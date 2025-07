Pamela López revela que sus hijos rechazaron a Christian Cueva en el Día del Padre: “No quiero ver a mi papá”

Perú vs Chile EN VIVO: punto a punto del duelo por fecha 3 de la Copa América de Vóley 2025 Tras ganarle a Brasil después de 32 años, la ‘blanquirroja’ va por su segunda victoria en la competición. Sigue las incidencias del ‘clásico del pacífico’

Perú aumentó su Índice de Desarrollo Humano en 2.1%, en indicadores como la esperanza de vida y la educación El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un informe donde se detalla cómo Perú incrementó su IDH en torno a algunas variables, en los últimos siete años, aunque no a niveles de prepandemia