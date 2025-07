Korina Rivadeneira y su mensaje a la hija de bailarín húngaro que la tocó: “Lo hago para que sepa que nadie puede hacerle daño””

Bailarín admite tocamiento indebido a Korina Rivadeneira. Video: Justicia TV

A menos de una semana, el Poder Judicial dictó sentencia contra el ciudadano húngaro Vajda Zoltan Attila, hallándolo responsable del delito de tocamientos indebidos contra la conductora Korina Rivadeneira. El incidente ocurrió durante una presentación artística donde ambos coincidieron en escena.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lima sentenció a Vajda Zoltan a dos años y seis meses de pena privativa de la libertad, con carácter suspendido.

Esto significa que no ingresará a prisión, pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante un año. Entre las medidas impuestas están: no cambiar de domicilio sin autorización judicial, evitar cometer nuevos delitos y acudir al control biométrico cada 60 días en el Consulado. En caso de incumplir alguna de estas disposiciones, la pena podrá revocarse y se ejecutará en un establecimiento penitenciario.

El fallo también incluyó el pago inmediato de una reparación civil de 10 mil soles a favor de Korina Rivadeneira. El monto deberá ser abonado en el mismo día de la sentencia.

Durante la audiencia, el acusado solicitó hacer uso de la palabra. Entre lágrimas, ofreció disculpas a Korina Rivadeneira por el daño causado.

El mensaje de Korina tras la sentencia

Horas después de culminado el juicio, Korina Rivadeneira utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir sus sensaciones respecto a lo vivido en los últimos días. La actriz venezolana-peruana reconoció que la resolución no le trajo paz, pero valoró que se haya logrado un precedente.

“La sentencia no me devuelve la tranquilidad ni el tiempo emocionalmente dañado, pero deja un registro legal de que esto no está bien y no puede repetirse”, escribió.

Korina le dedica mensaje a la hija del bailarín

Uno de los aspectos más conmovedores del mensaje fue la reflexión que Korina dedicó a la hija del acusado, una niña de 9 años. La actriz explicó que al conocer esta información, no pudo dejar de pensar en la menor.

“Desde ese momento no he podido sacarla de mi mente. Me da tristeza, me conmueve, pero también espero que esta situación sirva para que, algún día, esa niña entienda que ningún acto que te haga daño es normal y nadie tiene derecho a vulnerarte”, manifestó.

Korina Rivadeneira aceptó disculpas

Durante la audiencia, Korina también fue testigo de la actitud del acusado al momento de la sentencia. El bailarín expresó arrepentimiento por lo ocurrido y pidió perdón entre llantos. Ella narró ese momento con detalle en su comunicado.

“Durante la sentencia este hombre llora pidiéndome disculpas por lo que hizo y por como me hizo sentir. Es irónico porque en un inicio lo único que yo pedía era que se disculpen conmigo”, contó.

A pesar del impacto emocional, Rivadeneira expresó empatía por la situación del sentenciado. “Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado, con miedo de no ver a su hija, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse”.

Si bien demostró comprensión, la artista fue firme al señalar que espera que esta experiencia marque un antes y un después para el agresor.

“Sé perfectamente que esto le va a servir como lección para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante que hace lo que se le da la gana con una mujer. A las personas se les respeta”, indicó.

Finalmente, Korina recibió las disculpas con madurez. “Acepto las valientes palabras de disculpas con mucho agradecimiento”, concluyó.

¿Qué le pasó a Korina Rivadeneira?

El hecho que dio origen al proceso ocurrió durante una presentación circense el domingo 20 de julio. Las imágenes captadas por el público y difundidas en redes sociales mostraron el momento exacto en el que Vajda Zoltan Attila tocas de forma inadecuada el cuerpo de Korina Rivadeneira en medio de un baile. La evidencia fue clave para la rápida intervención del Ministerio Público.

La denuncia fue tramitada bajo el marco del procedimiento inmediato por flagrancia, lo que permitió que el caso se resuelva con celeridad y sin necesidad de un juicio prolongado. Esta figura legal aplica cuando hay evidencia directa del delito y el autor ha sido identificado en el acto.

El pronunciamiento de Korina Rivadeneira y su decisión de seguir adelante con el proceso fueron respaldados por diferentes colectivos y usuarios en redes sociales que se solidarizaron con ella.

El caso ha generado una ola de reacciones y ha abierto conversaciones sobre la importancia de denunciar estos hechos en el ámbito del espectáculo y la vida pública.

Korina Rivadeneira rompe en llanto y revela agresión en escenario del ‘Circo de Dioses’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión