Valentino explica la razón por la que se volvió ‘hétero’: “Solo quería concientizar”

Valentino Palacios reapareció en redes sociales tras la controversia generada por su declaración sobre un supuesto cambio de orientación sexual. En un video publicado en su cuenta de TikTok, el creador de contenido explicó que su mensaje nunca tuvo la intención de ridiculizar ni de menospreciar a la comunidad LGBT, público al que considera clave en su carrera.

“Vengo a aclarar las dudas que tienen acerca de mí. Muchos de ustedes vieron en redes que cambié mi orientación, que ya no me gustaban los chicos y ahora me gustaban las chicas. Muchos lo tomaron como si yo me hubiese estado riendo de ese tema, cosa que no fue así”, señaló en su video, que supera el millón de reproducciones en la plataforma.

El origen de la polémica se remonta a una transmisión en vivo donde Valentino anunció su supuesta decisión de alejarse de la comunidad LGBT. “Me despido de esta comunidad tan linda. Esta comunidad que me vio crecer, siempre los llevaré en mi corazón. Y crean que Valentino va a seguir para siempre, Valentino sigue para rato”, expresó en ese momento.

Valentino se aleja de la comunidad LGBT y se declara ‘hétero’: ¿qué pasó con el influencer?

Además, deslizó una razón personal para este giro, sorprendiendo que tenga que ver con su vida amorosa: “No es que sea impulsivo, el amor no me funciona con los hombres, entonces me voy con las mujeres. Quiero darme el tiempo de conocer a una verdadera mujer. Darle un nieto o nieta a mi abuela”.

“Nunca falté el respeto”

Ante la ola de comentarios y críticas, Valentino aclaró el contexto de sus palabras. Señaló que, aunque en uno de sus lives mencionó que se iba a fijar en las mujeres porque “ningún hombre me hace caso o me toma en serio”, el sentido real de su declaración se distorsionó. “A lo que yo iba se salió de contexto. En estos días me he quedado en shock y he experimentado hasta dónde la gente puede aplaudir que me gusten las mujeres y no los hombres”, afirmó muy serio.

Palacios recalcó su agradecimiento hacia la comunidad LGBT y negó que haya buscado ofender, incluso recalcó el apoyo que le han brindado en el crecimiento de su popularidad. “En ningún momento falté el respeto a nadie, quiero decir que la comunidad LGBT ha sido el primer público que me apoyó para que yo sea Valentino Palacios y también fue el primer público que me impulsó para ser quien soy”, mencionó.

Valentino explica la razón de su cambio a ‘hétero’: “Solo quería concientizar”

La exposición pública y el debate en torno a su orientación sexual impactaron en su salud mental, según el mismo decidió contarlo. “Si llegó un punto en el que todos los comentarios malos que me hacían sobre mi orientación, sobre mi familia, sobre mí, sí me llegó a afectar, caí en depresión, me dio ansiedad, todas las noches lloraba, no comía y mi familia son testigos de eso”, confesó en su video.

“Lo único que quería era concientizar”

Valentino negó que la controversia buscara generar viralidad o aumentar su número de seguidores, como muchos lo andaban diciendo en el ciberespacio.

“Muchos me dijeron que fue por ganar seguidores, por ganar vistas, créanme que no fue así, que eso ni por acá. Lo único que quería era concientizar a todo el público que me sigue, que también pasan por lo mismo, que tienen miedo de ser ellos mismos por ser juzgados y tratan de ser otra persona para agradar al resto”.

El influencer insistió en que su identidad no ha cambiado y que las personas no deben esconderse para complacer a los demás. “Esto me sirve de lección que yo jamás voy a dejar de ser Valentino, el chico de rulitos que se pone sus politos, solamente por agradarle al resto. Jamás voy a dejar de ser esa persona que conocieron en un principio”, indicó.

Reconoció el apoyo de su familia durante el proceso y pidió comprensión para quienes todavía sienten miedo de mostrarse como son. “Estoy muy agradecido con mi familia porque me apoyaron por como yo era, sin miedo a ser juzgado. Solamente quiero que se sensibilicen por esas personas que viven escondidas y no se pueden mostrar como son”.

Cerró su mensaje reafirmando que su orientación no ha cambiado y llamó a la autenticidad: “Mi condición es la misma, no he cambiado, no dejen de ser ustedes mismos, no apaguen ese brillo por agradarle a personas que nada que ver, muéstrense tal como son”.