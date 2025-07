La advertencia de Francisco Sagasti para las Elecciones en 2026: “Todo el mundo quiere ser presidente. No tienen la menor idea”

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

En un país con más de 40 partidos inscritos para las próximas Elecciones 2026, pero con pocas alianzas visibles y candidatos aún sin definir, el expresidente Francisco Sagasti resume en una frase su visión de un escenario político sin liderazgos claros: “Todo el mundo quiere ser presidente. No tienen la menor idea de lo que es ejercer el poder con responsabilidad”.

“Lo primero que tiene que hacer usted para ser presidente es no querer ser presidente. Tiene que querer servir al país”, nos dijo el ex mandatario, que asumió la presidencia en medio de una convulsión social por protestas en un contexto de pandemia durante los años 2020 y 2021.

Sagasti abrió las puertas de su casa a Infobae Perú en una entrevista exclusiva en la que habló sobre historia, su paso por el gobierno, lo que aprendió, y su forma de ver el escenario político pre electoral.

— Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar en esta oportunidad para hablar sobre su libro ‘76 libros que todo peruano debe leer’ ¿Cuál fue el criterio de evaluación para incorporar a esta edición los 16 nuevos textos a la lista original?

Somos tres autores: Max Hernández, Cristóbal (Aljovín) y yo. No autores, sino compiladores. Esto empezó hace mucho tiempo, cuando la revista Caretas cumplió 50 años, y luego de una discusión muy larga con Enrique Zileri (director de la revista desde 1960). Decidimos que era necesario presentarle a la ciudadanía un conjunto de textos que les permitieran entender mejor a nuestro país.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Esto fue producto de todo el trabajo de Agenda Perú, en la cual dimos una vuelta por todo el país y nos dimos cuenta de que mucha gente no había podido leer estos textos. Luego pedimos el apoyo de la revista Debate, que en ese momento dirigía Augusto Álvarez (Rodrich). Hicimos una encuesta entre los lectores y sugirieron muchos otros textos que luego nosotros reducimos a los 50 que se publicaron cuando Caretas cumplió 50 años y se repartió con este número de la revista. Luego, cuando Caretas cumplió 60 años, hicimos uno adicional. (...) Planeta decidió reeditarlo, ahora como ’76 libros...’ por los 76 años de la editorial.

Lo que hicimos esta vez con Cristóbal y con Max, fue hacer una serie de consultas a amigos, historiadores, etc. para complementar los 60 originales de la última edición con 16 textos. La decisión inicial fue no publicar textos de ficción ni novelas, sino solo ensayos, libros de historia, porque si no ya era una cosa demasiado complicada. Esto es lo que hemos puesto a disposición de la ciudadanía.

— En su introducción, Enrique Zileri dice que “conocer nuestra historia es un deber cívico y una obligación moral”. ¿Qué tan bien cree que los peruanos vamos en ese sentido?

Cuando aparecieron por primera vez estos textos, hace 25 años o un poco más, no existía Internet, no existían las redes sociales. La forma de comunicarse y aprender sobre el mundo en general y sobre nuestro propio país, era recurrir a textos, revistas impresas, diarios. En ese momento ya había un cierto déficit en conocimiento de nuestra propia historia, de lo que estaba sucediendo, de lo que podría pasar. Ahora, creo que se ha agravado esa situación.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Durante el último cuarto de siglo, la tensión se ha desplazado mucho más hacia las redes sociales, hacia Internet… Creemos que es importante esta nueva edición de los ‘76 libros que todo peruano debe leer’. Poner delante de las personas algunos extractos que los motiven a buscar los textos que sean de su interés.

— ¿Cree que la recopilación que han hecho en este nuevo libro le hace justicia a los autores, a sus ideas?

Ninguna compilación va a ser justicia a toda la producción intelectual del Perú. Somos muy claros de que esto tiene un cierto sesgo. Hemos tratado de mantener un equilibrio poniendo diferentes puntos de vista sobre nuestro país, sobre diferentes momentos de nuestra historia.

De una forma u otra, el proceso de selección ha obligado a dejar de lado algunos textos que nos parecen muy importantes, pero la restricción de ser 76 textos nos obligaba a dejar de lado. Cuando llegue el momento de publicar los 100 textos, incluiremos algunos del pasado. Estoy seguro de que en los próximos años vendrán más autores que contribuyan a entender mejor nuestro país.

— Han pasado cuatro años desde que dejó la Presidencia. ¿Se ha detenido en todo este tiempo a pensar sobre el lugar que tiene Francisco Sagasti en la historia del Perú como expresidente de la República?

No. No pienso en eso. Lo que sí he hecho es pensar cómo fue que gobernamos. Justo salió este libro hace dos años: ‘Gobernar en tiempos de crisis’, en el cual tratamos no solo de explicar lo que hicimos, sino en parte de cómo me sentí yo y cuáles eran las ideas, los conceptos que estaban detrás de las decisiones que tomamos. Antes que pensar en mi papel en la historia, me parece más importante transmitir la experiencia hacia las nuevas generaciones para que entiendan un poco lo que es el ejercicio del poder en tiempos complicados.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

En una conferencia que di en una universidad, un joven me preguntó “¿cómo hago para ser presidente? Dígame usted”. Le dije: “Lo primero que tiene que hacer usted para ser presidente es no querer ser presidente”. Lo que tiene que querer usted es servir al país, tener una vocación de servicio. Lo que tiene que hacer usted es pensar en el bien común y a partir de eso ver si tiene la experiencia, los conocimientos, las ideas, el conocimiento del mundo, las opciones estratégicas, la manera de ejercer el poder, para poder presidir un país tan complicado como el nuestro de manera efectiva. No pensar en ser presidente.

Medio en broma, medio en serio, digo que hace tiempo a todo niño, y ahora también a las niñas, de 7 u 8 años, su papá y su mamá le dicen: “Ay hijito, hijita, algún día vas a ser presidente del Perú”. El problema es que algunos se lo creen hasta bien pasados los 70 años.

Video: Paula Elizalde

El Estado: deslegitimado desde adentro

— En su libro ‘Incertidumbre’, menciona mucho el tema de la confianza. La presidenta Boluarte cuenta con 3% de aprobación. El Congreso apenas con 4 %. El Poder Judicial y la La Fiscalía tampoco se salvan. ¿Considera que el Estado está deslegitimado?

El problema cuando se habla del Estado, y es una cosa que es desgraciadamente demasiado común, se habla como si el Estado fuera una entelequia. Sola. Distinta. Como si tuviera una personalidad. Todo el mundo dice “el Estado tendría que hacer esto”.

El Estado son las personas, quienes ocupan cargos de responsabilidad. El problema no es el Estado. El problema es que no tenemos el conjunto de personas adecuadas para asumir las responsabilidades de estos cargos. El aparato estatal, que es una estructura. Es como un andamiaje vacío: hay que llenarlo, hay que construirlo y eso lo construyen las personas.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Yo creo que en este momento nos encontramos en una crisis de confianza en la cual tenemos el andamiaje, pero el edificio que se está construyendo adentro no le gusta a nadie. Esa es una situación muy seria y muy grave para nuestro país, que espero que lograremos cambiar en las próximas elecciones.

— Con tan bajos niveles de aprobación ¿cómo podemos revertir el estado de crisis de la confianza que hay? Están surgiendo ideas y personas que quieren reducir al Estado a la mínima expresión porque lo consideran un obstáculo para sus objetivos.

Nuevamente volvemos el Estado. No, no, no. El obstáculo son las personas que ocupan los cargos ahí . No es “El Estado” y no hay que reducirlo. Es como si yo dijera “el sector privado es un obstáculo”. En los años 60, en la época de Ios 70, del gobierno militar, se pensaba que el Estado lo podía y lo debería hacer todo, que el obstáculo para el desarrollo era el sector privado.

Creo que tenemos que evitar son estos extremos: que “el Estado lo puede y lo debe hacer todo”; que “el Estado es pésimo y que el sector privado debe asumir toda la responsabilidad”; que “ninguno de los dos funciona”; y que “la inteligencia y los intelectuales”. No. Somos una sociedad muy compleja y en todas partes del mundo estos diferentes sectores y segmentos tienen que ponerse de acuerdo. Estamos totalmente fragmentados a nivel político. Es cierto. Pero yo tengo la esperanza que poco a poco, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, siempre hemos salido.

Video: Paula Elizalde

Yo creo que vamos a salir. Tomará quizás un poco de tiempo, pero no tengo la menor duda que como lo hemos hecho en otras oportunidades, veremos tiempos mucho mejores. Quizá no para mí, que ya estoy en la etapa casi final, digamos en el último cuarto de mi vida. Pero sí, para gente como usted y los de su generación.

— Hay un caso concreto. El alcalde Rafael López Aliaga, que se enfrenta abiertamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones e indica que el Ministerio está poniendo “trabas” a la implementación del tren Lima - Chosica. ¿Usted considera que las críticas del alcalde López Aliaga al Ministerio...

Las críticas de cualquier empresario supuestamente exitoso al Estado; como críticas de cualquier funcionario a los supuestamente exitosos del sector privado... Los dos lados están equivocados. La idea es trabajar juntos.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

¿Qué se hizo en el gobierno de transición y de emergencia que me tocó encabezar? Llamamos a los empresarios y llamamos al Gobierno. Llamamos a la sociedad civil, llamamos a la academia, llamamos a la iglesia y nos sentamos juntos. “Ahora vamos a trabajar”. Y lo hicimos. Y se logró. Logramos que el sector privado apoye de una manera en la cual podría hacerlo. Logramos que el Estado haga lo que tiene que hacer, que la academia contribuya, que la sociedad civil contribuya, que las iglesias contribuyan. Todo eso es posible.

Estos enfrentamientos me parecen totalmente fuera de lugar, demuestran una inmadurez política por lado y lado que no nos va a llevar a ningún lado y solamente busca protagonismo sin hacer absolutamente nada en serio.

Elecciones 2026: Polarización y crisis

— Se vienen las elecciones también y el alcalde López Aliaga es una de las personas que, aunque no lo ha confirmado, se ha voceado en varias encuestas…

A mí ni me preocupa quién va a ser o no va a ser (candidato). Las elecciones se deciden al final, en las últimas cinco o seis semanas. Quien quiera ser candidato o no ser candidato, yo no presto atención a esas cosas.

Yo no estoy pensando en uno o en otro candidato. Hay tantos. Todo el mundo cree que “Ay, que quiero ser presidente del Perú, que voy a ser Presidente”. No tiene la menor idea de lo que es ejercer el poder y la autoridad política con responsabilidad, pensando en el bien común y en momentos de crisis. Si algún día alguien quiere ser candidato, yo le cuento un poco lo que es hacer eso.

— No se tiene la lista de candidatos, pero hay más de 40 partidos y solo dos alianza pese a que incluso hubo un periodo adicional para concretar más. ¿Los partidos políticos, sus dirigentes o incluso los precandidatos tienen la idea de que ellos van a ser los salvadores del Perú?

Habría que preguntarle a cada uno de ellos. Lo que está sucediendo aquí en el Perú no es únicamente algo que nos pasa a nosotros. Antes los ciudadanos tenían que presentar sus planteamientos, sus puntos de vista a través de entidades intermediarias que recogían intereses, puntos de vista, necesidades, demandas, las procesaban, agregaban, las filtraban con un filtro ideológico y a partir de eso las ofrecían a la ciudadanía.

En la actualidad cualquier ciudadano, usted o yo, a través de las redes sociales, puede plantear sus propias ideas, sus propias demandas. El papel de intermediación que tenían los partidos políticos, no solo en el Perú y en el resto del mundo, se ha ido debilitando.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Lo que tenemos ahora es una cacofonía de demandas y de personas o intereses que se proyectan con una sola acción. Yo hago una sola cosita y ya soy candidato presidencial; o a mí me entrevista fulano de tal y digo tres fases felices, y ya soy candidato presidencial; o yo consigo esto, aunque no funcione, no importa, pero lo cacareo; y ya soy candidato presidencial. Eso es lo que nos está pasando no solo en el Perú, sino en otras partes del mundo.

— En estos últimos meses el Congreso ha intentado inhabilitarlo por 10 años de la función pública. Todavía no lo consigue, pero la intención todavía existe ¿Cree usted que los congresistas le tienen miedo a una posible candidatura suya?

Pregúnteselo a ellos. Yo nunca especulo sobre las razones que están detrás de las acciones de otro. Pero yo ya he dicho que no voy a ser candidato, así que si la idea es de impedirme ser candidato, están perdiendo el tiempo.

La razón central, por la que no voy a ser candidato es porque sé lo que se requiere para poder ser un buen presidente, y a los 80 años que tengo, uno no tiene la energía ni la forma de trabajar que se tienen a los 75, a los 70, y menos aún a los 60. El país ahora requiere de alguien con esa capacidad. Ojalá que tengamos algún candidato que tenga las características

Video: Paula Elizalde

— Han pasado más de 200 años desde que los peruanos nos ganamos con sudor, lágrimas y mucha sangre el derecho de ser una República. En todo este tiempo, ¿cree que los peruanos le hemos “agarrado el pulso” a la democracia?

Yo creo que es un proceso de aprendizaje. El problema es que con algo como la democracia nunca uno le agarra el pulso totalmente. La concepción de democracia que debemos tener hoy es muy distinta a la de hace 30 o 40 años. Como le dije hace un momento, la existencia de las redes sociales ha cambiado radicalmente la forma de hacer política. Por lo tanto, habría que cambiar la forma de hacer la democracia.

Si usted me pregunta si hemos aprendido a ser demócratas, yo le diría: ese es un proceso continuo de aprendizaje. Más aún, lo que tenemos que hacer es aprender a reinventar la democracia.

(Winston) Churchill dijo hace muchos años que “la democracia era el peor sistema político que se había inventado, excepto todos los otros”. Bueno, mi argumento, complementando lo que dijo él es: “Muy bien hay que reinventar y seguir reinventando la democracia” de tal forma que nos permita a nosotros tener estas características.

Elecciones 2026: Desinformación y el rol de la prensa

— Usted en algún momento dijo que además de no ser candidato, iba a tomar un rol más como de difusor de información. ¿Le han ofrecido o ha pensado en tener un programa de televisión? ¿O solamente se dedicará a publicar sus libros?

Todo tiene su tiempo. En este momento, además de este libro y dos que tengo en proceso, durante los últimos años he dejado cinco o seis libros que van desde: gobernar en tiempos de crisis, coreografía por computadora, pasando por una recopilación de trabajos que dan una idea del futuro de las ciencias de gestión, y sobre lo que debemos hacer en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Me quedan un par de textos adicionales por escribir, uno sobre gobernanza y otro sobre la época en que estamos. En el momento que se logre agotar la primera edición de ‘Incertidumbre’, ojalá logremos sacar una segunda edición.

Llegado a ese momento, cuando haya completado el paquete de textos, ideas completas, yo creo que ahí tendré que empezar a explorar lo que usted dice, a ver hasta qué punto puedo influenciar, hasta qué punto puedo tener un impacto más amplio. Ya en este momento estoy dando charlas, conferencias, no solo en el Perú, sino en otras partes del mundo.

— Usted criticó la decisión de Mark Zuckerberg de eliminar de Meta a las personas responsables de la verificación de datos. ¿Qué tan importante cree que es el rol de la prensa, de la de la verificación de datos y de las redes sociales en el proceso democrático que vamos a vivir en 2026?

Es absolutamente clave. ¿Sabe usted cuál es el recurso más escaso en la actualidad? ¿El recurso más difícil de conseguir? La verdad. El tema central es cómo podemos hacer que se informe verazmente, que se digan las cosas como son, que no las inventen, que no cambie, que no las distorsiones, que no tenga fake news, ni mentiras.

En este momento estamos en una epidemia de desinformación gravísima. En ese sentido, si me permite volver a los ‘76 libros’ y antes de eso, a los ’60 libros’ y a los ’50 libros’. Lo que necesita nuestro país ahora es periodistas como Enrique Zileri: valientes, veraces, capaces de admitir errores, capaces de rectificarse y en búsqueda siempre de la verdad.

Video: Paula Elizalde

Yo tengo tengo la foto de Enrique en mi estudio detrás mío y cada vez que tengo alguna duda volteo y digo “¿Qué pensaría Enrique en este momento en cuanto a esta información?” Y yo creo que es clave y fundamental el tener periodistas de la honestidad, integridad, capacidad y sentido del humor, que muy importante, como lo era Enrique Zileri; a quien le debemos en última instancia la aparición de este libro y los que le precedieron.