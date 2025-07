Alianza Lima hace historia en Brasil: empata con Gremio y las redes se rinden ante Hernán Barcos y los memes

El delantero puso el 1-1 para la clasificación 'blanquiazul'. (Video: ESPN)

En el corazón de Porto Alegre, mientras los hinchas brasileños comenzaban a celebrar el gol que parecía darles esperanza, los memes ya comenzaban a gestarse desde Matute hasta la última tribuna del Arena do Gremio.

Porque cuando Alianza Lima empata en Brasil y clasifica a octavos de final de la Copa Sudamericana, no es solo una noticia deportiva: es una celebración nacional en clave de humor, pasión y orgullo íntimo. La noche del miércoles 23 de julio, el fútbol volvió a demostrar que puede ser trágico, heroico y cómico en cuestión de minutos, y los cibernautas peruanos no tardaron en convertir cada jugada en viral.

El partido inició con tensión. Alianza Lima, con la ventaja del 2-0 conseguido en Lima, salió a resistir los embates de un Gremio herido en su orgullo. En redes, los primeros memes aparecían con Carlos Zambrano vestido de espartano, defendiendo el área como si fuera la última frontera de Termópilas. Y durante 45 minutos, lo fue. Los comentarios no tardaron: “Hernán Barcos, demostraste grandeza, dejando atrás sentimientos por el equipo de tus amores. Gracias ÍDOLO ”, decía un tuit con más de 10 mil likes.

Memes, emoción y épica: Alianza Lima empata con Gremio y avanza en la Copa Sudamericana. Infobae Perú / Captura: 'X'

Pero el segundo tiempo trajo otro guion. A los 56 minutos, Gustavo Martins sorprendió a todos con una volea que terminó en el gol del equipo brasileño. Silencio en la tribuna peruana por unos segundos... hasta que las redes explotaron: aparecieron memes de hinchas aliancistas calculando el global con la calculadora de Windows, o buscando si el VAR estaba comprado. El marcador era 1-0, pero el resultado global seguía favoreciendo a Alianza: 2-1. El chiste en redes fue inmediato: “Gol de Gremio para descontar… pero solo en el partido, no en la vida”.

La tensión crecía y el partido se volvía de ida y vuelta. Carlos Zambrano, con la garra que lo caracteriza, no pudo contenerse en una jugada dividida y cometió una falta sobre Martin Braithwaite. Segunda amarilla. Expulsado. Twitter se llenó de memes con el clásico “¡Yo solo quería ayudar!”, y ediciones donde el ‘León’ salía del campo como si fuera despedido de un trabajo en horario de oficina, con su mochilita al hombro y cara de “otra vez yo”.

Con diez hombres y el tiempo corriendo en contra, los aliancistas sufrían. En los chats, los grupos familiares pasaban de la fe al pánico, mientras los memes con relojes derretidos y sudor en la frente invadían Instagram. Pero cuando el cronómetro marcaba los 93 minutos, ocurrió lo que nadie esperaba… o sí, si conoces a Hernán ‘El Pirata’ Barcos.

Apareció él, con la frialdad de un corsario curtido, y con un remate cruzado sepultó todas las ilusiones del equipo brasileño. Gol. Empate 1-1. Clasificación asegurada. Y en segundos, los memes estallaron como fuegos artificiales: desde Barcos montado en un verdadero barco rumbo a Ecuador, hasta ediciones donde se lo veía con parche en el ojo y bandera aliancista en la espalda, navegando en el Arena do Gremio como si fuera su propio océano. “Barcos no mete goles, firma tratados de paz en territorios enemigos”, decía un post que no tardó en viralizarse.

El pitazo final fue el disparo de salida para una nueva ola de memes. TikTok se llenó de reacciones de hinchas llorando, bailando, gritando. Algunos incluso revivieron el clásico: “¡Esto es Alianza, hermano!”, acompañado de videos donde se comparaba la hazaña en Brasil con películas de guerra, de suspenso y hasta con capítulos de “Los Simpson”.

La clasificación a octavos no fue solo un logro futbolístico, fue un fenómeno digital. Mientras los jugadores celebraban en la cancha, en Perú los memes ya contaban la historia desde otra óptica: la del humor, la emoción desbordada y la certeza de que Alianza Lima volvió a hacer historia… con coraje, fútbol y mucha pero mucha creatividad en redes.

El próximo rival será Universidad Católica de Ecuador, pero por ahora, el hincha íntimo disfruta, comparte y ríe. Porque no solo se trata de clasificar, sino de hacerlo al estilo Alianza: sufriendo, luchando y celebrando con memes que ya forman parte del archivo emocional del fútbol peruano.

Aquí algunos memes de la jornada

