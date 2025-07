Tren Lima-Chosica: MTC señala que proyecto de Rafael López Aliaga “puede matar personas” y le da 24 horas para que se retracte

César Sandoval reiteró que el proyecto del tren Lima-Chosica debe ser tratado desde una perspectiva técnica, y no política

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, respondió este jueves a las recientes declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien acusó al gobierno de politizar el proyecto del tren Lima-Chosica.

Durante una conferencia de prensa, el titular del portafolio subrayó la importancia técnica del proyecto y advirtió que la postura del burgomaestre podría poner en riesgo la seguridad de las personas.

“Lo que menos quiero es que esto se politice. Ustedes verán las expresiones que dice públicamente de manera irresponsable el alcalde. Yo no he usado ninguna bancada política, ningún partido político, solo he convocado a técnicos de todas las instituciones para tratar de sacar adelante el proyecto”, manifestó.

Enfatizó que el objetivo es avanzar con un proyecto técnico, no con intereses políticos: “Estamos hablando técnicamente y sacan réditos políticos para desestabilizar la propuesta técnica. No voy a responder más. Yo no estoy en campaña, no quiero ser presidente, solo quiero hacer funcionar un proyecto que puede matar personas solo por ambición de llegar a ser presidente”, agregó.

López Aliaga acusó al gobierno de politizar el proyecto, lo que Sandoval rechazó tajantemente

Asimismo, Sandoval reveló que envió una carta notarial a López Aliaga por haber afirmado que sostuvo reuniones con él antes de su nombramiento como titular del MTC, y le dio un plazo de 24 horas para que se retracte. “La mitomanía es una enfermedad, espero que se trate para que algún día se concientice y hable la verdad”, concluyó.

En la víspera, la autoridad limeña declaró públicamente que el ministro lo buscó en varias ocasiones antes de asumir el cargo. “Lamento haber tenido que llegar a este punto porque a este caballero yo lo recibí en mi oficina al menos tres veces. Vino a verme a pedir apoyo, que por favor quería ser ministro. Yo confié en él. Me equivoqué. Estaba mil veces mejor el doctor (Raúl) Pérez Reyes (antecesor de Sandoval), porque sí lo respeto (...)”, dijo en un acto oficial.

Salida

También solicitó formalmente a la presidenta Dina Boluarte que “evalúe” la permanencia de Sandoval y expresó, mediante una carta, su “más enérgico rechazo” a las afirmaciones del ministro, quien aseguró que es inviable que el proyecto ferroviario Lima-Chosica empiece a operar este 2025.

Alcalde de Lima aseguró que el titular del MTC pidió su respaldo para ser designado como ministro. | MML

Destacó, asimismo, que este servicio “beneficiaría de manera directa” a más de dos millones de habitantes, especialmente en Lima Este, y recordó que la comuna gestionó la donación de 90 coches y 19 locomotoras en óptimas condiciones para poner en marcha el proyecto sin mayores demoras.

No obstante, la iniciativa ferroviaria es percibida por varios sectores como una estrategia de proselitismo político por parte de López Aliaga, de cara a las elecciones de 2026.