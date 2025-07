Imágenes revelan la reacción del conductor que atropello a Furrey y el estado del coche tras el accidente

Las grabaciones de cámaras de seguridad difundidas recientemente por ‘América Noticias’ aportan un ángulo crucial para esclarecer el accidente que el miércoles 9 de julio de 2025 dejó en estado crítico a Antonio Crespo Galán, conocido en el mundo digital como Furrey.

En las imágenes, el tránsito de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, quedaba interrumpido a la espera del cambio de semáforo. Varios autos detenían la marcha y, justo cuando Furrey cruza la vía en su scooter, un automóvil excede la velocidad permitida y lo embiste violentamente, lanzándolo varios metros lejos del punto de impacto.

El conductor, identificado como Pablo César Castillo Tiserán, detuvo inmediatamente su vehículo y descendió al observar la gravedad de la situación. Sin embargo, su reacción fue rápidamente contestada por los vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente.

Las grabaciones captaron los gritos dirigidos al chofer: “Ya lo cag**** hue***. Tú te has pasado la roja hue***, eres hipócrita. Tú te has pasado la luz roja”, lo señalaron, responsabilizándolo ante los testigos presenciales, quienes a la vez acudieron a brindar auxilio inmediato a la víctima.

Tal como detalló ‘América Noticias’, Furrey fue trasladado de urgencia a la clínica Javier Prado, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su situación es muy delicada, aunque su entorno apunta leves signos de estabilidad dentro de la gravedad.

Abogado de Furrey informa sobre su actual estado de salud luego de grave accidente. Video: TikTok Latina

“Por suerte está estable, pero ya han comunicado hace poco que todavía se encuentra en UCI. Tiene un pulmón perforado, tiene diferentes lesiones, fractura en la costilla, en omóplato y también en la clavícula”, precisó Sebastián Perleche, amigo de Furrey, en aquel entonces.

Roban mochila con documentos de Furrey en medio del caos por el accidente

El drama no terminó con el accidente. En la confusión posterior al atropello, testigos observaron cómo un desconocido aprovechó para sustraer la mochila y las pertenencias del creador digital.

Según relató la esposa de Furrey, Giselle Minchola, su billetera con tarjetas bancarias y documentos personales, incluyendo su carné de extranjería desaparecieron. Lo pero, poco después se vaciaron sus cuentas bancarias mediante movimientos no autorizados.

Minchola, médica cirujana, recurrió a Instagram para agradecer el respaldo recibido, pero pidió a los usuarios que ya no hagan más yapes, revelando el robo que habían sufrido de sus cuentas: “Como les repito, muchas gracias por la buena intención, lamentablemente por la condición en la que se encuentra sí vamos a necesitar apoyo y cuando llegue el momento les comentaré a dónde nos pueden apoyar. Gracias por su apoyo incondicional. No se imaginan lo mucho que me ayudan sus mensajes. Los queremos mucho”.

Identifican al ladrón que se llevó las pertenencias de 'Furrey' | América TV

Pese a haber acudido de inmediato a la Comisaría de Apolo para denunciar el robo, la familia del influencer recibió una negativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según explicó el abogado familiar, Jéner Cáriga, durante una entrevista con Exitosa, la policía alegó que no se podía tomar la denuncia por falta de identificación del autor del hurto.

“La señora nos dijo que, cuando fueron a la comisaría a denunciar, los policías no le quisieron aceptar la denuncia. Le dijeron: ‘¿usted tiene identificado a los que hurtaron la mochila y demás cosas?’ Evidentemente, no sabía quiénes eran”, relató Cáriga.

El jurista recalcó que la denuncia se puede presentar “contra quienes resulten responsables” sin necesidad inmediata de conocer la identidad del autor. Por la falta de reacción policial de la comisaría de Apolo, la familia ha elevado la denuncia al Ministerio Público, esperando que la Fiscalía asuma la investigación y proceda conforme a la ley.

Los familiares, amigos y compañeros del canal ‘Todo Good’ y de ‘Habla Good’, programa digital donde trabaja Furrey, intensificaron el pedido de ayuda al público y empresas para localizar documentos de identidad del streamer, quien, nacido en Sevilla hace 28 años y con residencia en Perú desde joven, depende del carné de extranjería para trámites médicos y legales.

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para conductor que atropelló a Furrey, según abogado de youtuber. YouTube: 'Todo Good'

Fiscalía pide nueve meses de prisión para conductor que atropelló a Furrey

El proceso judicial tras el accidente avanza en paralelo a los esfuerzos médicos. El abogado de la familia confirmó en declaraciones a ‘Todo Good’ que la Fiscalía formalizó una investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio simple contra Pablo César Castillo Tiserán.

Las pruebas —incluyendo imágenes de cámaras de seguridad municipales y privadas— serán determinantes. “Las diligencias preliminares y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona son contundentes para demostrar la responsabilidad del conductor. Por esa razón, el fiscal del caso solicitó nueve meses de prisión preventiva mientras dure la investigación”, explicó Cáriga en el programa.

Según las autoridades, las imágenes muestran que el conductor pudo haber frenado y optó por avanzar, presuntamente desobedeciendo la luz roja. El domingo 13 de julio un juez se pronunciará sobre la petición de prisión preventiva. De ser aceptada, Castillo Tiserán permanecerá bajo detención al menos nueve meses.

Desde el accidente, Pablo César Castillo Tiserán no ha declarado públicamente respecto al caso. Permanece detenido en la comisaría Apolo desde el 9 de julio y está a la espera de lo que determine el juzgado.