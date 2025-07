Esta peruana impulsa la moda nacional en Nueva York y otras ciudades del mundo

La diseñadora peruana presentó colecciones con bordados artesanales en la Semana de la Moda en Nueva York (Andina)

Elizabeth Muñoz es hoy una figura consolidada del diseño peruano con proyección internacional, pero sus inicios se remontan a una historia profundamente familiar y humilde en Puente Piedra, al norte de Lima. Desde los tres años, aprendió el arte de la costura junto a su madre, quien a su vez heredó la técnica de su abuelo, un sastre que vestía a la élite cajamarquina con su vieja máquina de pedal.

“A los siete años ya confeccionaba ropa para mis muñecas con bolsillitos”, recuerda Elizabeth en su entrevista con la agencia de noticias Andina, quien describe con cariño las tardes de infancia junto a su madre, convertidas en lecciones de paciencia y dedicación. Su madre se trasladó a Lima para estudiar confección, pero eligió quedarse en casa para criar a su familia, transmitiéndoles no solo habilidades, sino también valores.

“Mi papá era estricto. Decía que si no tenías recursos, tenías que ser el mejor. No aceptaba las cosas a medias”, relata. Su exigencia moldeó en Elizabeth un carácter disciplinado y competitivo. Estudió en un colegio estatal, donde destacaba con calificaciones impecables. “A mi papá le traía puro 20; un 19 no lo aceptaba”, añade.

Formación técnica y profesional: del Senati a la Alta Costura

El camino formal de Elizabeth en la moda comenzó al terminar el colegio, cuando ingresó al Senati para formarse en la industria textil. Más tarde continuaría estudios en el Centro de Altos Estudios de la Moda, una etapa que recuerda como un tiempo de exigencia y crecimiento: “Fui como un pulpo, amaba lo que hacía”.

Su trayectoria laboral se inició en grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, donde llegó a ser jefa de diseño para clientes europeos. Aquellos años de experiencia le permitieron aprender sobre organización, producción a gran escala y las exigencias del mercado global. “Estoy agradecida por las experiencias y exigencias. Me ha permitido crecer organizacionalmente”, afirma.

La gran apuesta: emprender por cuenta propia

A pesar de la estabilidad laboral y de estar en la cima del mundo corporativo, Elizabeth decidió dar un paso arriesgado. Renunció a su puesto y usó su liquidación para montar un taller con máquinas propias. Fue un salto al vacío: “Había trabajado 12 años para otros y estaba en el top del nivel corporativo. Me arriesgué”.

El inicio fue modesto. Su primera colección incluía blusas, pantalones y faldas que vendía a sus familiares. Pero pronto surgiría la oportunidad de escalar: el boom de las redes sociales permitió mostrar su trabajo a públicos más amplios. Colaboraciones con el certamen Miss Perú fueron un trampolín que ayudó a consolidar su marca.

De Lima a Nueva York: la internacionalización de una marca peruana

La carrera internacional de Elizabeth Muñoz tuvo un momento decisivo con su invitación a la Semana de la Moda en Nueva York. Aunque al inicio no contaba ni siquiera con visa para viajar, la organización del evento gestionó todo para que pudiera asistir.

Fue una experiencia emocionante: presentó prendas con bordados artesanales peruanos y un video que contaba la historia de su propuesta. “La experiencia fue buena. Conocí al director de Vogue. De ahí ya no dejé de viajar”, recuerda.

Desde entonces, sus diseños se han mostrado en diversas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Miami, Orlando y Denver, así como en eventos internacionales de prestigio como Cannes y pasarelas en España. Además, estableció un atelier con presencia de marca en Santiago de Chile, consolidando su expansión regional.

Moda con identidad: reinterpretar el diseño andino

El éxito de Elizabeth no solo radica en su técnica y perseverancia, sino en su visión: reivindica las raíces peruanas a través de una propuesta contemporánea que valora el trabajo artesanal. Su marca busca reinterpretar el diseño andino con un enfoque vanguardista, fusionando tradición y modernidad para conquistar los mercados más exigentes.

Con ello, contribuye también a visibilizar el talento peruano en la industria global, demostrando que la moda hecha en Perú puede competir de igual a igual en las grandes pasarelas del mundo.

Iconic Runway: impulsando nuevos talentos en el Perú

Además de su trabajo como diseñadora, Elizabeth Muñoz participa en iniciativas para promover el talento local. Es parte del equipo de Iconic Runway, un evento que se realizará el 12 de julio en Lima y reunirá a diseñadores de Perú, Chile y Argentina.

En esta edición, se presentarán 16 propuestas creativas, incluyendo colecciones de alta costura, diseños con impacto social y reinterpretaciones del estilo andino. También participarán cinco estudiantes destacados del Instituto Chio Lecca, brindándoles la oportunidad de mostrar su trabajo en una plataforma profesional.

El modelo con el mayor puntaje ganará un boleto aéreo para presentarse en el Iconic Runway en Estados Unidos. La propuesta artística del evento estará acompañada por Caliope, quien interpretará sus temas en pasarela en tres idiomas, reforzando el carácter multicultural del encuentro.

Inspiración para las nuevas generaciones

El camino de Elizabeth Muñoz no ha sido fácil. Empezó de cero, apostó su liquidación por un sueño y logró consolidar una marca reconocida en mercados altamente competitivos. Su mensaje a los jóvenes que aspiran a seguir sus pasos es claro: “No tengan miedo a arriesgarse, enfóquense. Esfuércense mucho, los sueños sí se cumplen”.

Elizabeth no olvida a quienes hicieron posible su éxito: “A mi mamá, la amo con todo mi ser y siento que soy el reflejo de lo que ella quiso ser. Y a mi papá, decirle que lo logramos gracias a cómo guiaste mi camino”.

Su historia demuestra que la moda peruana no solo viste cuerpos, sino también cuenta historias, celebra raíces y proyecta identidad al mundo.