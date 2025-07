Adolfo Aguilar hace impactante revelación de su lucha interna antes de aceptar su orientación sexual: “Era homofóbico”

Adolfo Aguilar acepta que fue homofóbico y su lucha interna antes de aceptar su orientación sexual. Video: ¡Habla Chino!

El testimonio de Adolfo Aguilar sobre su proceso de autoaceptación ha sorprendido a muchos. Tras ser invitado en el programa ‘¡Habla Chino!’, de Aldo Miyashiro en Willax TV, el conductor relató abiertamente las dificultades y contradicciones internas que tuvo que enfrentar antes de asumir su orientación sexual.

“Yo era homofóbico, es bien complicado, no se lo deseo a nadie. Probablemente, muchas personas que son homosexuales, son homofóbicas sin saberlo”, admitió el reconocido conductor y actor, visibilizando las barreras psicológicas y sociales que lo mantuvieron en silencio por años.

En sus recientes declaraciones, Aguilar explicó el duro camino que recorrió antes de reconocerse abiertamente como hombre homosexual. “Yo no quería ser homosexual, me rehusaba a ser homosexual y negaba serlo. Cuando tenía una relación con un chico que conocía, me sentía mal. Me daba asco a mí mismo”, relató, evidenciando el grado de malestar y rechazo personal que lo aquejaba, motivado por los prejuicios adquiridos en su infancia.

“Era algo que me habían implantado en la cabeza, como un chip que no lo puedes sacar, porque desde pequeño te enseñan que ser homosexual está mal”, explicó.

Adolfo Aguilar revela que la prensa nunca lo hizo sentir incómodo por su orientación sexual. Video: ¡Habla Chino!

Para Aguilar, los patrones sociales aprendidos se convirtieron en obstáculos: “Entonces, en la medida que uno crece, lo sigue creyendo, cuando en realidad no tiene nada de malo. Por esa razón, me costó mucho trabajo aceptarme a mí mismo como un hombre homosexual”.

Durante la entrevista, el exconductor de ‘Yo Soy’ también se refirió al temor que sentía de revelarse a los demás por miedo al rechazo. “Me daba mucho miedo decirlo públicamente por temor al rechazo, el cual tenía contra mí mismo”, reconoció.

Además, abordó cómo este miedo influyó en su carrera y en su vida cotidiana. “No quería que se me note; si no hubiera estado preocupado en no parecer homosexual, hubiera logrado más cosas, porque un porcentaje de mi cerebro está preocupado en que no se me note y el otro en trabajar”, reflexionó sobre los efectos que todo esto le trajo en su desarrollo personal y profesional.

Adolfo Aguilar y la pedida de mano a su novio

En febrero de este año, Adolfo Aguilar acaparó nuevamente la atención mediática cuando protagonizó una emotiva pedida de mano a José Antonio Ortiz Fernández, su pareja. El gesto se realizó sobre el escenario de la Cúpula de las Artes, al finalizar la función de la obra ‘Cantar hasta morir’.

“Siempre supe que era él”, dijo Aguilar antes de desplegar una secuencia de fotografías que ilustraron su historia de amor ante el público presente. Tras la propuesta, sellada con un beso y ovaciones, Aguilar manifestó: “Todos han sido cómplices de esto, muchísimas gracias”. El momento fue ampliamente celebrado en redes sociales y despertó muestras de apoyo y felicitaciones para la pareja.

A sus 52 años, el conductor confesó que en la juventud estuvo cerca de casarse en dos oportunidades, entre los 28 y 33 años, pero que canceló esos planes tras reconocer su verdad interior. “Sabía que tenía interés por los chicos, pero estaba enamorado. Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso y le dije que no podía seguir porque no iba a ser completamente real”, compartió Aguilar en relatos previos.

Adolfo Aguilar revela que mantiene una buena relación con sus exparejas y cuenta anécdota. Video: ¡Habla Chino!

Aseguró que la imposibilidad de aceptar su orientación lo acompañó durante años y que solo recientemente pudo liberarse de esa carga emocional. En una entrevista realizada en junio de 2022 en el programa de Christopher Gianotti, Aguilar expresó su indignación frente a la ausencia de derechos civiles igualitarios en el país.

“Me parece raro, deberían descontarme algo de impuestos. Tengo menos derechos, ¡qué tal raza! Pago lo mismo pero tengo menos derechos. Solo quería hacer mi descargo. No les importa”, explicó, cuestionando la falta de reconocimiento legal para las uniones entre personas del mismo sexo.

Precisamente, el anuncio de su compromiso con José Antonio Ortiz reavivó la discusión en redes sociales. Luego de compartir videos y fotografías del emotivo momento, Aguilar recibió tanto mensajes de felicitación como comentarios despectivos y de rechazo.

Fiel a su estilo, decidió afrontar directamente las críticas. “Tengo algunas respuestas a algunos comentarios que me han hecho en este video”, expresó antes de leer y responder con firmeza y sentido del humor a las opiniones recibidas.

Aguilar respondió, por ejemplo, a quienes declararon no querer que sus hijos vivieran lo mismo: “Ojalá no tengas que privarte y privarlos de su felicidad”, dijo, defendiendo la importancia de la autenticidad. Ante una pregunta burlesca —“¿Quién taladra a quién?”— contestó: “La gente de Luz del Sur tiene su taladro, hacen hueco en la vereda, ellos son los que taladran”, utilizando el humor para desmontar prejuicios.

Ante el argumento de que el Estado no debería permitir el amor LGBT, el actor señaló la falta de reconocimiento legal: “¿De qué hablas? Si el estado no lo permite, no existe la unión civil, no existe el matrimonio igualitario. No sé de qué habla, infórmate primero”.

A quienes preguntaron cómo explicar la diversidad a los niños, Aguilar contestó sencillo: “Diciéndoles que el amor es el amor, nada más”. Por último, a quienes afirmaron que no debería reproducirse, Aguilar fue tajante: “Igual puedo reproducirme y seguramente lo voy a hacer”.

Sin duda, el conductor ha demostrado una actitud de superación con la que ha decidido enfrentar tanto su historia personal como los desafíos sociales.