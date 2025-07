Jhazmín Gutarra afirma distanciamiento de Dilbert Aguilar y lo contradice: “Ya no estamos trabajando juntos”

Jhazmín Gutarra y Dilbert Aguilar enfrentan crisis marital: "Estamos tranquilos por el bien de nuestra hija". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Jhazmín Gutarra sorprendió a todos en su intervención en América Hoy, cuando desmintió a su esposo, Dilbert Aguilar, al hablar de su relación con el cantante. Esta aparición pública dejó claro que los problemas entre ambos no se limitan a la esfera personal, sino también profesional, mientras que los rumores de una posible separación se intensificaron tras sus declaraciones.

El conflicto entre Jhazmín y Dilbert comenzó a tomar notoriedad en los medios después de una tensa entrevista en el programa Esta Noche con la Chola Chabuca. En esa ocasión, salieron a la luz temas delicados, entre ellos los rumores de infidelidad, que involucraron al cantante de La Tribu. La situación parecía haberse calmado cuando el cantante de cumbia, en su declaración reciente, aseguró a la prensa que no había ningún problema en su relación y que se encontraba feliz con su esposa y su familia.

Sin embargo, Jhazmín contradijo tajantemente esas afirmaciones, dejando ver que las cosas no eran tan sencillas como su esposo las pintaba. Cuando fue consultada sobre si seguían trabajando juntos, Jhazmín sorprendió a todos al decir:

Jhazmín Gutarra y Dilbert Aguilar enfrentan crisis marital: "Estamos tranquilos por el bien de nuestra hija". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Jhazmín Gutarra afirma que es acosada en redes sociales

“Por el momento no, de repente no sé en cuánto tiempo estaremos retomando, porque es un proceso, no es fácil”. Esta respuesta dejó claro que, si bien en el pasado ambos habían compartido proyectos profesionales, en este momento su vínculo laboral estaba suspendido.

Las palabras de Jhazmín también hicieron evidente que las tensiones entre ellos no son solo profesionales, sino también personales. En su declaración, afirmó:

“Muchas personas pueden verme y no se miden. Tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”. Con esto, dejó entrever lo difícil que le resulta lidiar con la presión pública, especialmente al ser objeto de tantas críticas sobre su relación.

Jhazmín Gutarra y Dilbert Aguilar enfrentan crisis marital: "Estamos tranquilos por el bien de nuestra hija". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, intentó mantener un tono conciliador y manifestó que sus problemas no interferían con su responsabilidad como madre. “Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales también. Los temas con Dilbert están tranquilos por el bien de mi hija”, comentó, destacando que su prioridad es su bienestar y el de su hija.

Jhazmín también evitó entrar en detalles sobre si aún vivían juntos. Aunque no respondió directamente a esa pregunta, la cantante dejó claro que, si bien siguen siendo socios en su empresa, actualmente no están trabajando juntos.

“Nosotros ese tema no lo vamos a tocar. Si bien es cierto, en la empresa seguimos siendo socios, vamos a ver la forma de trabajar”, explicó, dando a entender que su relación profesional con Dilbert está en un punto de pausa, aunque los lazos laborales siguen existiendo.

Jhazmín Gutarra y Dilbert Aguilar enfrentan crisis marital: "Estamos tranquilos por el bien de nuestra hija". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Dilbert Aguilar afirma que su relación con Jhazmín Gutarra está bien

Por otro lado, en una entrevista con un medio conocido, Dilbert Aguilar se mostró más reservado respecto a su vida personal. Aunque en un primer momento intentó tranquilizar a la audiencia asegurando que no había problemas con su esposa, dejó en claro que no hablaría más sobre su situación sentimental. “Feliz y contento, pero ya no puedo hablar de eso”, afirmó.

En cuanto a su relación con su ex pareja, Claudia Portocarrero, también fue claro al explicar que su amistad con ella sigue intacta, a pesar de los desacuerdos que tuvieron en el pasado: “Ella es mi amiga y toda la vida lo será”, expresó a Trome.

Jhazmín Gutarra y Dilbert Aguilar enfrentan crisis marital: "Estamos tranquilos por el bien de nuestra hija". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme