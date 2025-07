Eva Ayllón, dolida, exige que su hijo le pida perdón por el daño que le causó tras conflicto con Natalia Málaga: “Estuve deprimida”

Eva Ayllón asegura que su hijo le hizo mucho daño y exige que le pida perdón. Podcast Magaly Medina

La reconocida cantante criolla Eva Ayllón rompió su silencio y se mostró visiblemente afectada al hablar sobre el distanciamiento con su hijo Francisco García Ayllón, quien mantiene una disputa legal con la exvoleibolista y amiga de la artista, Natalia Málaga. Durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, la intérprete de Mal paso se sinceró sobre cómo la controversia familiar la ha afectado emocionalmente y exigió públicamente una disculpa por parte de su hijo.

Eva Ayllón, quien ha sido muy reservada con su vida personal a lo largo de su carrera, se animó a hablar sobre el conflicto que la alejó de su hijo menor. Desde septiembre del año pasado no lo ve, justo cuando se dio inicio al juicio que él entabló contra Natalia Málaga por presuntos daños a su vehículo. “Todo puede mejorar cuando él empiece pidiendo disculpas”, expresó con firmeza y dolor.

El conflicto entre su hijo y Natalia Málaga

Francisco García Ayllón, ingeniero de sonido, denunció a Natalia Málaga en 2024 por supuestamente rayar su carro con un objeto punzocortante, causando daños valuados en aproximadamente 2 mil soles. También la acusó de haberlo amenazado con mostrar fotos privadas. Sin embargo, este enfrentamiento no solo marcó la relación entre ambos, sino que también perjudicó profundamente a Eva Ayllón, quien expresó que nunca debió ser arrastrada a ese conflicto.

“Haz lo que tú creas que debas hacer (le dije), y él me ha metido en sus problemas, y eso es lo que yo no le disculpo”, afirmó tajantemente. La cantante enfatizó que, si bien su hijo es un adulto y puede tomar sus propias decisiones, sus actos han tenido un fuerte impacto en su salud emocional.

Natalia Málaga revela los motivos de sus conflictos con Francisco García, hijo de Eva Ayllón.

Quiere que su hijo le pida perdón

Durante la entrevista, Eva Ayllón dejó claro que su hijo no ha pedido perdón ni ha mostrado signos de arrepentimiento. “Lo que necesito es que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho”, señaló. “Todo puede mejorarse cuando él empiece pidiendo disculpas, porque lo que ha hecho me ha afectado así”, acotó bastante apenada.

Eva Ayllón quiere que su hija le pida perdón.

Magaly Medina le comentó que tal vez Francisco no considera que deba disculparse, ante lo cual Eva respondió con tristeza: “Bueno, pero yo no lo crie de esa forma”, reflejando la decepción que sentía por la actitud de su hijo, a quien veía muy cercano y hasta le decía que no podía vivir sin ella.

Ayllón también reveló que no asistió al matrimonio de Francisco, realizado en mayo pasado, como muestra del quiebre definitivo en la relación. La cantante explicó que no asistió porque la invitación fue bastante informal y no le permitía que vaya acompañada. Además, puntualizó que jamás le pidió que sea ella quien lo lleve al altar del brazo. En su lugar, lo llevó su hermana, a quien tampoco le habla.

“No fui invitada para entregarla, solo me llegó una invitación vía WhatsApp con una foto, avisándome para llegar sola”, indicó.

La cantante lamentó que su hijo haya ventilado asuntos privados, algo que considera una falta grave que no está dispuesta a pasar por alto sin una disculpa.

Francisco García se quiebra y dedica emotivas palabras a Eva Ayllón en su boda: "Un hilo invisible nos une". Infobae Perú / Captura TV - Willax

Culpa al padre de su hijo como causante del distanciamiento

Eva Ayllón también señaló al padre de Francisco, Paco García, como un factor clave en el distanciamiento. La artista contó que este hombre nunca la apoyó durante el embarazo y recién reconoció a su hijo cuando este tenía cerca de 21 años. “Me embaracé y este señor no creía que me embaracé, así que esperó cerca de 21 años para recién conocer a su hijo”, relató.

Asimismo, señaló que su hijo sabe desde los 11 años la verdad sobre su padre, que la botó de su casa estando embarazada y que, desde ese momento, la crio sola. Es por ello que le sorprende que ahora se muestre tan cercano a él. “No lo entiendo, para mí es algo muy decepcionante, estuve deprimida, ya no lo estoy. Entiendo que el ser humano crece y hace lo que cree que está bien”, señaló.

“Yo aún no salgo de mi asombro. Después de haber sentido una criatura tan amorosa, tan pegada a mí, de decirme: ‘sin tí me muero, tú eres mi todo’, y de pronto.. no lo entiendo”, se cuestionó.

Eva Ayllón revela que el padre de su hijo Francisco García está detrás de la demanda contra Natalia Málaga. Captura de TV- Magaly Media El Podcast.