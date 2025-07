Yahaira Plasencia confiesa que pensó en dejar la música por la presión mediática: “Sentí que todo el Perú estaba contra mí”

En una charla sincera, la intérprete de salsa sorprendió al reconocer públicamente que fue infiel durante su relación con el exfutbolista, mostrando una faceta honesta y madura ante sus seguidores (Radiomar)

Yahaira Plasencia ha vuelto a colocarse en el centro de atención, pero esta vez no por una nueva canción o una presentación internacional. En una conversación sincera y sin rodeos, la intérprete de salsa abrió su corazón para confesar que, en uno de los momentos más duros de su carrera, pensó en abandonar la música.

También sorprendió al reconocer públicamente una infidelidad al exfutbolista Jefferson Farfán, relación que marcó una etapa mediática en su vida. Finalmente, se refirió al vínculo que mantiene con un conocido basquetbolista, aunque aseguró que, en este momento, no está lista para una relación formal.

El peso de la fama: “Pensé en alejarme de todo”

Entre insultos en la calle y cancelaciones de conciertos, la cantante pensó en dejarlo todo. Su salud emocional se resquebrajó cuando la crítica se volvió constante y su vocación pareció apagarse. (Willax)

Durante una entrevista en el programa “¡Habla Chino!”, Yahaira Plasencia confesó que vivió una etapa de profunda desesperanza que la llevó a contemplar dejar su carrera. Con voz temblorosa, pero firme, recordó cómo la presión pública y el juicio constante afectaron su estabilidad emocional: “Sentía que todo el Perú me odiaba”, expresó, rememorando el impacto de las críticas que recibió tras su mediática relación con Jefferson Farfán.

La intérprete reveló que el estigma mediático llegó a pesar más que su pasión por la música. “Recibía ataques constantes, no podía salir a la calle sin que alguien me gritara algo”, dijo. Fue durante esos meses, entre giras suspendidas y escándalos virales, que pensó seriamente en alejarse de los escenarios.

Con el tiempo, y tras un proceso de terapia y reconciliación interna, la cantante volvió a reencontrarse con su vocación. Sin embargo, no olvida esa etapa en la que, según sus palabras, “no quería ver a nadie, ni cantar, ni salir de mi cama”.

Una infidelidad reconocida ante todo el país

Con una frase que desarmó a todos —“Lo fui a nivel nacional”—, Yahaira reconoció públicamente haber traicionado la confianza de Farfán. La verdad salió a la luz con franqueza inusual. (Instagram)

En un momento inesperado de la entrevista, Yahaira habló abiertamente de uno de los episodios más comentados de su vida privada: su relación con Jefferson Farfán. La artista sorprendió al confirmar que fue infiel durante esa etapa. “Lo fui a nivel nacional”, confesó entre risas nerviosas, haciendo referencia a su vínculo con el cantante Jerson Reyes.

Aunque las especulaciones sobre esta traición llevan años circulando en la prensa de espectáculos, esta es la primera vez que la propia cantante lo reconoce públicamente. “Estaba en una relación con Jefferson, y sí, fui infiel”, dijo sin rodeos. La declaración dejó perplejos a los conductores del espacio, quienes no esperaban tanta franqueza.

Pese a la crudeza del tema, Yahaira aseguró que no guarda resentimientos y que todo lo vivido, aunque doloroso, la ayudó a madurar. “La vida te enseña, a veces a la mala”, reflexionó con serenidad.

¿Nuevo romance? Las salidas con un basquetbolista

“Es complicado”, dijo al referirse a su situación afectiva. Aunque ha compartido salidas con un deportista, Plasencia dejó claro que no está dispuesta a ceder su espacio por amor. (Instagram)

Consultada sobre su situación sentimental actual, la cantante admitió que ha estado saliendo con un conocido jugador de baloncesto. Sin revelar el nombre del deportista, sí dejó entrever que hay una conexión cercana, aunque aclaró que no está en condiciones de comenzar una relación seria.

“No puedo tener una relación ahora. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos. Es complicado”, declaró. Plasencia remarcó que hoy prioriza su crecimiento personal y profesional. “Salimos, conversamos, nos acompañamos, pero no hay algo formal”, explicó, dejando abierta la posibilidad de un futuro desarrollo en ese vínculo.

Además, la intérprete sostuvo que aprendió a proteger su intimidad y evitar exponer detalles personales que luego puedan volverse en su contra. “Todo lo que diga se vuelve noticia. Prefiero cuidarme”, añadió.

Resiliencia, crítica y una carrera que sigue en pie

A pesar de los tropiezos y la presión mediática, Yahaira ha decidido no rendirse. La música sigue siendo su refugio, incluso cuando la fama ha sido una carga difícil de sobrellevar. (Instagram)

Pese a las controversias, las rupturas y las segundas oportunidades, Yahaira Plasencia continúa avanzando. No solo ha retomado sus presentaciones en vivo, sino que también ha logrado establecerse como una figura vigente en la música tropical del Perú. Su estilo, su imagen y sus pasos de baile siguen despertando atención, aunque ahora ella prefiere hablar con menos euforia y más introspección.

“El precio de la exposición pública es alto”, comentó. A lo largo de la entrevista, dejó entrever que, más allá de las luces, la vida de un artista está marcada por presiones silenciosas que no siempre se ven desde el escenario. “No todo es glamour. También hay días en los que cuesta levantarse”, dijo con honestidad.

La artista aprovechó la ocasión para agradecer a quienes, a pesar de todo, nunca dejaron de apoyarla. También se dirigió a sus detractores con un tono firme: “Estoy viva, sigo cantando y no me he rendido”.