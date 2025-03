Susana Alvarado explica por qué no expuso su romance con Javier Olivares: “Él subió las fotos, yo no”

Susana Alvarado explica por qué no expuso su romance con Javier Olivares | Radio Nueva Q

Aunque muchos creían que Susana Alvarado, vocalista de la agrupación piurana Corazón Serrano, llevaba más de siete años soltera, la verdad es que la cantante mantuvo una relación amorosa con el periodista chileno Javier Olivares en 2021. Esta relación, que se mantuvo en privado durante ese tiempo, ha sido revelada recientemente, especialmente ahora que la ‘Morena de oro’ está siendo vista en salidas románticas con el exfutbolista Paco Bazán.

La sorpresa de sus seguidores llegó cuando se descubrió una fotografía publicada por Javier Olivares en su cuenta de Instagram, donde ambos aparecen disfrutando juntos de una escapada romántica a las playas de México. La imagen, junto con otras fotos de la pareja, se volvieron rápidamente virales en redes sociales, dejando perplejos a muchos, pues se pensaba que la cantante llevaba más de cinco años soltera, tal como se había mencionado durante los conciertos de Corazón Serrano.

Expareja de Susana Alvarado aún tiene sus fotos con la cantante de Corazón Serrano | Captura Instagram

Susana Alvarado habló sobre Javier Olivares

A inicios del 2024, Susana Alvarado asistió a la cabina de Radio Nueva Q, en donde fue consultada por las románticas fotografías que publicó el periodista chileno Javier Olivares en sus redes sociales. Algo incómoda, la cantante abordó el motivo por el cual nunca hizo pública su romance con el hombre de prensa, de quien ya estaba separada para ese momento.

“Nunca presumí yo (las fotos). Yo nunca he presumido a algún chico con el que he salido. Personalmente, nunca he subido nada a redes sociales. Ustedes se enteraron porque él subió (las fotos), pero yo no”, dijo Susana Alvarado de manera firme, dejando claro que no le gusta exponer su vida privada públicamente.

Además, la cantante de cumbia señaló que prefiere que su carrera profesional sea lo que la haga conocida, no su vida amorosa. “Mi vida personal no la expongo porque no me gusta. Quiero que me sigan por mi trabajo, mi vida personal es un tema aparte que no me gusta compartirlo, prefiero dejarlo privado y mantenerlo allí”, afirmó la vocalista de Corazón Serrano.

Susana Alvarado, de Corazón Serrano, explicó por qué no hizo público su romance con Javier Olivares | Radio Nueva Q

A pesar de que la relación con Olivares se hizo pública a través de la foto compartida por él, Susana Alvarado aclaró que dicho romance terminó y que estaba enfocada en su trabajo. “Estoy soltera, no tengo novio hace mucho tiempo. Estoy feliz porque me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y voy con todo. en algún momento me llega el amor, pues se enterarán por otras personas porque por mí no”, sentenció.

¿Quién es Javier Olivares?

Javier Olivares, periodista y presentador chileno de 37 años, expareja de Susana Alvarado, ha sido una figura destacada en los medios de comunicación tanto en Chile como en Estados Unidos. Nacido el 11 de octubre de 1987, inició su carrera a los 16 años, cuando se hizo cargo de la conducción del programa juvenil ‘Tremendo Choque’ en Chilevisión. Este proyecto le permitió ganar popularidad, abriéndole las puertas para ser el rostro principal de ‘Mekano’, uno de los programas más exitosos de los años 2000.

Tras su éxito en la televisión chilena, Javier Olivares amplió su carrera hacia Estados Unidos, donde trabajó como reportero en Telemundo y, más tarde, como conductor de ‘Edición Digital’ en Univisión. Sin embargo, en 2018, su contrato con Univisión no fue renovado, lo que lo llevó a proyectos independientes.

En 2023, Olivares regresó a Chile, no solo para retomar su carrera en los medios, sino también con aspiraciones políticas, anunciando su intención de postularse como candidato a diputado por el Distrito 6. Además, asumió el liderazgo de ‘Al Choque’ en Tevex Televisión, un espacio de noticias y análisis, consolidando su regreso y reafirmando su presencia en los medios.

Javier Olivares, periodista y presentador chileno, destacado en medios internacionales y líder de Al Choque. Instagram/@javierolivaresnews