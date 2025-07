Jerson Reyes molesto con Yahaira Plasencia por admitir infidelidad a Jefferson Farfán: “Es mentirosa”

Yahaira Plasencia recuerda su infidelidad a Jefferson Farfán | Tiempo Muerto

Jerson Reyes, el futbolista que hace nueve años admitió haber tenido una relación clandestina con Yahaira Plasencia, se mostró molesto con la cantante. La razón de su indignación radica en la reciente confesión de la salsera quien, en una entrevista reciente, reconoció haberle sido infiel a Jefferson Farfán, algo que en el pasado había negado rotundamente.

En una entrevista reciente, Jerson Reyes no ocultó su indignación al escuchar las palabras de Yahaira Plasencia admitiendo su infidelidad. “Es mentirosa y pensar que hasta me denunció”, fue la respuesta del exfutbolista a las declaraciones de la cantante, quien previamente había afirmado que nunca había engañado a Jefferson Farfán.

El deportista, quien en 2016 habló abiertamente sobre sus encuentrso con Yahaira Plasencia en el programa ‘El valor de la verdad’, insistió en que sus declaraciones siempre fueron sinceras. “Esa persona (Yahaira) es bien mentirosa, ha llorado en medios de televisión diciendo que todo era mentira, me denunció y ahora sale a decir que es verdad”, aseguró Reyes.

Jerson Reyes molesto con Yahaira Plasencia por denunciarlo en el pasado.

El futbolista también se mostró indignado por la denuncia que la salsera interpuso en su contra, señalando que se sintió injustamente atacado. “Jamás tuvimos una relación, solamente hemos sido conocidos, pero lo que dije en su momento era cierto. No tengo nada de qué retractarme; es más, ella me denunció y no sé con qué cara lo hizo”, expresó Reyes, dejando claro que no tiene intenciones de quedarse callado sobre lo que ocurrió.

Jerson Reyes también reveló detalles que podrían complicar aún más la situación, refiriéndose a lo que él percibe como un intento de extorsión por parte de Yahaira. Según el futbolista, la cantante mandó a buscarlo a Huaraz para quitarle su celular, algo que él considera una acción deliberada para manipular la situación a su favor.

“Ella mandó (gente) a Huaraz a que me busquen, se llevaron mi celular con toda la información, llegué a Lima y me seguían buscando, me escondí como una semana y al final salí a hablar (en ‘EVDLV’)”, relató al diario Trome.

Con una frase que desarmó a todos —“Lo fui a nivel nacional”—, Yahaira reconoció públicamente haber traicionado la confianza de Farfán.

El exfutbolista no se mostró arrepentido por haber hablado de la situación en el pasado y advirtió que no dudará en tomar acciones legales si es necesario. “Si tengo que denunciarla, lo haré, con quien sea, contra quien sea, no tengo problemas”, afirmó, dejando en claro que ya está cansado de que Yahaira Plasencia lo siga mencionando y descalificando públicamente.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

Recientemente, Yahaira Plasencia no dudó en hablar abiertamente sobre sus infidelidades durante una entrevista para promocionar su nueva canción “El Ex Machito”. En la conversación con Giancarlo Granda, la cantante admitió que sí le fue infiel a Jefferson Farfán, lo cual había negado previamente.

“Sí, claro, lo fui a nivel nacional. ¿No lo viste? No te hagas pues. No encontraron nada, pero salió una persona en ‘El Valor de la Verdad’, lo vio todo el mundo", dijo Yahaira, reconociendo lo que muchos ya sabían y lo que fue confirmado por Jerson Reyes en su participación en el mencionado programa.

En el 2016, Jerson Reyes se sentó en el programa de Beto Ortiz y contó su verdad sobre Yahaira Plasencia.

La cantante, también reflexionó sobre los errores que cometió en su vida amorosa: “Tenía Perú completo encima de mí, me cayó un baldazo de agua fría, no supe cómo manejarlo, cometí muchos errores”, comentó con cierta nostalgia, reconociendo el impacto de sus acciones en su vida personal.

La demanda y su resolución

El conflicto entre Jerson Reyes y Yahaira Plasencia no solo fue mediático, sino también judicial. La cantante decidió presentar una demanda en 2019 contra Reyes por violación de la intimidad, difamación agravada e injuria, debido a las revelaciones que hizo en el programa ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, después de tres años de proceso, el caso fue archivado en 2019 sin llegar a una resolución. La salsera, cansada del desgaste emocional que le había causado la demanda, decidió ponerle fin al proceso.

Jerson Reyes es el futbolista que hizo remecer el mundo del espectáculo peruano tras sentarse en el sillón rojo.