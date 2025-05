Daniel René, exintegrante de MDO revela su relación con Adolfo Aguilar y detalla las razones de su separación

El exintegrante de Menudo compartió detalles inéditos sobre su relación con el presentador peruano, destacando el impacto emocional y las razones que llevaron a su separación tras casi seis años juntos (Ve Plus)

Daniel René, exintegrante de la agrupación musical Menudo, ha confirmado públicamente su relación sentimental con el presentador peruano Adolfo Aguilar, la cual duró casi seis años.

En una entrevista para el programa Sarcástico de la televisión venezolana, René expresó que Aguilar fue su primer amor y que, a pesar de las dificultades, guarda recuerdos positivos de esa etapa.

Hace algún tiempo, Aguilar también había hablado abiertamente sobre esta relación, reconociendo que fue una de las más significativas de su vida. Ambos han compartido detalles sobre su vínculo y las razones que llevaron a su separación.

Un amor que floreció en la discreción

Se amaron lejos de los reflectores. Daniel René reveló que su historia con Aguilar fue su primera experiencia sentimental verdadera, vivida en tiempos donde salir del clóset no era una opción. (Facebook: Daniel René)

Durante varios años, Daniel René y Adolfo Aguilar mantuvieron su relación en privado. Ambos se encontraban en etapas de sus vidas donde la exposición pública de su orientación sexual no era una opción viable.

René, quien aún no había hecho pública su homosexualidad, expresó que la relación con Aguilar fue su primera experiencia amorosa significativa. “Me enamoré por primera vez de un peruano, presentador de televisión, Adolfo Aguilar, estuvimos juntos por casi seis años”, declaró el cantante en la entrevista.

Por su parte, Aguilar también ha hablado sobre esta etapa de su vida. En una entrevista con Christopher Gianotti, el presentador peruano describió su relación con René como “hermosa” y “linda”, destacando las cualidades personales y profesionales de su expareja.

Las razones detrás de la ruptura

La relación se quebró por errores y heridas internas. Aguilar se sinceró sobre su infidelidad y René confesó que no se amaba lo suficiente como para sostener el vínculo que los unía. (YouTube / Soy Gianotti)

A pesar de la intensidad de su relación, René y Aguilar enfrentaron desafíos que eventualmente llevaron a su separación. Aguilar ha admitido públicamente que fue infiel durante su relación con René.

El presentador y actor peruano explicó que su baja autoestima y necesidad de aprobación lo llevaron a cometer errores que lamenta profundamente. “Sufrí mucho, estaba superenamorado, pero no podía no sacar los pies del plato. Me perdonó, seguimos unos meses más y volví a hacerlo”, confesó Aguilar.

René, por su parte, ha señalado que durante la relación luchaba con la aceptación de su propia identidad, lo que también contribuyó a las tensiones entre ambos. “Durante una relación muy bella, no me supe amar ni aceptar a mí mismo”, expresó el cantante.

Una relación que dejó huella

A pesar del final, Aguilar y René se recuerdan con cariño. Su historia los marcó profundamente y ambos han elogiado lo vivido, dejando en claro que el respeto sigue presente. (Facebook: Adolfo Aguilar)

A pesar de la ruptura, tanto René como Aguilar han expresado que guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos. Ambos han destacado la importancia de la relación en sus vidas y cómo les ayudó a crecer personalmente.

Aguilar ha mencionado que, aunque la relación terminó, mantiene comunicación con René y valora la amistad que han podido conservar. “Donde hubo tanto amor, ¿por qué habría que romper o separar eso?”, reflexionó el presentador.

René también ha hablado positivamente sobre Aguilar, describiéndolo como una persona maravillosa y talentosa. Ambos han mostrado madurez al abordar públicamente su pasado y han servido de ejemplo para otros al hablar abiertamente sobre sus experiencias.

Caminos separados, pero con respeto mutuo

Tras su separación, René y Aguilar han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Aguilar ha continuado su carrera en la televisión y el cine, mientras que René ha seguido trabajando en la música y la conducción de programas. A pesar de los desafíos que enfrentaron, ambos han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura.

La nueva pareja de Adolfo Aguilar

A sus 52 años, Adolfo encontró estabilidad junto a José Antonio Ortiz, de 29. Pese a la diferencia de edad, su vínculo se ha fortalecido, y planean casarse en un futuro cercano. (Instagram/@joseaortizf )

Pero el amor volvió a tocas la puerta del conductor peruano y ahora está a punto de casarse. Su no vio es José Antonio Ortiz Fernández, quien es un joven profesional peruano dedicado a la producción audiovisual. Se graduó en Comunicaciones en 2019 en el Instituto San Ignacio de Loyola y ha trabajado en diversos proyectos relacionados con el cine y la televisión.

Su relación con Adolfo Aguilar se hizo pública en 2024, cuando ambos aparecieron juntos en eventos sociales y alfombras rojas. A pesar de la diferencia de edad de 23 años entre ellos —Aguilar tiene 52 años y Ortiz 29—, la pareja ha demostrado una conexión sólida y mutuo respeto.

Ortiz ha expresado sentirse cómodo en la relación, mencionando que se considera “un viejo dentro de un cuerpo joven”, mientras que Aguilar ha declarado abiertamente su atracción por personas más jóvenes. Su compromiso fue anunciado en enero de 2025, marcando un nuevo capítulo en su historia de amor.