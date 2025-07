Magaly Medina se burla de Christian Cueva y Pamela Franco por grabar íntimo video: “Te amo mi examante, debe decirle”

Magaly Medina llama “patético” a Christian Cueva por bailar en video con Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

El 10 de julio, en una nueva emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina no dudó en arremeter contra Christian Cueva y Pamela Franco por compartir un video íntimo de su encuentro amoroso. La periodista conocida como “La Urraca” criticó duramente a la pareja por exhibir públicamente su vida privada, especialmente en un contexto tan personal como el que muestran en sus grabaciones.

Para Magaly, este tipo de actitudes es lo que provoca que luego los involucrados no puedan quejarse cuando la prensa se mete en sus vidas. “Se graban en la cama como para decir que están felices, que son compañeros, un equipo, cómplices. Tu cama es tu sitio más privado”, dijo Magaly, haciendo alusión al video donde ambos aparecen mostrando su amor de una manera muy pública.

La periodista advierte que al compartir este tipo de contenido, se exponen a ser cuestionados, ya que, según ella, no se puede esperar privacidad después de hacerlo público de forma tan explícita.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly no dejó pasar la oportunidad para recordar el pasado amoroso de ambos. Dirigiéndose a Pamela Franco, la periodista mencionó que ella había mantenido una relación con el cantante de cumbia Aladino cuando él aún estaba en pareja con Pamela López, situación que fue ampliamente comentada en los medios.

Sin ningún filtro, Magaly agregó: “Te amo mi examante, debe decirle, te amo mi exclandestina”, destacando lo que ella consideraba una traición en la relación de ambos. En su característico estilo directo, la conductora no dudó en criticar a Franco por estar feliz de haber sido “legalizada” a costa de una familia rota.

Según la periodista, Pamela debería sentir que fue “oficializada después de tanto”, y le reprochó que no le importara si la relación de Cueva con su exesposa estaba en ruinas, ni el impacto que esto tenía en los hijos de ambos. Magaly acusó a Franco de vivir en una “realidad que no le pertenece”, refiriéndose a su falta de empatía con lo que enfrentaban los niños involucrados.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina se burló de Cristian Cueva

Además, Magaly no escatimó en críticas hacia Christian Cueva. En particular, mencionó el video en el que Cueva aparece bailando junto a Pamela Franco, mostrándose alegre y relajado. La periodista no tardó en disparar: “Se cree el Brad Pitt de las canchas, qué patético se le ve”. Según Magaly, Cueva parece tener una visión inflada de sí mismo, especialmente en una situación tan íntima y que para muchos podría resultar inapropiada.

Por su parte, Franco, lejos de las críticas, respondió al momento de forma amorosa. En el video que compartió con sus seguidores, la cantante de cumbia expresó públicamente su cariño por Christian Cueva, escribiendo: “Eres mucho ambiente amor. Te amo, eres mi todo”, mientras ambos disfrutaban de un momento de baile.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela Franco desmiente que mantenga a Christian Cueva

Hace poco, Pamela respondió ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ al salir de su celebración de cumpleaños el pasado 1 de julio. Consultada por los reporteros sobre si era cierto que ella cubría los gastos de su pareja, la intérprete fue clara: “Amigos, por favor... Luchito es chévere, pero por favor, ustedes son inteligentes. Christian es un hombre trabajador, igual que yo”, sentenció con seguridad. “Trabajo y me compro lo que quiero”: Pamela Franco defiende su independencia

Durante su conversación con la prensa, Pamela no solo defendió la reputación de su pareja, sino que también reafirmó su autonomía económica. Cuando los reporteros le preguntaron sobre un posible regalo costoso de Christian Cueva por su cumpleaños, respondió sin rodeos: “Las carteritas me las puedo comprar yo porque trabajo”.

Christian Cueva pasa crisis económica y Pamela Franco lo mantiene, aseguró su amigo.