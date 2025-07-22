Dina Boluarte pide elecciones sin odio en 2026 y espera que el papa León XIV encuentre “un Perú unido” en su visita

Fuente: Canal N

La presidenta Dina Boluarte exhortó este lunes a que las elecciones presidenciales y parlamentarias, programadas para el 12 de abril de 2026, se realicen “sin odio” y manifestó su deseo de que en la próxima visita del papa León XIV el país se presente “unido” como “una patria grande y soberana”.

Boluarte ofreció un discurso durante la presentación de la ruta turística ‘Caminos del papa León XIV’, que permitirá a los visitantes conocer la obra del sumo pontífice en regiones como Callao, La Libertad, Lambayeque y Piura.

“Me siento honrada de estar en la misma tierra donde el papa León XIV, peruano, no solo de corazón, sino por decisión propia, recorrió las calles y predicó el mensaje de Dios con amor y obras (...) Chiclayo no solo es testigo de su huella, sino una ciudad que irradia fe y esperanza”, afirmó.

Resaltó que esta ruta turística resulta “del trabajo del gobierno central, gobiernos regionales y locales, unidos por la fe y el compromiso de generar desarrollo y bienestar”. Añadió que la iniciativa fomenta “el encuentro espiritual a través del patrimonio espiritual y cultural” de las regiones involucradas.

Boluarte expresó orgullo por la conexión del papa León XIV con Chiclayo, ciudad que refleja fe y esperanza

Posteriormente, recordó que Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, lideró una acción solidaria en favor de las personas más vulnerables y expuestas al contagio de la COVID-19.

“¿Quién no recuerda cuando estábamos en nuestros hogares, productores del COVID, y vimos a un obispo con su cruz en la mano caminando por las calles en solitario y serenamente pidiéndole a Dios que pronto desaparezca el COVID y podamos salir a las calles, sin mascarillas, seguros de que podríamos seguir con nuestra vida natural? Ese fue el papa León XIV”, señaló.

Además, mencionó su encuentro con el pontífice en mayo pasado, cuando asistió a la misa de inicio de pontificado en El Vaticano y luego sostuvo una audiencia con él. “Recuerdo con emoción el encuentro (...) sostuvimos un diálogo fraterno respecto a nuestras preocupaciones por el Perú (...) El papa es un hombre de paz, que según sus palabras debe ser perseverante”, comentó.

Prevost nació en Estados Unidos, pero también posee la nacionalidad peruana, donde desarrolló casi cuatro décadas de labor pastoral como misionero y obispo, especialmente en localidades del norte del país y en la provincia portuaria del Callao.

Esta ruta permitirá conocer la obra del papa en regiones como Callao, La Libertad, Lambayeque y Piura

Tras ser elegido pontífice, rompió el protocolo en su primer discurso para saludar en español a sus feligreses de Chiclayo, una ciudad ubicada a unos 770 kilómetros al norte de Lima, con la que mantiene una gran cercanía. El papa también nombró como su secretario privado al sacerdote peruano Edgar Rimaycuna, a quien conoció en esa Diócesis.

Luego de comentar esa relación del pontífice con el Perú, la mandataria convocó a una cruzada por la paz y la unión nacional. “No permitamos que en esa campaña electoral sea protagonista el odio, no suma, todo lo contrario nos divide. Que sean las ideas las que compitan, que no se imponga la ofensa sobre la esperanza. Pido al cielo que la próxima visita de nuestro papa, cuando el tiempo y Dios lo permitan, nos encuentre unidos y decididos a hacer del Perú una patria grande y soberana”, concluyó.