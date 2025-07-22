Perú

Dina Boluarte pide elecciones sin odio en 2026 y espera que el papa León XIV encuentre “un Perú unido” en su visita

La gobernante presentó la ruta turística ‘Caminos del papa León XIV’, que mostrará el paso del pontífice en varias regiones del país. Destacó que esta iniciativa promueve el desarrollo, la fe y el patrimonio cultural

Guardar
Fuente: Canal N

La presidenta Dina Boluarte exhortó este lunes a que las elecciones presidenciales y parlamentarias, programadas para el 12 de abril de 2026, se realicen “sin odio” y manifestó su deseo de que en la próxima visita del papa León XIV el país se presente “unido” como “una patria grande y soberana”.

Boluarte ofreció un discurso durante la presentación de la ruta turística ‘Caminos del papa León XIV’, que permitirá a los visitantes conocer la obra del sumo pontífice en regiones como Callao, La Libertad, Lambayeque y Piura.

“Me siento honrada de estar en la misma tierra donde el papa León XIV, peruano, no solo de corazón, sino por decisión propia, recorrió las calles y predicó el mensaje de Dios con amor y obras (...) Chiclayo no solo es testigo de su huella, sino una ciudad que irradia fe y esperanza”, afirmó.

Resaltó que esta ruta turística resulta “del trabajo del gobierno central, gobiernos regionales y locales, unidos por la fe y el compromiso de generar desarrollo y bienestar”. Añadió que la iniciativa fomenta “el encuentro espiritual a través del patrimonio espiritual y cultural” de las regiones involucradas.

Boluarte expresó orgullo por la
Boluarte expresó orgullo por la conexión del papa León XIV con Chiclayo, ciudad que refleja fe y esperanza

Posteriormente, recordó que Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, lideró una acción solidaria en favor de las personas más vulnerables y expuestas al contagio de la COVID-19.

“¿Quién no recuerda cuando estábamos en nuestros hogares, productores del COVID, y vimos a un obispo con su cruz en la mano caminando por las calles en solitario y serenamente pidiéndole a Dios que pronto desaparezca el COVID y podamos salir a las calles, sin mascarillas, seguros de que podríamos seguir con nuestra vida natural? Ese fue el papa León XIV”, señaló.

Además, mencionó su encuentro con el pontífice en mayo pasado, cuando asistió a la misa de inicio de pontificado en El Vaticano y luego sostuvo una audiencia con él. “Recuerdo con emoción el encuentro (...) sostuvimos un diálogo fraterno respecto a nuestras preocupaciones por el Perú (...) El papa es un hombre de paz, que según sus palabras debe ser perseverante”, comentó.

Prevost nació en Estados Unidos, pero también posee la nacionalidad peruana, donde desarrolló casi cuatro décadas de labor pastoral como misionero y obispo, especialmente en localidades del norte del país y en la provincia portuaria del Callao.

Esta ruta permitirá conocer la
Esta ruta permitirá conocer la obra del papa en regiones como Callao, La Libertad, Lambayeque y Piura

Tras ser elegido pontífice, rompió el protocolo en su primer discurso para saludar en español a sus feligreses de Chiclayo, una ciudad ubicada a unos 770 kilómetros al norte de Lima, con la que mantiene una gran cercanía. El papa también nombró como su secretario privado al sacerdote peruano Edgar Rimaycuna, a quien conoció en esa Diócesis.

Luego de comentar esa relación del pontífice con el Perú, la mandataria convocó a una cruzada por la paz y la unión nacional. “No permitamos que en esa campaña electoral sea protagonista el odio, no suma, todo lo contrario nos divide. Que sean las ideas las que compitan, que no se imponga la ofensa sobre la esperanza. Pido al cielo que la próxima visita de nuestro papa, cuando el tiempo y Dios lo permitan, nos encuentre unidos y decididos a hacer del Perú una patria grande y soberana”, concluyó.

Temas Relacionados

Dina Boluarteperu-politicaElecciones 2026Papa León XIVElecciones Perú 2026

Más Noticias

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

El ‘Pulpo’, de 35 años, está llamado a ser el arquero indiscutible del ‘decano’. Convencerlo para unirse al nuevo proyecto fue sencillo. Llega a Cali después de un periodo glorioso con Orlando City

Pedro Gallese seguirá su carrera

Ley General de Minería impide cierre total del REINFO, alerta el OCM: solo 1% de titulares concentra la mitad de concesiones en Perú

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros advierte que los mineros ilegales le ganan cada año más terreno a la producción formal de oro en el Perú, al punto de reducir la participación de las principales 4 minas del país

Ley General de Minería impide

Día Internacional del Migrante: el origen de una fecha que visibiliza derechos, aportes y desafíos de la movilidad humana

Cada 18 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para reconocer derechos, aportes sociales y retos de millones de personas en movilidad

Día Internacional del Migrante: el

Estas marcas japonesas llegarán al Perú: resalta empresa que vende sake

Solicitudes recientes en el registro de marcas ante el Indecopi revelan el interés de compañías japonesas de sectores como bebidas, agroquímicos, empaques y salud por el mercado peruano

Estas marcas japonesas llegarán al

Reactiva Perú: COFIDE descarta irregularidades y reporta saldo pendiente menor al 11% en el programa, ¿A cuántos millones asciende?

La iniciativa financiera impulsada durante la emergencia sanitaria ha permitido que la mayoría de los préstamos otorgados sean cancelados, según la Corporación Financiera de Desarrollo

Reactiva Perú: COFIDE descarta irregularidades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo denuncia a Johana

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

DEPORTES

Pedro Gallese seguirá su carrera

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”

Universitario anunció la Noche Crema 2026: rival, fecha y toda la información oficial del evento