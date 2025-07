Fonavi 2025: Reintegro 4 se pagará en agosto a 73 mil beneficiarios en el Banco de la Nación

El Reintegro 4 se pagaría en agosto a 73 mil beneficiarios, entre exfonavistas y herederos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Infobae Perú ya había adelantado que el pago del Reintegro 4 del Fonavi se pagaría la última semana de agosto, según indicó Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc.

Ahora, José Cortez, otro de los representantes de la Fenaf Perú (Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú) en este grupo de trabajo, reveló a Exitosa cuánto serán los beneficiarios (exfonavistas que aportaron al extinto fondo de vivienda del Estado).

Ya Infobae Perú había dado a conocer que se iba a tratar de un grupo más reducido, por falta de presupuesto, ahora Cortez reveló que se tratarían de 73 mil beneficiarios: 63 mil fonavistas vivos de 68 años hacia adelante y 10 mil de los familiares directos de los aportantes fallecidos de 89 años. Estos rangos, también ya se conocían.

Reintegro 4 ya tendría rango de edades tentativo. - Crédito infobae/Paula Elizalde

La nueva devolución llega en agosto

Como s sabe, el reintegro 4 es el nuevo pago en el marco de las devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda al que aportaron miles de trabajadores durante los años de la década de los ochentas y noventas.

Si bien José Cortez informó a Exitosa que no se pueden detallar bien la fecha de los pagos en agosto, anteriormente Jorge Milla informó a Infobae Perú que se proyecta a la última semana de ese mes.

Lo que sí reveló Cortez es que se trataría de una devolución con S/281 millones destinados para estos pagos a exfonavista que ya cobraron un parte de sus aportes en los desembolsos de las listas 1 a la 19.

Ya se puede consultar con DNI el pago del Reintegro 3 del Fonavi. Se cobra desde viernes 11 de abril. - Crédito Captura de Secretaría Técnica

“Por el momento no hay una fecha definida, que puede ser en la primera quincena o en la segunda, pero los pagos sí se cumplirán en agosto”, señaló Cortez a Exitosa.

Para los fonavista y herederos

Cortez también explicó que en este grupo del Reintegro 4 estarán considerados 63 mil fonavistas vivos de 68 años hacia adelante, que cumplan esta edad hasta este 31 de julio. Pero también podrán cobrar los familiares directos (herederos) de los aportantes fallecidos de 89 años hacia adelante. En total, serán 73 mil beneficiarios de este de pago, uno de los grupos más pequeños a la fecha.

También, tal como lo había revelado Infobae Perú, se confirman estos rangos de edad que tendrán los beneficiarios considerados:

Fonavistas que recibieron un adelanto del grupo 1 al 19 cuyas edades son de 68 años a más

Fallecidos que tuvieran la edad de 89 a más y que no han cobrado reintegro (esto lo cobran los herederos).

A fines de agosto los beneficiarios del Reintegro 4 podrían ya estar cobrando. - Crédito Andina/Daniel Bracamonte

Lista 22 aún sin definirse

Sin embargo, Lista 22 aún no se termina de definir. Aunque hayan versiones que confirman una supuesta fecha o mes, esto no está oficializado. “Grupo de pago 22 todavía no hay fecha de pago”, afirmó Milla a Infobae Perú en su momento.

Este pago iría para fonavistas que aún no han sido parte de los padrones de las listas anteriores, de la 1 a la 21. La última (lista 21) fue aprobada para entregarse en diciembre de 2024 pasado; mientras, la 20 también se pagó en diciembre, pero de 2023.

¿A qué se debe la demora de no solo el Lista 22, sino también el aplazamiento de fechas que ha habiado con el Reintegro 4 y el grupo más reducido de beneficiarios? Esto respondería a un tema que se sigue solicitando desde hace años al Ministerio de Economía y Finanzas: un aumento del presupuesto.

“[La demora es por] la falta de recursos, por eso se ha pedido formalmente presupuesto para pagar a los fonavistas”, declaró Milla a Infobae Perú en su momento.