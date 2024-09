Kike Márquez confiesa que le fue infiel a Génesis Tapia con varias mujeres: “Le escribía a muchas chicas”

Esposo de Génesis Tapia reaparece e intenta justificar sus infidelidades | América Hoy

El nombre de Kike Márquez y Génesis Tapia ha remecido la farándula peruana, luego de que se difundieran unas imágenes del empresario, siéndole infiel a su esposa con una joven de 18 años. Las imágenes fueron expuestas por el programa ‘Magaly TV La Firme’ y tiempo más adelante se reveló que la exbailarina está embarazada de un niño.

Al respecto, también se supo que su salud estuvo deteriorada, por lo que fue internada en una clínica local para salvaguardar su salud y la del pequeño que está en camino. Ante ello, más de uno ha esperado la versión de Márquez, para conocer cuál fue el motivo que lo llevó a tomar estas decisiones.

Es así que este lunes 2 de setiembre, el empresario se presentó en el programa ‘América Hoy’ e intentó despejar las dudas de las presentadoras. Como parte de su arrepentimiento, sorprendió al mencionar que él estaba manejando mal su matrimonio y confesó que sí le fue infiel a su esposa. Relató que su modus operandi era escribirle a varias mujeres y, finalmente, una le hizo caso.

Kike Márquez asegura que pedirá ayuda profesional luego de haberle sido infiel a Génesis Tapia, quien está en estado de gestión.

“Hace mucho tiempo vengo manejando mal mi matrimonio y es verdad que he estado escribiendo a muchas chicas buscando esto que tarde o temprano iba a pasar”, comentó al respecto.

Seguido, explicó que su esposa siempre le cuestionaba el motivo de su infidelidad. Sobre ello, señaló que lo considera una enfermedad, pero ha tomado la decisión de asumir su culpa para comprometerse con su familia.

“Es algo que mi esposa me pregunta por qué lo hice. Es porque no aceptaba que estaba enfermo. Acepté esta entrevista porque quiero asumir mi culpa y quiero comprometerme con mi esposa y con mis hijos. Estoy muy dolido por toda esta situación. Es cierto que he manejado mal mi matrimonio durante muchos años; yo soy el único responsable y culpable. (...) Lo que le causé a mi esposa es algo que nunca imaginé ni en mis peores pesadillas”, agregó.

Esposo de Génesis Tapia confirma que la engañó con más mujeres.

Génesis Tapia rompe en llanto al hablar de su pareja

Génesis Tapia, conocida por su participación en realities, ha compartido una emotiva revelación sobre su complicada situación personal. La ex chica reality confesó que, durante su embarazo, su expareja Kike Márquez estuvo en contacto con otra mujer. “Cuando él se fue a Argentina, él sabía que yo estaba a punto de perder a mi bebé, y lejos de darme tranquilidad, él se fue a escribirse con esta persona, que no es culpable porque él tenía el compromiso conmigo, me hizo daño”, explicó Tapia.

En medio de su dolor, Tapia agradeció el apoyo recibido de muchas mujeres que la consideran una fuente de inspiración, describiendo su respaldo como un “sostén increíble”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de responder a las críticas que ha recibido en redes sociales, recordando un antiguo conflicto con Bettina Gallo Saavedra, quien en el pasado la acusó de interferir en su relación con un empresario.

Génesis Tapia rompe en llanto al hablar sobre la infidelidad de su esposo | América Hoy

“Hay personas que me dicen que es karma, que mi bebé se muera y yo también. Solamente quiero decirles que Dios me ama. Mi único error fue confiar en la posibilidad de formar una familia, porque desde niña he sufrido demasiado. Pero no me voy a hundir, yo me voy a levantar por mis hijos”, dijo Tapia con lágrimas en los ojos, causando preocupación entre las conductoras del programa ‘América Hoy’.

Por último, Tapia subrayó el profundo impacto emocional que la traición de Márquez ha tenido en ella. Aunque él nunca la agredió físicamente, la exbailarina aseguró que su infidelidad “destruyó el alma” de forma devastadora. “Kike nunca me ha levantado la mano, pero nunca ha necesitado hacerlo para destruirme el alma. Me destruyó el alma todos estos años”, concluyó.