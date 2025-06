Christian Cueva deberá pagar 12 mil soles de pensión alimentaria tras sentencia judicial a Pamela López. Video: Amor y Fuego / Willax TV

La batalla judicial entre Christian Cueva y Pamela López por la pensión alimentaria de sus hijos ya tiene una sentencia. Así lo reveló Rosario Sasieta, abogada de la trujillana, quien en el programa ‘Amor y Fuego’ sorprendió al anunciar que el Poder Judicial ya estableció el monto oficial que el futbolista deberá transferir mensualmente para cubrir los gastos de sus menores hijos: 12 mil soles.

Esta cantidad triplica lo que, según la defensa de López, Cueva había propuesto inicialmente. “Esta situación de los alimentos ya está judicializada y ya es más de los 4500 soles que pretendía el señor poner. Está judicializado y ya hay sentencia, que no lo diga ya es otra cosa”, explicó Sasieta durante su intervención en el programa de Willax TV, sorprendiendo tanto a los conductores como al público.

Rosario Sasieta asegura que Cueva no ha cumplido con el pago

La excongresista también dejó en claro que la decisión judicial fue obtenida sin hacer pública la demanda, con el objetivo de evitar mayor exposición mediática.

“Presenté la demanda de alimentos calladita, el Juzgado de Paz Letrado ha dado tres veces más de lo que quería (Christian Cueva). Esa plata que quedó en el limbo: 12 mil soles”, sostuvo la letrada, precisando que esta cifra corresponde a una asignación anticipada que regirá mientras se resuelve el proceso completo.

Pamela López critica a Christian Cueva: “Tú solo eres el donante, más no eres padre”. Video: Amor y Fuego

Sasieta también dejó entrever que, además del monto mensual, el deportista deberá continuar asumiendo gastos específicos como la pensión escolar, el alquiler del departamento y otros servicios esenciales para los menores.

Ante cuestionamientos por parte de allegados a Cueva que afirmaban que Pamela López no había solicitado pensión formalmente, Sasieta remarcó que no solo actuó legalmente, sino que ya existe una sentencia firme. Asimismo, dejó claro que, hasta el momento, el jugador no ha cumplido con el pago ordenado por el juzgado. “No (está pagando). Tres veces más de lo que estaba dando, tres veces más”, reiteró.

Pamela López niega haber recibido dinero y acusa de difamación al entorno de Cueva

En paralelo a la revelación legal, Pamela López también declaró para ‘Amor y Fuego’ y respondió sobre las declaraciones del abogado de Christian Cueva, Henry Graus, quien aseguró que la madre de los hijos del futbolista ya habría cobrado parte del dinero depositado por su patrocinado.

Visiblemente indignada, la trujillana negó rotundamente haber hecho algún retiro del dinero. “Lo que está haciendo es difamarme, es una mentira. Que me muestre una prueba porque dice que hay pruebas. No se dan cuenta de que estamos tratando con un staff de mitómanos que todo el tiempo está mintiendo”, dijo en tono enérgico.

Pamela López niega cobro de pensión de alimentos y se indigna con Christian Cueva. Video: Amor y Fuego.

Además, aseguró que el dinero se encuentra retenido en una cuenta bancaria a la que aún no tiene acceso. En medio de su molestia, lanzó una de las frases más duras del conflicto al minimizar la paternidad de Christian Cueva: “Tú solamente eres el donante de mis hijos, el progenitor, más no eres un padre”.

López fue más allá y cuestionó el vínculo emocional del jugador con sus hijos. “Tú no conoces los gustos, no conoces las tallas, no conoces quién es su mejor amigo, no conoces los lugares que les gusta, no conoces sus platos favoritos, no conoces su color favorito, no conoces nada de mis hijos porque tú no los has criado”, expresó con evidente dolor.

Propuesta legal limita las visitas de Christian Cueva a solo dos horas al mes

Otro de los puntos polémicos del proceso tiene que ver con el régimen de visitas que Pamela López ha planteado en los documentos legales. Según Henry Graus, abogado del exjugador de Alianza Lima, la influencer busca que Cueva solo pueda ver a sus hijos durante dos horas al mes y bajo supervisión.

Christian Cueva solo podría ver a sus hijos dos horas al mes, según propuesta legal de Pamela López. Video: Todo se filtra.

“Pide que el señor Christian pueda verlos solamente dos horas al mes y, excepcionalmente, en su cumpleaños, Día del Padre, Navidad y Año Nuevo, pueden pasar dos horas más en su casa bajo supervisión y no puede salir a pernoctar”, detalló Graus en entrevista con el programa Todo se filtra.

Estas declaraciones causaron revuelo, ya que contradicen versiones anteriores de Pamela, en las que afirmaba que el futbolista era libre de visitar a sus hijos, siempre que avisara con anticipación. “Es libre, hace tiempo que no los ve (...) ¿Por qué no los visita? ¿Por qué no va a verlos y los saca?”, había dicho previamente en otro medio.

La defensa de Cueva cuestionó la proporción de las restricciones, argumentando que los menores tienen derecho a mantener contacto con ambos padres. “Es un derecho ganado, no solamente de él como padre, sino de los niños que tienen derecho de ver a su padre”, insistió Graus.

Tenso cruce en vivo entre Rosario Sasieta y Gigi Mitre por la gestión del caso

El conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López también generó un enfrentamiento en vivo entre Rosario Sasieta y la conductora Gigi Mitre, en el set de Amor y Fuego. La discusión se encendió cuando Mitre cuestionó a la abogada por no responder las llamadas del abogado de Cueva.

Gigi Mitre y Rosario Sasieta protagonizan tenso enfrentamiento en vivo por caso Christian Cueva y Pamela López. Video: TikTok @riclatorrez

“Imagínese que el abogado está llamando para pagar la plata. Llama para ver lo que pagué. ¿Entonces no es así?”, inquirió Gigi, generando la incomodidad de Sasieta. “No le contesté porque es un hombre que me ha insultado. Es un hombre que me llama por teléfono”, se defendió la abogada.

La tensión aumentó cuando la conductora insinuó que el proceso se estaría alargando innecesariamente. “Me parece que ustedes están alargando para querer que esto siga”, lanzó Mitre, lo que generó una contundente respuesta de Sasieta: “Cuidado con lo que dices, Gigi. No puedes decir que yo estoy alargando esto”.