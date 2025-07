MEF aprueba aumento de sueldo para FFAA y Policía: Estos son los nuevos montos de hasta S/10 mil

Luego de la promesa del Primer Ministro, Eduardo Arana, en el pedido de confianza de su gabiente en el Congreso de la República, se ha aprobado finalmente el aumento de los sueldos para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó hoy el Decreto Supremo Nº 148-2025-EF, emitido hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, que detalla la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la PNP.

Así, estos los sueldos han aumentado hasta superar los S/10 mil en los niveles más altos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Mientras, los suboficiales del menor nivel ya ganan S/2 mil 450,52.

FFAA y PNP: Los nuevos sueldos

El MEF ha aprobado los nuevos montos de la remuneración consolidada que forma parte de los ingresos del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1132, Decreto Legislativo.

Así, de esta manera se detallan los nuevos sueldos que ahora recibirán las fuerzas del orden en el país, por nivel remunerativo y tanto para oficiales como suboficiales de las cuatro entidades de las fuerzas del orden:

Para oficiales

Sub Teniente (Ejército), Alférez de Fragata (Marina de Guerra), Alférez (Fuerza Aérea), Alférez (Policía Nacional): remuneración de S/2 mil 734,17

Para suboficiales

Técnico Jefe Superior (Ejército), Técnico Superior Primero (Marina de Guerra), Técnico Supervisor (Fuerza Aérea), Sub Oficial Superior (Policía Nacional): remuneración de S/3 mil 309,28

Técnico Jefe (Ejército), Técnico Superior Segundo (Marina de Guerra), Técnico Inspector (Fuerza Aérea), Sub Oficial Brigadier (Policía Nacional): remuneración de S/3 mil 175,59

Técnico Primera (Ejército), Técnico Primero (Marina de Guerra), Técnico de Primera (Fuerza Aérea), Sub Oficial Técnico de Primera (Policía Nacional): remuneración de S/2 mil 953,53

Técnico Segunda (Ejército), Técnico Segundo (Marina de Guerra), Técnico de Segunda (Fuerza Aérea), Sub Oficial Técnico de Segunda (Policía Nacional): remuneración de S/2 mil 763,25

Técnico Tercera (Ejército), Técnico Tercero (Marina de Guerra), Técnico de Tercera (Fuerza Aérea), Sub Oficial Técnico de Tercera (Policía Nacional): remuneración de S/2 mil 609,70

Sub Oficial de Primera (Ejército), Oficial de Mar Primero (Marina de Guerra), Sub Oficial de Primera (Fuerza Aérea), Sub Oficial de Primera (Policía Nacional): remuneración de S/2 mil 533,58

Sub Oficial de Segunda (Ejército), Oficial de Mar Segundo (Marina de Guerra), Sub Oficial de Segunda (Fuerza Aérea), Sub Oficial de Segunda (Policía Nacional): remuneración de S/2 mil 486,59