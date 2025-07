Presidenta participa de Acción de Gracias antes del Desfile Militar: evitó responder a la prensa

La presidenta de la República, Dina Boluarte, asistió esta mañana a la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, organizada por las Iglesias Cristianas Evangélicas del país. El evento se realizó desde las 8:00 a. m. en el Centro Evangelístico Asambleas de Dios, situado en el distrito de Lince.

La ceremonia, que se extendió por cerca de una hora, contó con intervenciones como la del pastor Hugo Hoyos, representante de la Misión Carismática Internacional. Además, Christian Otto Scheelje Cossios, presidente de la Unión De Iglesias Cristianas Evangélicas, quien hizo un llamado a quienes participarán en las próximas elecciones generales de 2026 a buscar una “alianza con Dios”, invitando a peruanos y autoridades sin distinción de cargo político.

“Tenemos una cantidad sorprendente de opciones para las próximas elecciones. Se está hablando de las alianzas. ¿Quién se alía con quién? De hecho, no estoy aquí para recomendar nada. Bueno, sí. Tengo una recomendación que quiero hacerle. No importa si usted está liderando una plancha, si usted está liderando un partido o una candidatura. Quiero hablarle a todos los peruanos y peruanas en esta mañana. Sea usted la persona que sea y el cargo que ocupe. ¿Por qué no hace una alianza, pero con Dios?”, señaló.

Dina Boluarte participa en Acción de Gracia por Fiestas Patrias| Presidencia (Flickr)

Tras la ceremonia, la mandataria tiene previsto asistir a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que este año regresa a la avenida Brasil luego de varios años, como parte central de las celebraciones patrias.

En el acto participaron también el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros del gabinete, quienes se unieron a las distintas comunidades evangélicas congregadas con motivo del 204 aniversario de la Independencia del Perú. Asimismo, se hicieron presentes algunos congresistas.

No permiten el ingreso de periodistas

Sin embargo, al finalizar el acto, la prensa debieron esperar hasta la salida de la mandataria y los funcionarios para poder abandonar el recinto, que se mantuvo resguardado hasta ese momento. Esta edición marcó la vigésima realización de la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, instaurada oficialmente en el calendario de Fiestas Patrias a partir de un decreto supremo en 2010.

Dina Boluarte participa en Acción de Gracia por Fiestas Patrias| Presidencia

De esta manera, la jefa de Estado se aleja de la prensa y evita responder cualquier interrogante. “Han esperado que la presidenta Dina Boluarte abandone el recinto y se retire del perímetro para recién poder abrir las puertas”, relató la periodista de RPP Noticias.

Con el retiro de la presidenta y su comitiva, culminó una de las actividades religiosas que se han consolidado como parte del protocolo oficial por el aniversario patrio. Tras ello, Dina Boluarte tenía previsto trasladarse a la avenida Brasil para participar en la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

La jefa de Estado debió llegar a las 10:0 a.m. para el inicio de la ceremonia.