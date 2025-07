Mensaje a la Nación de Dina Boluarte por Fiestas Patrias EN VIVO : minuto a minuto de su último discurso por 28 de julio

Protocolo y llegada al Congreso para el Mensaje a la Nación

Tras culminar la ceremonia y Misa Te Deum en la Catedral de Lima , la presidenta retorna a Palacio de Gobierno a las 9:10 a.m. para continuar con la agenda institucional prevista por Fiestas Patrias. A las 10:30 a.m., en el Salón de Embajadores, recibe a la Comisión de Anuncio del Congreso, encargada de formalizar la invitación para que acuda al Palacio Legislativo a brindar su discurso oficial.

A continuación, Dina Boluarte sale de Palacio de Gobierno a las 10:50 a.m. con destino al Congreso, donde será recibida, a las 10:55 a.m., con honores, escolta presidencial y la banda militar en la emblemática Puerta de Honor. El recinto congresal congrega a representantes de los tres poderes del Estado, embajadores y altos funcionarios para la sesión solemne programada para iniciar a las 11:00 a.m. El clímax protocolar se alcanza a las 11:10 a.m., cuando la mandataria toma la palabra en cadena nacional y presenta su mensaje a la Nación, el último antes de concluir su gobierno en julio de 2026.