Extorsionadores colocan explosivo en spa de SJL por no recibir pago de 10 mil soles

No paga cupo de 10 mil soles y atentan contra su spa. (24 HORAS)

Un nuevo caso de extorsión violenta sacude al distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), en Lima. Un spa ubicado en la zona de Huáscar fue atacado con un artefacto explosivo por presuntos miembros de la banda criminal “La Batería de Loco”, luego de que la propietaria se negara a pagar un cupo de S/10 mil. La denuncia fue revelada en un reportaje del medio televisivo 24 Horas, que recogió el testimonio de la víctima y de vecinos indignados por la falta de respuesta de las autoridades.

Un negocio nuevo convertido en blanco criminal

El spa afectado tenía apenas tres meses de funcionamiento cuando comenzó a recibir amenazas. Según la denuncia de la dueña, los delincuentes exigieron un pago de S/10,000 a cambio de “tranquilidad” para su familia y sus hijos. Ante su negativa, en la madrugada del pasado lunes, detonaron un explosivo en la entrada del local, dejando daños materiales severos, especialmente en el portón principal y en una puerta de vidrio.

“Me dijeron que si queríamos trabajar en el barrio teníamos que colaborar con ese monto”, relató la mujer a 24 Horas. Indicó también que, tras acudir a la comisaría para denunciar la extorsión, las autoridades le ofrecieron una supuesta medida de protección: un policía acudiría diariamente a firmar en un cuaderno. Sin embargo, según indicó, solo en dos de los diez días prometidos se hizo presente un agente.

La víctima denunció que la policía prometió protección diaria, pero solo acudieron dos veces en diez días tras registrar la denuncia. (24 HORAS)

Daños, miedo y abandono

Las imágenes captadas por la televisión muestran cómo quedó la fachada del negocio: con el portón dañado, vidrios rotos y signos evidentes de la detonación. “Yo ya puse la denuncia, pero hasta esta hora no hay presencia policial por aquí”, lamentó la dueña, quien también evalúa cerrar definitivamente el negocio por temor a nuevos ataques.

El atentado ha generado alarma entre los vecinos y comerciantes de Huáscar, quienes aseguran vivir en constante zozobra por el accionar de extorsionadores. “Horrible, hermano. Diario hacen estas cosas. Diario. No abastecen las autoridades”, comentó un vecino visiblemente indignado. Otro comerciante expresó su preocupación por la falta de patrullaje policial: “Queremos el apoyo de la policía, no hay ni serenazgo ni nada. ¿A dónde vamos a ir si cerramos todo? ¿De qué vamos a vivir?”.

San Juan de Lurigancho: distrito golpeado por la extorsión

San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, enfrenta una creciente ola de criminalidad vinculada a la extorsión, especialmente contra pequeños negocios. Según cifras del Ministerio del Interior, SJL concentra una de las tasas más altas de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana.

La banda criminal La Batería de Loco se adjudicó el ataque al spa luego de que la propietaria se negara a pagar un cupo de S/10 mil. (24 HORAS)

Bares, peluquerías, ferreterías, bodegas y ahora también spas han sido blancos de bandas que exigen pagos mensuales a cambio de no atentar contra los locales o sus trabajadores. Muchas víctimas optan por cerrar sus negocios por miedo, lo que afecta directamente la economía local y el empleo informal.

“La Batería de Loco”, la banda que se adjudicó el ataque, ya ha sido mencionada en otras investigaciones policiales por operar en zonas vulnerables del distrito. Se presume que recluta menores de edad para tareas de vigilancia, entrega de cartas extorsivas o incluso colocación de explosivos.

Llamado urgente a las autoridades

La comunidad de Huáscar exige medidas inmediatas. A pesar de que la denuncia ya está registrada en la comisaría, no hay presencia policial constante en la zona. Ni el patrullaje de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni la intervención del serenazgo del distrito parecen ser suficientes para disuadir a los delincuentes.

El negocio atacado llevaba solo tres meses de funcionamiento cuando comenzaron las amenazas de extorsión por parte de presuntos delincuentes. (24 HORAS)

“Esperamos que las autoridades puedan actuar con rapidez y dar con el paradero de estos criminales”, concluyó el reportaje de 24 Horas, subrayando la urgencia de que el Estado brinde seguridad real a los emprendedores.

Este caso refleja una problemática estructural: la falta de protección efectiva del pequeño comerciante frente al crimen organizado. Mientras tanto, la propietaria del spa no solo enfrenta pérdidas económicas por los daños y el cierre temporal, sino que teme por su vida y la de su familia.

¿Qué dice el Ministerio del Interior?

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso específico. Sin embargo, a raíz de otros atentados similares, ha prometido reforzar el patrullaje en SJL mediante el uso de drones, inteligencia operativa y operativos conjuntos con las municipalidades. No obstante, la ejecución de estas estrategias aún no se percibe en zonas como Huáscar, donde la impunidad es palpable.

El Ministerio del Interior aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el atentado ni sobre las acciones contra bandas criminales en SJL. (24 HORAS)

San Juan de Lurigancho sigue siendo un reflejo de la fragilidad institucional frente a la extorsión, una amenaza que no solo destruye negocios, sino también la tranquilidad de cientos de familias que buscan salir adelante.