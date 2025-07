Korina Rivadeneira cerró sus redes sociales tras avalancha de críticas por sentencia a bailarín húngaro. 'Amor y Fuego'.

Luego de conocerse que el Poder Judicial condenó a dos años de prisión suspendida al bailarín húngaro Attila Vajda Zoltan, acusado de tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira durante un espectáculo circense, las redes sociales estallaron en reacciones.

Si bien un sector de la opinión pública respaldó la sentencia, otro cuestionó la celeridad con la que se resolvió el caso a menos de una semana de ocurrido los hechos.

Diversos usuarios expresaron su malestar al comparar el caso de Rivadeneira con otros procesos judiciales que permanecen estancados durante años, pese a contar también con denuncias graves por violencia sexual. Los comentarios apuntaron no solo al sistema de justicia, sino también directamente a la figura pública de la modelo.

Korina desactiva su cuenta de Instagram

En medio del intenso debate virtual, Korina Rivadeneira tomó una drástica decisión: desactivar su cuenta oficial de Instagram. La modelo, quien hasta hace pocos días había optado únicamente por restringir los comentarios en sus publicaciones, terminó por desaparecer su perfil de la plataforma.

Los conductores del programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, así como los periodistas Samuel Suárez y Ric La Torre, comentaron la desaparición repentina del perfil de la venezolana nacionalizada peruana. Durante la emisión del programa, ‘Peluchín’ detalló la cronología de la medida.

“Hasta ayer (24 de julio), Korina solo había limitado los mensajes. Es decir, hizo la publicación, pero no permitía que nadie le comentara, para no generar las controversias, al parecer. Quizá eso no fue suficiente, pero la gente buscaba la forma de dejarle algo y parece que la estaban reventando de mensajes, y tomó la decisión de desaparecer su perfil de Instagram”, señaló el conductor en vivo.

Según indicaron, al intentar ingresar a su cuenta oficial, esta ya no aparece disponible para los usuarios. La medida coincidió con el aumento del volumen de mensajes negativos dirigidos hacia su persona, tanto en redes sociales como en espacios de opinión.

Korina Rivadeneira cerró sus redes sociales tras avalancha de críticas por sentencia a bailarín húngaro.IG.

Avalancha de críticas y cuestionamientos contra Korina

Las críticas contra Korina Rivadeneira no se centraron únicamente en el acelerado proceso judicial. Varios internautas consideraron que su condición de figura pública pudo influir en la velocidad con la que se resolvió el caso. Otros pusieron en duda la proporcionalidad de la sentencia frente a otros procesos similares sin resolución.

Por otro lado, algunos usuarios recalcaron que el caso recibió amplia cobertura mediática, lo que habría contribuido a acelerar la intervención de las autoridades. En medio de este escenario polarizado, la presencia digital de Korina se volvió blanco de mensajes de desaprobación, memes, y comentarios que cuestionaban su integridad o intención.

Korina Rivadeneira revela qué hará con los 10 mil soles de indemnización tras acoso en Dioses del Circo

El destino de la reparación civil

Pese al entorno de hostilidad en las redes, Korina Rivadeneira emitió un comunicado explicando qué hará con el dinero correspondiente a la reparación civil, dictado por la justicia como parte de la sentencia contra Attila Vajda Zoltan. De acuerdo a la resolución, el bailarín deberá pagar la suma de S/ 10 mil a la modelo como compensación por los daños ocasionados.

En un mensaje previo a la desactivación de su cuenta, Korina explicó que donará el monto completo a una organización que apoya a mujeres víctimas de violencia. La decisión fue tomada en conjunto con su familia.

“Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó. (...) Si esto puede ayudar a que alguien más reciba apoyo, contención o justicia, entonces vale la pena hacerlo”, escribió la también actriz y exreina de belleza.

Korina Rivadeneira se pronuncia tras sentencia a bailarín que la tocó: “Esto le va a servir como lección”

La sentencia contra Attila Vajda Zoltan

El caso que involucró a Korina Rivadeneira y al bailarín húngaro ocurrió durante el domingo 20 de julio en una función del espectáculo ‘Dioses del Circo’. En imágenes difundidas por el mismo evento, se registró el momento en que el artista se aproximó a Rivadeneira y ejecutó un movimiento que fue interpretado por la afectada como un acto de connotación sexual sin consentimiento.

Tras la denuncia, la Fiscalía formuló cargos por tocamientos indebidos y el caso fue judicializado en un plazo corto. Finalmente, se impuso dos años de pena privativa de libertad suspendida, así como el pago de la reparación civil. Zoltan, además, deberá cumplir reglas de conducta.

Korina Rivadeneira indignada tras incidente en el Circo de los Dioses: fue invitada al escenario y un bailarín la incomodó. Infobae Perú / Captura: TikTok