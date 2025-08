Gobierno impulsará condominios para familias que buscan alquilar para vivir

Peruanos que no busquen comprar vivienda, o que tengan planes para emigrar en el futuro, podrán acceder más fácilmente a alquileres. - Crédito Andina

Vivir en el Perú no es fácil, y mucho menos sostener a una familia. Con un sueldo mínimo de S/1.130 y una canasta básica familiar que ya llegó a S/1.816, a muy pocos les queda margen para costear una vivienda. Sobre todo si es comprada.

Se habla de el ‘sueño de la casa propia’, ¿pero qué pasa si eso no tiene que ser el ideal al que aspirar? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) adelanta una idea en esa línea.

En Andina Canal Online el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, indicó que su cartera se encuentra trabajando para impulsar la edificación condominios destinados al arrendamiento (alquiler). Esto, considerando que hay personas y familia que no buscan comprar casa, sino solo alquilar un inmueble para vivir, por diferentes razones.

Así están los precios de alquileres en abril de 2025. - Crédito Captura de Urbania

El plan del MVCS para impulsar el alquiler

¿Buscas departamento pero no quieres endeudarte con un crédito hipotecario y no tienes para pagar un departamento de más de S/400 mil al contado? El Gobierno tiene un plan para ti, pero supone considerar la idea de alquilar para vivir.

“La idea es que la brecha habitacional no solamente se debe atender a través de la compra-venta o la adquisición de vivienda nueva, sino que también se puede cubrir con el alquiler. Hay muchas familias que no pueden comprar una vivienda o de repente no quieren hacerlo”, señaló el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, en Andina Canal Online.

Así, el funcionario reveló que dado que “la expectativa de vida de las personas son diferentes hoy en día”, estos pueden buscar otros modos de vivir. “Algunos están pensando en comprar una vivienda y endeudarse 20 años o 25 años, esa es su opción. Pero hay familias jóvenes que luego se van a otro país, estudian afuera, viven en otra región, o de repente después buscan otro tipo de vivienda, y para estas personas el alquiler es una opción”, explicó Ramos.

El Gobierno promoverá alquiler para ayudar a esas familias y personas que no buscan comprar casa. - Crédito iStock

“Los alquileres” que plantean

Asimismo, el viceministro sostuvo que el alquiler de viviendas debería ser parte de la política de promoción para poder resolver la brecha habitacional que existe en el Perú, para lo cual se plantean dos escenarios.

Uno es el alquiler o la renta orgánica. Esto “implica que los desarrolladores inmobiliarios destinen edificaciones directamente para la renta. Ahí venimos conversando y coordinando la posibilidad de dar facilidades o incentivos para que ellos puedan competir con este nuevo producto, considerando que hay una buena parte de la población que alquila vivienda, pero lo hace de manera informal”.

Lo segundo se trataría de la Infraestructura de Arrendamiento Social o IDAS: el otro gran bloque que estamos evaluando, revisando y que estamos tratando de sacar adelante es el tema de la IDAS, lo cual significa promover, a través de mecanismos como Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas (APP) o Proyectos en Activos, el desarrollo de infraestructura como las torres que hicieron para los Juegos Panamericanos.

El Gobierno peruano también haría obras con mecanismos con empresas privadas para dar alquileres. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Es decir, sería por un lado, de dar incentivos, y por otro, de realizar obras con diferentes mecanismos, para poder asegurar los edificios donde se alquilaría la vivienda, o la “infraestructura que se destine para generar unidades para el alquiler; es decir, con el mecanismo de Obras por Impuestos se puede construir edificaciones (condominios), y la administración y la operatividad la puede desarrollar un privado en concesión, vía APP”.

Como se recuerda, el nuevo Reglamento de Vivienda de Interés Social ya promueve el desarrollo de la Vivienda en Arrendamiento para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población, mediante subsidios al alquiler. Pero el nuevo plan del Gobierno lideraría la promoción de esta idea de “alquilar para vivir”.