Dina Boluarte llama traidores a la patria a quienes piden nueva Constitución: Ataque no estaba en su mensaje a la Nación

Dina Boluarte llama traidores a la patria a quienes piden nueva Constitución. Video: Congreso TV

La presidenta Dina Boluarte modificó su mensaje a la Nación para atacar a quienes buscan una nueva Constitución llamándolos “traidores a la patria”.

En su discurso, Boluarte dijo que “muchos” la critican por, dice, “haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas”. No obstante, preguntó “qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado, actuando con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad”.

“El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias: elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria”, se respondió ella misma.

No obstante, el documento original del mensaje a la Nación que fue difundido a la prensa y congresistas no incluía el calificativo de “traidores a la patria”. Boluarte agregó dicha calificación en el momento, lo que ocasionó abucheos por parte de los parlamentarios de izquierda.

Dina Boluarte da su último mensaje a la Nación. Foto: Presidencia

Este ataque a quienes piden una nueva carta magna no fue la única improvisación de la presidenta. El siguiente párrafo de su mensaje a la Nación mencionaba que el Perú se iba a convertir en “un país fallido”, pero no hacían mención directa a una nación.

Sin embargo, al dar su discurso, Dina Boluarte citó a Venezuela, Cuba y Bolivia como “ejemplos” de países fallidos. “Es decir, un paria internacional”, agregó.

Incidentes durante mensaje a la Nación

“Estamos ante un gobierno asesino que ha matado a 50 peruanos descaradamente”. Con esta acusación, la congresista Ruth Luque se dirigió a la prensa en los exteriores del Palacio Legislativo tras los disturbios ocurridos durante el Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte.

El ambiente en el Congreso de la República del Perú se tensó desde los primeros minutos de la intervención presidencial. Dina Boluarte centró su discurso en defender la legitimidad de su gobierno, subrayando que su administración había protegido el “orden constitucional” tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Siguen los altercados en el Congreso por el mensaje a la Nación de Dina Boluarte | Latina TV

La mandataria atribuyó a los líderes de las protestas sociales la responsabilidad de acciones que, a su juicio, buscaban desestabilizar la democracia. Esta narrativa provocó una reacción inmediata de los legisladores de oposición, quienes consideraron que el discurso agravió a los familiares de las víctimas de los enfrentamientos ocurridos entre 2022 y 2023.

El momento de mayor tensión se produjo cuando la presidenta calificó a los fallecidos en los disturbios como parte de un intento de quiebre democrático. Desde sus escaños, los congresistas Ruth Luque, Wilson Quispe, Jaime Quito y Roberto Sánchez manifestaron su desacuerdo. Roberto Sánchez sostuvo un cartel con la leyenda “Presidente Pedro Castillo Libertad”, en referencia al exmandatario que enfrenta un juicio oral por intento de golpe de Estado.

Jaime Quito desplegó una banderola con la frase “Dina el pueblo te repudia”, mientras Ruth Luque mostró un cartel con la imagen de una de las personas fallecidas durante las movilizaciones. Los legisladores insistieron en que no se debe calificar de “golpistas” a quienes perdieron la vida en las protestas y recordaron que los hechos afectaron especialmente a regiones como Ayacucho, Apurímac y Puno.

La protesta más visible la protagonizó Wilson Quispe, quien se levantó de su asiento y se colocó en el centro del hemiciclo. Vestía una camiseta blanca con letras negras y sostenía un cartel impreso con la frase “El pueblo no se rinde”. Además, su polo llevaba el mensaje “Justicia para el pueblo”. Ante este acto, la Mesa Directiva ordenó la lectura del Reglamento del Congreso, que establece normas sobre el orden en las sesiones. Minutos después, Quispe se retiró del hemiciclo por decisión propia, sin que se produjeran incidentes adicionales.