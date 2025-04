Pamela López se quiebra al recordar su matrimonio con Christian Cueva: “No me casé para enfrentarme con mi esposo” | TikTok

Pamela López, exesposa de Christian Cueva, no pudo evitar emocionarse al recordar los momentos difíciles que atravesó durante su matrimonio con el futbolista y la compleja situación que vive desde su separación. En una entrevista reciente en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca, que se transmite por América Televisión, la madre de los hijos de l futbolista compartió su dolor y frustración al enfrentar un conflicto tan desgarrador, especialmente por el bienestar de sus hijos, quienes siguen sin comprender la situación.

“Uno no se imagina lo que le pueda pasar más adelante en la vida. Uno no se casa para enfrentarte con tu esposo, yo nunca me imaginé estar en esta situación tan complicada, sobre todo por mis hijos, ellos son los que más me duelen, más me afecta. Ellos, hasta el día de hoy, siguen sin entender muchas cosas”, expresó Pamela, visiblemente afectada. Sus palabras reflejan el profundo dolor que siente al ver cómo su familia se ha visto fracturada y cómo sus hijos deben enfrentar una realidad que no esperaban, sobre todo porque se encuentra expuesta a la crítica del público.

La trujillana también reveló el impacto emocional que ha tenido la separación en su vida y en la de sus hijos. “Nuestro mundo cambió de un día para otro. Yo no reconozco a su papá, no lo reconozco, siento que es otra persona”, manifestó, destacando el cambio que ha experimentado su exesposo desde su ruptura. Como se conoce, el deportista inició un romance con Pamela Franco, con quien había tenido un affaire hace varios años.

Las palabras de Pamela son un claro reflejo de cómo el comportamiento de Christian Cueva ha alterado profundamente su percepción de él, y cómo, en su opinión, la situación ha afectado la relación familiar.

Pamela López reafirma que sí hubo affaire entre Melissa Klug y Christian Cueva

Pamela López, exesposa de Christian Cueva, no tuvo reparos en reafirmar sus acusaciones sobre el romance entre su aún esposo y la empresaria Melissa Klug. En una reciente entrevista en el programa Esta Noche de La Chola Chabuca, López fue contundente al señalar que Cueva le confesó la relación con Klug, pidiéndole perdón de rodillas y en medio de lágrimas.

López expresó que no cree en las declaraciones de Melissa Klug, especialmente aquellas realizadas en El Valor de la Verdad, donde la empresaria negó haber tenido un romance con el futbolista. “No le creo, ellos están confabulados, y tienen el mismo abogado. Todo esto es parte de un intento por encubrir la verdad”, afirmó.

Pamela López no cree audio entre Melissa Klug y Christian Cueva. América TV / Panamericana TV

La exesposa de Cueva también criticó un audio reciente en el que Klug afirmaba que su relación con el futbolista era solo una amistad. Para Pamela, ese intento de explicación fue una burla y un intento de minimizar lo que realmente sucedió. “Están tratando de jugar con la gente y no se dan cuenta de lo que realmente hicieron”, dijo.

López, quien sigue firme en su versión de los hechos, dejó en claro que no tiene ninguna relación personal con Melissa Klug. Aseguró que nunca coincidió con ella en eventos sociales y que sus acusaciones están basadas en la confesión directa de Christian Cueva.