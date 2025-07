Furrey sigue en estado crítico y autoridades investigan robo y clonación de sus tarjetas | BDP

El caso de Antonio Crespo, conocido en redes como Furrey, ha tomado un giro inesperado. Además de las lesiones graves que lo mantienen internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica limeña, su entorno más cercano enfrenta otro drama: el presunto robo de sus pertenencias personales y el posterior vaciamiento de sus cuentas bancarias mediante la clonación de sus tarjetas.

El hecho fue denunciado por su abogado, quien aseguró que la Policía no quiso recibir inicialmente la acusación por hurto. Ante ello, se tuvo que presentar una denuncia formal por parte de la familia, acompañada de actas de visualización en las que se identifica a un sujeto tomando una mochila roja que había quedado en el lugar del accidente. Las imágenes forman parte de los documentos entregados al Ministerio Público.

Policía se negó a recibir denuncia inicial por hurto

Según el abogado del youtuber, el intento por registrar la denuncia ante la comisaría correspondiente no prosperó en un primer momento. “Entendemos que la Policía no quiso recibir esta denuncia. Por ello, se tuvo que presentar como una denuncia de parte”, indicó.

Abogado de Furrey informa sobre su actual estado de salud luego de grave accidente.

Como sustento, se adjuntaron copias certificadas de las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se observa a un hombre tomando la mochila de Antonio Crespo y alejándose rápidamente de la escena. Pese a estas evidencias, aún no se ha logrado identificar al presunto autor del hurto. El caso ya está en manos de las autoridades, que han iniciado una investigación para dar con el responsable.

Clonación de tarjetas y vaciado de cuentas

Días después del accidente, allegados a Furrey detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Las tarjetas de crédito y débito habrían sido clonadas y utilizadas por terceros para realizar retiros y compras no autorizadas. El entorno del influencer considera que este hecho está directamente vinculado al robo de la mochila.

Las circunstancias en las que se produjo la sustracción de sus pertenencias aún no han sido esclarecidas. La familia de Antonio Crespo insiste en que su prioridad es la salud del joven, pero también exigen que se investigue a fondo quiénes se beneficiaron económicamente mientras él se debatía entre la vida y la muerte. El caso ha despertado preocupación por la vulnerabilidad de las víctimas en situaciones de emergencia.

Imágenes revelan la reacción del conductor que atropello a Furrey y el estado del coche tras el accidente.

Seis meses de prisión preventiva para el conductor

En paralelo, el conductor del vehículo que atropelló a Antonio ha recibido seis meses de prisión preventiva. La decisión fue adoptada por el Poder Judicial luego de que la Fiscalía acreditara que el hombre se pasó la luz roja en una intersección, provocando el impacto.

Durante la audiencia, el abogado del acusado habría realizado declaraciones confusas y fuera de lugar. “Lo que dijo no tenía sentido. En una audiencia de prisión preventiva solo se deben sustentar cinco presupuestos, y él no los defendió adecuadamente”, expresó el abogado de la familia Crespo. La medida restrictiva se aplicará mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Familia Castillo plantea cubrir gastos médicos

Furrey. Foto: composición Infobae

La familia del conductor, identificada como los Castillo, ha manifestado su intención de asumir los gastos médicos de Antonio Crespo. Así lo hizo saber la defensa del acusado en un primer acercamiento con los representantes legales del joven atropellado.

Sin embargo, la familia de Furrey aún no ha aceptado llegar a un acuerdo. “Les trasladé la propuesta, pero me dijeron que no están en condiciones emocionales para pensar en un monto reparatorio. Están completamente abocados a la recuperación de Antonio”, explicó el abogado. Por el momento, las conversaciones han quedado en pausa hasta que el entorno de la víctima esté listo para discutir posibles acuerdos.