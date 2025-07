Magaly Medina cuestiona a Valentino por vestirse como ‘macho’ y decir que ahora es ‘hetero’: “No puede ir contra su naturaleza”

Magaly Medina cuestiona a Valentino por su cambio radical. ATV

Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para referirse a la decisión del creador de contenido Valentino, conocido tiktoker peruano que sorprendió a su público tras anunciar que “se volverá heterosexual” y modificar por completo su imagen estética. Hoy en día, el influencer apuesta por ropa varonil, dejando atrás los atuendos femeninos y el estilo extravagante que lo catapultaron a la popularidad.

La comunicadora planteó un debate sobre los límites entre la autenticidad y la presión social en redes, así como el peso del personaje público. Según Medina, Valentino es una figura que se ha hecho querer por su personalidad y sus ocurrencias, resaltando que no hay ninguna necesidad de cambiar si realmente no lo siente.

Magaly Medina cuestionó el cambio radical de Valentino.

Valentino, reconocido por sus videos humorísticos y su presencia carismática en TikTok, se convirtió en uno de los referentes jóvenes del entretenimiento digital gracias a su autenticidad, presencia escénica y una identidad marcada por atuendos que incluían ropa considerada típicamente femenina, uñas decoradas y un estilo extrovertido. Su comunidad lo apoyó con cariño y admiración, alimentando un lazo que trascendía su manera de vestir o expresarse.

Recientemente, el influencer provocó sorpresa al presentarse con atuendos masculinos y hablar abiertamente sobre su deseo de “hacerse heterosexual” y que incluso, ya tenía enamorada. Este giro generó interrogantes y reacciones entre seguidores y detractores. El debate alcanzó otras plataformas y rápidamente captó la atención de figuras mediáticas, entre ellas Magaly Medina, quien analizó el caso en su programa de espectáculos.

Valentino sorprende al decir que será hetero desde ahora.

La reacción de Magaly Medina

Durante la emisión de su programa Magaly TV La Firme, el miércoles 23 de julio, Medina dirigió sus comentarios tanto al propio Valentino como a su audiencia. “Bueno, creo que también su público lo quiere, le tiene cariño, le tiene admiración. No porque se vista como hombrecito, se ponga a saco y que se vista como macho o porque un día aparezca con ese espíritu femenino que a él, que para mí le queda mucho mejor”, señaló la conductora.

Magaly expresó su preferencia personal por la versión más original de Valentino, en la que destacaba su estilo extravagante. “Amo sus rulos, amo sus uñas de colores, todo. Él es un personaje”, indicó. La periodista señaló que el tiktoker es un personaje cuya identidad ha sabido resaltar en redes sociales, y que los influencers, especialmente quienes han basado su carrera en romper estereotipos, suelen enfrentar presión tanto por parte de la audiencia que espera que mantengan un determinado estilo, como de sus propios detractores.

Tiktoker Valentino jamás ocultó su opción sexual en redes. TikTok.

“Él es un personaje que crece ante nuestros ojos, que madura ante nuestros ojos, indudablemente. Yo creo que él un poco quiere ir contra la corriente y, por supuesto, fastidiar a sus haters. Así que nadie se me se me ponga nervioso. Hay gente que le tiene un poco de cierto recelo”, indicó Medina, dejando claro que no cree en este cambio.

La conductora insistió en que la identidad de género va más allá de la imagen externa, resaltando que el ser mujer u hombre no basta con vestirse como tal, sino sentirlo. La comunicadora le aconsejó al influencer que siga con su escencia y no le haga caso a los detractores.

“Ese sentir que él tiene, de sentirse mujer, no cambia porque te cambies de ropa. No, ni porque te cambies de peinado o porque te dejes de rizar las pestañas. Eso está dentro de su naturaleza y él no puede ir contra su naturaleza”, señaló.

Medina resaltó lo bien que le cae el personaje auténtico que irradia Valentino, y qué si su intención es cambiar porque no le fue bien en el amor, le alertó que el amor es difícil tanto para para las mujeres como para los hombres.

“Valentino, espero que no te decepciones. Es igual para ambos sexos, el amor es difícil para los hombres y es difícil para las mujeres”, sentenció.

Valentino. IG

Valentino explica por qué quiere ser heterosexual

El tiktoker Valentino sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores tras anunciar que decidió volverse heterosexual debido a sus fracasos en el amor. El influencer dio a conocer su nuevo aspecto, ahora opta por looks masculinos y contó que solo saldrá con mujeres.

A través de una transmisión en vivo, Valentino mostró su cambio de imagen y habló sin reservas sobre su elección. “¿Creen que esto es show? ¿Show? Las payasas que siguen (hablando)”, expresó el creador digital, confirmando además que recientemente ha tenido una cita con una joven.

La noticia dividió a su comunidad. Muchos elogiaron su renovado estilo, mientras que otros manifestaron sorpresa y cuestionaron si se trata de una decisión genuina o parte de una estrategia para atraer atención. A estas dudas, Valentino respondió que está explorando una nueva etapa en su vida personal y que su cambio no obedece a ningún mecanismo de espectáculo, sino a una búsqueda de nuevas experiencias y aprendizajes.

Valentino asegura que ahora será 'hetero'. TikTok