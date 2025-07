Mincul anuncia importantes hallazgos arqueológicos en la muralla oeste de Marcahuamachuco

Ivana Yturbe no se hace problemas por la visita de Beto Da Silva al podcast de Jefferson Farfán: “Somos amigos, no hay nada que ocultar” La modelo dejó claro que la confianza es la base de su matrimonio y que la aparición de su esposo junto a ‘La Foquita’ no generó ningún tipo de tensión ni celos en su relación