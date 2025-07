Korina Rivadeneira resalta el apoyo de Mario Hart tras denuncia de tocamientos: “Me protegió desde el primer momento”

Korina Rivadeneira tras agresión en espectáculo: “Esto no fue un circo, fue un acto vulgar”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La reciente aparición de Korina Rivadeneira en televisión no solo marcó un momento de valentía personal, sino que también visibilizó un tema delicado y urgente: el respeto hacia la integridad de las mujeres.

La modelo venezolana, conmovida y aún visiblemente afectada, decidió romper su silencio tras haber sido víctima de un acto de vulneración en un espectáculo en vivo supuestamente circense.

Sus palabras en su programa ‘Desvelados’ junto a Tato Luna, cargadas de emoción y claridad, no solo conmovieron a los espectadores, sino que revelaron el apoyo incondicional que ha recibido, especialmente de su esposo, Mario Hart.

Korina Rivadeneira tras denuncia por agresión: “Gracias a Mario Hart por estar conmigo desde el inicio”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La entrevista comenzó con un saludo cálido a su audiencia y a las personas que la han acompañado en los últimos días. “Hola, Tato. Hola a toda la gente que nos está viendo en la casa. Hola a todo el equipo que me acompaña y que me ha ayudado durante todo este proceso”, dijo, con la voz entrecortada.

Aunque han pasado apenas un día desde lo ocurrido, para Korina ha sido un proceso intenso, emocionalmente demandante. “Parece que han sido dos semanas y ha sido solamente desde anoche hasta hoy. Y quiero empezar agradeciendo a las personas que me han apoyado y respaldado. Primero, a mi esposo”, expresó.

Korina Rivadeneira tras denuncia por agresión: “Gracias a Mario Hart por estar conmigo desde el inicio”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La mención a Mario Hart no fue casual ni protocolar. La modelo describió cómo su pareja fue el primero en actuar cuando ocurrió el hecho que la afectó profundamente.

“Porque fue el primero en tomar acción, el primero en estar allí para mí, el primero en protegerme y fue el primero, como digo, en ir hasta el lugar”, recordó con firmeza.

La contundencia de sus palabras refleja el lazo que los une más allá del vínculo amoroso: una relación de compañerismo, contención emocional y presencia real en los momentos difíciles.

Korina Rivadeneira tras denuncia por agresión: “Gracias a Mario Hart por estar conmigo desde el inicio”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Korina explicó que, en medio de la confusión y la incomodidad vivida, intentó buscar respuestas de manera directa. “Como ustedes vieron en el video, yo intenté conversar, buscar una solución para saber qué iban a hacer y cómo se iba a hacer cargo el espectáculo de lo que había sucedido”, relató.

Sin embargo, lo que sintió fue mucho más profundo: vulnerabilidad. “He sentido súper vulnerable, me he sentido expuesta, vulnerada completamente”, confesó con total honestidad.

Korina Rivadeneira tras denuncia por agresión: “Gracias a Mario Hart por estar conmigo desde el inicio”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Agradeció el apoyo del Ministerio de la Mujer

En medio de ese proceso de angustia, también reconoció el acompañamiento esencial del Ministerio de la Mujer, que le brindó orientación en todo momento.

“Quiero agradecer también a las personas, a las tres chicas del Ministerio de la Mujer que fueron y me apoyaron y me guiaron. Hoy estuvieron conmigo toda la mañana y parte de la tarde también estuvo la policía allí tomándome la denuncia”, dijo, confirmando que ya inició un proceso legal.

La decisión de denunciar no fue sencilla, pero la tomó con la convicción de que este tipo de situaciones no deben repetirse. “Definitivamente, gracias a ellas he tomado la decisión de denunciar para dejar un precedente, porque no debe existir ni el más mínimo de tolerancia al más mínimo irrespeto de parte de nadie y eso quiero que quede clarísimo”, remarcó.

Korina Rivadeneira rompe en llanto y revela agresión en escenario del ‘Circo de Dioses’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Además, tuvo palabras de gratitud hacia su canal, América Televisión, por la contención institucional que sintió desde el primer momento. “Quiero agradecer también a América Televisión, a ustedes que me escribieron, a la producción que me escribió y estuvo ahí al tanto ayudándome con todo, a Edgar que consiguió al chico. Me parece impresionante todo lo que logró, todo lo que hizo”, dijo.

La sinceridad con la que habló también incluyó un momento íntimo: su temor al volver al set. “Hoy yo no quería venir, he estado súper nerviosa, anoche tenía un ataque de pánico porque yo no sabía”, confesó, dejando ver la ansiedad que aún le genera estar expuesta ante la opinión pública tras lo ocurrido.

Korina Rivadeneira alza la voz tras ser acosada en un show en Lima: “No sabía cómo reaccionar”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión