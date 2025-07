Colapso de buzón en Caquetá y desagüe en Chorrillos perjudicaron viviendas y negocios: comerciante reporta pérdidas de S/70.000

Aniego en Vía Evitamiento. Foto: Lima Expresa

Este sábado se registraron dos aniegos en Lima Metropolitana. Los casos se presentaron en los distritos de San Martín de Porres y Chorrillos, donde el colapso de buzones de desagüe provocó desbordes de aguas servidas que afectaron viviendas, comercios y generaron congestión vehicular.

En San Martín de Porres, el aniego ocurrió en la avenida Caquetá, donde la ruptura de un buzón generó una gran acumulación de agua que alcanzó calles aledañas, afectando a residentes y comerciantes de la zona. Vecinos informaron que el agua contaminada ingresó a viviendas y negocios, incluso a un mercado cercano que estima pérdidas de hasta 70 mil soles.

Mientras tanto, en Chorrillos, un caso similar se produjo en la avenida Guardia Civil. El desborde de aguas residuales ha obligado a los comerciantes a colocar sacos de arena en las entradas de sus locales. El tránsito en las avenidas Huaylas y Chorrillos también se ha visto afectado, lo que ha generado molestias entre conductores y transeúntes.

Ruptura de buzón provoca aniego en avenida Caquetá

El aniego en San Martín de Porres se produjo en horas de la tarde, cerca de la avenida Caquetá, en el tramo de la Vía de Evitamiento antes del puente del mismo nombre, en sentido norte. Según informó Lima Expresa, la causa fue la ruptura de la tapa de un buzón, lo que generó un gran flujo de agua en plena vía rápida.

De acuerdo a la concesionaria, a las 3:00 p.m., Sedapal ya se encontraba en el lugar atendiendo la emergencia. Sin embargo, el derrame continuó avanzando y afectó varias cuadras a la redonda, provocando la inundación de calles, viviendas y locales comerciales. El tráfico en la zona se tornó lento debido al agua acumulada, lo que obligó a los vehículos a tomar rutas alternas o circular con precaución.

Sedapal atiende emergencia en Caqueta.

Vecinos del distrito reportaron dificultades para ingresar a sus viviendas y trasladarse a sus trabajos. El agua servida no solo afectó la transitabilidad, sino también la salud pública, ya que dejó en el ambiente olores fuertes y focos de contaminación.

Negocios en San Martín de Porres reportan pérdidas por aniego

Canal N informó que el agua de desagüe alcanzó la avenida Zarumilla, afectando comercios de distintas categorías. Uno de los más perjudicados fue un almacén de telas ubicado en el jirón Macará, donde el agua ingresó hasta un metro de altura, dañando fardos de colchas y tejidos de polar.

Comerciante pierde mercadería tras aniego en San Martín de Porres. Fuente: Canal N

José Vásquez, comerciante del lugar, indicó que a pesar de que los fardos estaban ubicados sobre parihuelas, la inundación alcanzó toda la mercadería. Explicó que, aunque algunas telas podrían limpiarse, el olor persistente y la exposición al agua contaminada las hace inviables para la venta.

“Uno piensa que tal vez se puede lavar, pero el olor va a quedar y eso también perjudica al público, al cliente. Vender así las colchas no es correcto. Si no podemos lavarlas bien, no se pueden ofrecer. Sería hacerle un daño a las personas”, dijo.

Además del almacén, otras tiendas y viviendas cercanas también se han visto comprometidas. Según el medio de televisión, el agua avanzó hasta un mercado ubicado en la avenida Perú, donde los comerciantes evalúan pérdidas económicas importantes.

Aniego en Chorrillos afectó tránsito

En el distrito de Chorrillos, el colapso de buzones generó un aniego en la avenida Guardia Civil, a la altura del ingreso por la avenida Huaylas. Según Exitosa, las aguas residuales cubrieron varios tramos de la vía, obligando a peatones y vehículos a desplazarse con precaución.

Aniego en Chorrillos afectó tránsito vehicular. Fuente: Exitosa

Los comerciantes colocaron barreras de arena en las puertas de sus locales para evitar el ingreso de aguas contaminadas. Usuarios expresaron su preocupación por la presencia de insectos y roedores en la zona, así como por los riesgos sanitarios que implica la exposición prolongada a aguas servidas.

El tráfico vehicular también se vio comprometido en avenidas como Chorrillos y Huaylas, debido a la acumulación de agua en el pavimento. Sedapal anunció la interrupción del servicio de agua potable en la urbanización La Campiña como parte del protocolo de atención del incidente. Según su comunicado, el servicio se restableció a las 4:00 p.m., una vez culminados los trabajos de desatoro del colector afectado.