Perú

Dina Boluarte pide que el próximo presidente cumpla sus cinco años de gobierno: “Perú tiene cárcel para mandatarios”

La jefa de Estado sostuvo que su gestión actúa con transparencia y rechazó tajantemente cualquier señalamiento de corrupción

Dina Boluarte pide que el
Dina Boluarte pide que el próximo presidente del Perú cumpla sus cinco años de gobierno. (Foto: Presidencia de la República)

Durante un discurso en Arequipa, la presidenta Dina Boluarte pidió que el próximo presidente o presidenta elegido en las elecciones generales de 2026 cumpla en su totalidad su mandato constitucional, salvo que esté involucrado en casos de corrupción. Enfatizó que la inestabilidad política generada por la sucesión de mandatarios en los últimos años ha dañado la democracia y el clima de inversiones en el país.

“Es muy importante seguir trabajando en unidad, afianzando nuestra democracia, que en las próximas elecciones el presidente o presidenta que se elija deba cumplir sus cinco años de periodo, salvo que esté comprometido en actos de corrupción”, declaró la mandataria durante la inauguración de la planta solar San Martín, en el distrito de La Joya, Arequipa, acompañada por ministros y autoridades locales.

Dina Boluarte expresó su rechazo
Dina Boluarte expresó su rechazo a la violencia y pide unión a los peruanos. (Foto: Presidencla del Perú)

Crítica al historial judicial de expresidentes

Boluarte también hizo una crítica directa al historial judicial de expresidentes en el país. “Curiosamente, el Perú tiene cárcel para presidentes. El único país. Y eso es lo que hay que evitar”, expresó. A su juicio, las nuevas autoridades deben asumir el poder con compromiso cívico: “Tienen que tener en su corazón la blanquirroja y trabajar por ella, que significa generar calidad de vida”.

En otro momento de su intervención, la jefa de Estado condenó la violencia y la polarización, y pidió a quienes promueven discursos radicales que cesen sus intentos de generar caos. “A todos los que tienen aquellas voces generando violencia y queriendo generar anarquía, les digo: no sean desleales con la patria”, exhortó.

Finalmente, defendió la integridad moral de su gestión, asegurando que su gobierno no ha incurrido en actos de corrupción. “Podrán decir o inventar lo que quieran, pero jamás que hemos robado un solo sol a nuestra población. Y esa es la moral que tenemos, no tenemos rabo de paja”, concluyó.

“No se dejen utilizar”

Durante su participación en el VIII Consejo de Estado Regional en Iquitos, la presidenta Dina Boluarte se refirió a las protestas ciudadanas que se registraron en su contra a su llegada a la ciudad. La mandataria señaló que, si bien algunos reclamos pueden tener justificación, otros responderían a intereses políticos y electorales.

“Quiero dejar un país ordenado cuando dejemos de ser gobierno. Desde Loreto, les digo que hoy en la mañana, seguramente con justa razón, o con intereses políticos, han estado manifestándose”, afirmó.

En su discurso, Boluarte aseguró que su gobierno está dispuesto a dialogar sobre temas sociales urgentes, como la crisis energética en la región, pero rechazó que se utilicen esas demandas con fines partidarios. “No se dejen utilizar. La agenda social, bienvenida. La conversamos y la solucionamos en la medida de nuestras posibilidades. No tenemos todo el presupuesto para atender a los miles de problemas que han estado sin solución por décadas”, añadió.

MEF: Incremento de sueldo presidencial no tiene marcha atrás

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, afirmó que el incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte es una medida definitiva y no será revisada. Tras su salida del Congreso, el titular del MEF defendió la decisión al asegurar que se basa en fundamentos técnicos y que los cálculos realizados fueron correctos, descartando así cualquier marcha atrás en el aumento.

“Es un tema que ya está resuelto. No tenemos por qué dar marcha atrás en absoluto, porque creemos que se ha hecho el cálculo correcto. Corresponde que la persona que tiene la mayor investidura del Poder Ejecutivo tenga el sueldo más alto”, declaró el titular del MEF.

Ministro de Economía afirmó que el aumento de sueldo de Dina Boluarte "es una decisión sin marcha atrás" | 24 HORAS

Como se recuerda, hace algunas semanas, se anunción el incremento significativo del salario mensual de la presidente del Perú. Boluarte pasó de cobrar 16 mil soles a 35 mil 568 soles.

Dina Boluarte

