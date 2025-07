Último discurso de Dina Boluarte por Fiestas Patrias: Reacciones desde el Ejecutivo, Legislativo y la Fiscalía de la Nación

Dina Boluarte

El último discurso de Dina Boluarte por Fiestas Patrias ha generado un amplio abanico de reacciones desde el Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía, en un contexto marcado por la crispación política y social.

En más de cuatro horas de intervención ante el Congreso de la República, la mandataria defendió su gestión señalando que “preservó el orden constitucional frente a intentos de desestabilización”, y lamentó el impacto de la crisis política y los eventos climáticos en la economía nacional.

La presidenta destacó proyectos de infraestructura y remarcó esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana, mientras en la sala algunos congresistas interrumpieron el mensaje protestando por la falta de justicia para las víctimas de las protestas.

Las cifras oficiales y las promesas de Boluarte —como la recuperación del río Rímac o el fortalecimiento de la seguridad— contrastaron con críticas por la extensión del discurso y la ausencia de autocrítica ante temas sensibles como las muertes en las manifestaciones de 2022 y 2023.

Desde el Legislativo y la ciudadanía se escucharon voces que demandaron claridad, acciones concretas y resultados frente a la inseguridad, la corrupción y la desconfianza institucional. La Fiscalía, por su parte, subrayó la necesidad de que los anuncios se traduzcan en políticas efectivas, especialmente en el ámbito de la justicia y seguridad ciudadana.

Reacciones

Sigrid Bazán, congresista de la República, criticó el discurso de Boluarte, acusándola de evadir responsabilidades, no hacer autocrítica y omitir justicia para las víctimas de su gobierno.

“El discurso de Dina Boluarte no es más que un intento desesperado por lavarse la cara frente a un país que ya no le cree. Tergiversa la realidad y se victimiza para no asumir su responsabilidad por una gestión marcada por la represión, desgobierno y el desprecio ciudadano”, dijo.

“Este ha sido un mensaje lleno de excusas, sin una sola autocrítica real, sin propuestas, ignorando el dolor de las familias de las 49 víctimas que dejó su gobierno y que aún esperan justicia. ¡El país no olvida!“, continuó.

Sigrid Bazán.

Por su parte, la legisladora Patricia Chirinos acusó a la mandataria de falsear cifras y apropiarse de logros ajenos.

“Todo el mensaje de la señora Boluarte es puro show: cifras infladas, obras que no son suyas, promesas recicladas y trabas a quienes sí trabajan por el país. ¡Mentira tras mentira! Promete trenes, obras y progreso, pero la realidad es otra: inseguridad, corrupción y abandono. Sabotea el tren de Rafael López Aliaga y maquilla logros ajenos. ¡Su gobierno es una farsa! ¡No hay Fiestas Patrias con un gobierno asesino y corrupto!”, manifestó.

Patricia Chirinos.

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, utilizó sus redes sociales para afirmas que la presidente abandonó la ideología de su partido por intereses personales, lo que la llevó a colaborar con sus opositores para destituir a Pedro Castillo.

“Boluarte abandonó el programa de Perú Libre, no porque era peligroso, sino por su avaricia, su ambición, su incapacidad de entender la necesidad del pueblo. Finalmente, su deslealtad lo llevó a ser cómplice del golpe de Estado a Castillo y entregarse a los brazos del fascismo”, escribió.

Vladimir Cerrón.| Diario Viral

En tanto, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, destacó que el Mensaje a la Nación expuso logros y beneficios concretos para la población, y atribuyó la recuperación económica y la estabilidad a la gestión de Boluarte tras una etapa de crisis y desconfianza en el país.

“Lo más importante para el país es que es un mensaje de los logros que nosotros hemos alcanzado y los beneficios que la población el día de hoy ha podido constatar, ha recibido. La población siente ahora y sabe que este mensaje de esperanza va acompañado de realidades, de hechos”, afirmó.

“Hay que recordar que se recibe el país en circunstancias lamentables, con ciudadanos que habían retirado sus ahorros, con inversiones que habían decaído y con una desesperanza por el sistema democrático. Eso fue remontado gracias al esfuerzo de la presidenta que, en materia económica, permitió dar confianza y seguridad jurídica”, refirió.

Eduardo Arana. REUTERS/Sebastian Castaneda

Por último, para la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aún no se ven resultados concretos en temas como inseguridad ciudadana y justicia, por lo que pide mayor realismo y acciones efectivas.

“Bueno, [fue] bastante extenso. Hemos escuchado todos un recuento, pero en lo que corresponde a nosotros, sobre lo que es el sistema de administración de justicia, ha hecho también un balance respecto de algunos temas que se han venido impulsando, pero todavía no vemos resultados, porque todavía, en el tema de inseguridad ciudadana, estamos nosotros a la expectativa de poder reunirnos con el señor ministro del Interior”, sostuvo.

“[Recomiendo] que aterrice en las ideas. Las propuestas son buenas, los anuncios, pero no hay que ser tampoco triunfalistas, porque la realidad es otra. La realidad la estamos viendo, la estamos sintiendo y todavía sigue habiendo muertes en el tema de inseguridad ciudadana, que es lo más preocupante, entre otros temas. Los discursos son buenos, pero hay que siempre aterrizarlos a la realidad”, resaltó.