Gigi Mitre critica a Eva Ayllón por faltar a la boda de su hijo Francisco García: “Un hijo siempre debe estar por delante”. Video: Amor y Fuego

Durante una reciente emisión del programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre expresó su desacuerdo con las declaraciones ofrecidas por Eva Ayllón respecto a la boda de su hijo menor, Francisco García. La cantante criolla no acudió a la ceremonia celebrada en Chincha el pasado 24 de mayo, hecho que generó múltiples especulaciones.

Para la conductora de espectáculos, la decisión de Eva fue errada, considerando que se trataba del día más importante en la vida de su hijo. “Equiparar una amistad con el vínculo de sangre que representa un hijo me parece desnivelado, desproporcionado. Me parece bien que la quiera, la adora, sea su mánager (por Natalia Málaga), lo que sea, pero me parece que un hijo siempre debe estar por delante”, afirmó Gigi Mitre.

Las declaraciones de la conductora se dieron tras escuchar la entrevista de Eva Ayllón en el pódcast de Magaly Medina, donde la cantante explicó su versión de los hechos. Eva comentó que fue invitada vía WhatsApp, y que le incomodó no haber recibido una invitación formal. Además, explicó que la exclusión de Natalia Málaga, su amiga cercana y representante, fue otro motivo que la llevó a declinar la invitación.

Francisco García se casó sin la presencia de su madre, Eva Ayllón

Francisco García Ayllón, hijo menor de Eva Ayllón, contrajo matrimonio con Jessyca Zegarra Torres en una emotiva ceremonia en Chincha, evento que se vio marcado por la ausencia de su madre. Aunque no hubo comunicado oficial de parte de la cantante antes del evento, su inasistencia se hizo evidente y no pasó desapercibida por los asistentes ni por los medios.

Eva Ayllón no acudió a la boda de su hijo Francisco García. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

Durante la ceremonia, fue su tía Rosa Ayllón quien lo acompañó en el altar, mientras que su padre, Paco García, se mostró emocionado durante la entrega simbólica del novio a su ahora esposa. Consultado sobre si Eva asistiría, el padre respondió brevemente: “No sé si va a venir”, dejando entrever que no había confirmación por parte de la artista.

El día anterior a la boda, Eva Ayllón tuvo una presentación en la ciudad de Ilo, lo cual despertó críticas sobre si realmente fue una cuestión de agenda o si su ausencia fue una decisión deliberada. Las versiones difundidas por ella misma sugieren lo segundo: al no invitar a Natalia Málaga y no recibir una invitación formal, la cantante prefirió no asistir.

La denuncia contra Natalia Málaga

Uno de los puntos centrales que explican el distanciamiento entre Eva Ayllón y su hijo es la denuncia legal que este mantiene contra Natalia Málaga, quien además de ser amiga de Eva, es su representante artística. Francisco García y su esposa denunciaron en 2024 a la exvoleibolista por haber rayado su auto mientras vivían en la casa de Eva.

Según los reportes, Málaga habría causado daños al vehículo en reiteradas ocasiones. Imágenes difundidas en redes sociales y medios muestran a la exvoleibolista usando una llave para rayar la puerta del automóvil, hechos que posteriormente fueron corroborados por peritajes del Ministerio Público.

Hijo de Eva Ayllón solicita prisión efectiva para Natalia Málaga por rayar su auto. | Amor y Fuego.

“La Fiscalía ha determinado que Natalia Málaga es la persona que aparece en los videos rayando el auto”, explicó el abogado del afectado, Julio César Barrenechea, en declaraciones a la prensa. Asimismo, anunció que solicitarán tres años de prisión efectiva para la exdeportista, indicando que su comportamiento encaja en el delito de daño a la propiedad.

“Para nosotros, este hecho que quedó grabado es una consecuencia de todos los actos agresivos que la comunidad conoce”, afirmó el abogado, quien recalcó que pedirán al juez que la pena sea efectiva. De no presentarse a la audiencia programada, advirtió, se podría ordenar su detención.

Gigi Mitre: “El día más importante de tu hijo, acompañas y ya está”

Durante el programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre consideró que Eva Ayllón debió anteponer su rol de madre a cualquier problema externo. Para la conductora, la artista pudo haber asistido al matrimonio sin necesidad de interactuar con personas con las que tuviera algún conflicto.

Eva Ayllón explica por qué no fue a la boda de su hijo | Magaly Medina El Podcast

“El día más importante de tu hijo, agarras tu lengüita, la tapas, voy, hago mi mejor papel, acompaño a mi hijo y ya está. No tienes por qué besar al señor, ni bailar con el señor”, expresó Mitre, en alusión a Paco García, padre del novio, y a la tensa relación entre Eva y su hijo.

Asimismo, la conductora consideró que no era obligación del novio invitar a Natalia Málaga, especialmente si existía un conflicto legal vigente. “Si no invitó a su amiga Natalia, no importa, porque no tiene el hijo que invitarla si acaba de tener un problemón con el carro rayado y con un juicio de por medio. ¿Cómo le iba a invitar?”, sentenció.