, pero que a la larga son importantes”. El pronunciamiento agrega que, aunque las conversaciones con Cooperación Popular fueron emprendidas “con disposición sincera por ambas partes”, no se llegó a concretar una coalición.

El documento detalla los motivos detrás de la ruptura. “Desde un inicio fuimos claros: estábamos dispuestos a explorar coincidencias, pero sin diluir lo nuestro. Somos un partido político con identidad, con historia, con una militancia activa y principios que no están en venta”, se lee.

“No buscamos atajos ni fórmulas fáciles”

El Partido Morado indicó que temas como la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y el bienestar de los más vulnerables conforman parte de sus prioridades, pero que las condiciones para una alianza no maduraron. “Si bien nos marcamos como reto, temas como seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, y el bienestar de los más vulnerables, las condiciones no maduraron; lo honesto es reconocerlo con serenidad. Nadie ha fallado. Simplemente, se acordó no prosperar”, indica el comunicado.

Además, definieron que la independencia no los debilita. “Decidimos no avanzar con una alianza. No nos debilita. Tampoco nos define. No todo acuerdo es necesariamente bueno, ni toda ruptura es mala”, mencionan.

Luis Durán, presidente de la organización, afirmó que el Partido Morado “tiene rumbo propio” y que continuará “trabajando desde nuestro compromiso en todo el país, con talleres, formación, debates programáticos y presencia real”. Sobre sus cuadros internos, añadieron que “no improvisamos candidaturas: los estamos formando. Nos mueve un compromiso con el Perú”.

El acercamiento a Cooperación Popular

Desde Cooperación Popular, el congresista Carlos Zeballos, integrante del Bloque Democrático Popular (BDP) y exmilitante de Acción Popular, había declarado que en las últimas semanas había tenido conversaciones con el Partido Morado. “Hay mucho acercamiento, muchas coincidencias”, dijo. De esta manera, confirmó la existencia de negociaciones avanzadas e incluso indicó que “no se descarta un acuerdo inminente”.

El legislador había precisado que las conversaciones han alcanzado un alto nivel y que uno de los factores que facilitó el diálogo fue la presencia de Mesías Guevara en el Partido Morado, quien antes presidió el Gobierno Regional de Cajamarca y Acción Popular. Zeballos señaló: “Somos exmilitantes de un partido muy tradicional al que queremos y apreciamos mucho”. Además, sugirió que el candidato a la presidencia por una eventual coalición podría ser “el doctor Johnny Lescano”.

No obstante, el propio Lescano aseguró, en diálogo con Caretas, que su agrupación Verdad y Honradez no había sido invitada a las rondas de diálogo, por lo que si la coalición prosperaba, él se iba a retirar de la contienda. Además, Luis Durán, presidente del Partido Morado, también había asegurado que no deseaban que un congresista actual participe de los próximos comicios, teniendo en cuenta que Zeballos es un parlamentario actualmente.