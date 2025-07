Magaly Medina destruye reality ‘Los Palao’ y critica intento por replicar modelo Kardashian: “Hay que tener cerebro y guion”

Magaly Medina arremete contra ‘Los Palao’ y critica su intento por replicar el modelo Kardashian. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme emitida el 8 de julio, Magaly Medina no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica contra el nuevo reality digital lanzado por la familia Palao. Bajo el título Los Palao, el proyecto busca retratar la vida cotidiana de Said Palao —pareja de Alejandra Baigorria— junto a sus familiares, con la intención de ganar visibilidad en plataformas como YouTube y aspirar a consolidarse como una propuesta de entretenimiento tipo “reality familiar”.

Sin embargo, para la popular conductora de ATV, este intento dista mucho de tener potencial, y más bien, confirma una tendencia creciente: todos quieren ser los ‘Kardashian peruanos’, pero sin talento, sin estructura y sin fondo.

“Todos tienen el complejo de querer ser las Kardashian”, sentenció Medina al iniciar su crítica. En su análisis, explicó que muchas figuras de la farándula local que nunca tuvieron espacio en la televisión abierta creen que abrir un canal de YouTube y grabar su día a día es suficiente para triunfar.

“¿Qué entretiene verlos hacer parrilla?”: Magaly Medina arremete contra Los Palao. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según dijo, lo que antes era un privilegio reservado para quienes destacaban por carisma o habilidades, ahora parece estar al alcance de cualquiera que se grabe con un celular. Sin embargo, enfatizó que no es tan sencillo: “Las cosas nunca van a ser así de fáciles”, aseguró.

La periodista observó que no solo Said Palao está involucrado en este nuevo reality, sino que también se han sumado sus hermanas, su padre y otros integrantes de la familia, a quienes calificó de “figuretis”, es decir, personas que buscan llamar la atención sin tener necesariamente algo que mostrar.

“Yo pensé que solo eran dos, pero también tiene un papá figuretti, dos hermanas figurettis...”, ironizó, cuestionando la relevancia de estos personajes frente a la cámara.

“¿Qué entretiene verlos hacer parrilla?”: Magaly Medina arremete contra Los Palao. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly fue aún más directa al poner en duda el talento de la familia Palao. “¿Qué hacen aparte de crear un reality?”, preguntó retóricamente, dejando claro que para ella no basta con tener vínculo con una figura mediática como Alejandra Baigorria para convertirse automáticamente en un producto televisivo. Insistió en que se necesita más que simpatía o fama heredada para conquistar a la audiencia: “La gente tiene que tener talento, talento, talento para algo”.

Uno de los aspectos más criticados por Medina fue la aparente ausencia de dirección creativa o guion detrás de Los Palao. En contraste, explicó que Keeping Up with the Kardashians, la producción en la que muchos realitys familiares se inspiran, cuenta con un equipo profesional de guionistas, productores y directores que planifican cada escena, incluso aquellas que parecen espontáneas. “Todo está debidamente pauteado”, recalcó. Para ella, lo que hace exitoso un reality es precisamente esa mezcla bien ejecutada entre lo real y lo planificado, algo que —a su juicio— Los Palao no logra alcanzar.

“¿Qué entretiene verlos hacer parrilla?”: Magaly Medina arremete contra Los Palao. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Hay que tener cerebro y guion”

Medina ejemplificó la falta de contenido interesante en el nuevo canal, mencionando uno de los clips donde la familia hace una parrillada. “¿Qué entretenido tiene eso?”, cuestionó. “Todos en nuestras casas hacemos parrilla... es como ver cómo se hace el desayuno. ¿Qué podría tener eso de atractivo para la audiencia?”, agregó, poniendo en duda el valor narrativo del contenido.

Tampoco ahorró palabras al referirse a Said Palao y a su hermano Austin, figuras principales del reality de ‘Esto es Guerra’. Dijo que Said, pese a su presencia en el reality de América televisión, no destaca por su oratoria ni por su carisma frente a cámara. “¿Ustedes lo han visto decir un speech largo?”, preguntó con sarcasmo. Y sobre Austin, indicó que más bien se le conoce por su trabajo como modelo que como figura de la televisión.

Para Magaly Medina, Los Palao es solo un reflejo más de una tendencia preocupante: la idea de que la exposición garantiza éxito. En un medio donde la competencia por la atención del público es feroz, sostiene que no basta con mostrarse; hay que tener un concepto sólido, una ejecución profesional y, sobre todo, contenido que conecte. “Esto no se trata solo de bromear frente a una cámara. Esto es televisión, aunque sea digital. Y sin un cerebro pensante detrás, no hay futuro para ningún reality”, concluyó.

“¿Qué entretiene verlos hacer parrilla?”: Magaly Medina arremete contra Los Palao. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme