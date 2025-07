Nuevo hallazgo en Nasca revela las prácticas funerarias prehispánicas: momia es encontrada en excelente estado de conservación

Alianza Lima vs Binacional 5-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2025 Con doblete de Paolo Guerrero, el equipo de Néstor Gorosito aplastó sin problemas al ‘poderoso del sur’ en Matute. El resultado lo coloca como líder del campeonato, a la espera de lo que pase con Universitario este domingo

Lisandra Lizama celebra su divorcio de Mauricio Diez Canseco: “Ya me lo dieron, lo he estado pidiendo desde hace mucho tiempo” La cantante cubana confirmó que oficialmente está separada del empresario Mauricio Diez Canseco. Enfocada en su carrera, asegura que el amor no está entre sus prioridades