Macarena Gastaldo confirma que fue amiga “con beneficios” de Christian Cueva y critica a Pamela López: “Se hace la digna”

La modelo argentina promete revelar detalles inéditos de sus vínculos con Neymar, Gianluca Lapadula y otros deportistas, generando gran expectativa por lo que podría ser la emisión más comentada del año (El valor de la verdad)

La modelo Macarena Gastaldo volvió a acaparar titulares tras la difusión de un adelanto del programa ‘El valor de la verdad’, conducido por Beto Ortiz. En el avance, la argentina confirmó haber mantenido una relación no formal con el futbolista Christian Cueva, quien finalizó su matrimonio hace algunos meses con Pamela López.

Durante la conversación con Ortiz, se le preguntó directamente: “¿Parchaste a Christian Cueva?”. La modelo respondió sin rodeos: “Éramos buenos amigos”, y ante la repregunta “¿Con beneficio?”, no dudó en reafirmar: “Con beneficio”.

Esta revelación llega en un momento en que el nombre de Cueva sigue resonando en los medios por sus escándalos personales. Aunque no se especificaron fechas, las declaraciones de Gastaldo dejan entrever que su “amistad” con el deportista podría haber ocurrido mientras él aún mantenía una relación con la madre de sus hijos.

En el mismo diálogo, Beto Ortiz señaló que Cueva “no era precisamente lindo”, a lo que Macarena reaccionó entre risas: “Que se vean los dientes, nada más”, haciendo referencia, de forma implícita, al tipo de atracción que habría existido entre ambos.

Fuerte crítica de Macarena a Pamela López: “Se hace la digna”

Uno de los momentos más controversiales del avance del programa fue cuando Macarena Gastaldo se refirió directamente a Pamela López, exesposa de Christian Cueva. Con un tono frontal, la modelo lanzó una dura frase: “Me encanta porque ella se hace la digna. Es una que su nombre empieza con P de Pamela. Prefiero ser de la farándula y ser así que ser una mujer cornuda”.

Macarena Gastaldo revela supuesto affaire con Gianluca Lapadula y genera controversia en la farándula peruana. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este comentario ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, pues López ha estado en el ojo público desde que denunció las infidelidades del futbolista, algunas de ellas vinculadas a figuras del espectáculo.

Cabe recordar que, en julio de 2024, Christian Cueva anunció públicamente el fin de su relación con Pamela López, después de más de una década juntos. El fin del matrimonio se dio poco después de que el auto del jugador fuera captado ingresando al lugar donde Pamela Franco celebraba su cumpleaños.

A pesar de esa separación, semanas antes Cueva había emitido un mensaje público pidiendo perdón a López: “Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo”.

Gastaldo hablará de otros futbolistas en ‘El Valor de la Verdad’

Durante el adelanto, Macarena Gastaldo no solo se refirió a Christian Cueva, sino que también dejó entrever posibles encuentros con otros conocidos futbolistas peruanos, como Gianluca Lapadula y Luis Advíncula.

Magaly Medina comenta sobre revelación de Macarena Gastaldo sobre Luis Advíncula: "Una falta de respeto". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Beto Ortiz le preguntó: “¿Te besó Gianluca Lapadula?”, aunque la respuesta completa no se escuchó en el clip promocional, sí se mostró a Gastaldo reaccionando con gestos sugestivos. La tensión aumentó cuando el periodista le lanzó otras preguntas: “¿Bailaron reguetón? ¿Perreo?”, a lo que la modelo respondió con un “sí”. Ortiz continuó con tono picante: “¿Sin mascarita? ¿Lo hicieron sin mascarita?”, dejando al público con la intriga sobre la naturaleza exacta del vínculo.

Sobre Lapadula, es importante mencionar que el delantero ítalo-peruano está casado desde 2016 con Alessia Macrì y es padre de tres hijos. Hasta el momento, no se ha conocido públicamente alguna relación del jugador con figuras del espectáculo local, por lo que las palabras de Gastaldo han generado aún más expectativa en torno al programa.