Yahaira Plasencia estrenó ‘El Ex Machito’ dedicada a Farfán y esta es la letra completa: “No eres galáctico, eres mi fanático”

‘El Ex Machito’, estreno cargado de referencias directas a Yahaira Plasencia se ha convertido nuevamente en el centro de la atención mediática tras el lanzamiento de su nueva canciónestreno cargado de referencias directas a Jefferson Farfán.

El videoclip, difundido el jueves 26 de junio por la medianoche, no tardó en posicionarse en el puesto 4 en tendencias de YouTube, impulsado por el parecido físico del protagonista con el exfutbolista y las frases punzantes con las que la cantante alude a viejos episodios de su relación.

Con una actitud desafiante, Yahaira arremete contra las indirectas, responde a controversias previas y se posiciona como la protagonista de su historia.

La artista confirmó que el sencillo está inspirado en lo que vivió junto a la ‘Foquita’ y no rehuyó identificarlo en sus letras, lo que ha provocado una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

Un videoclip lleno de referencias a Jefferson Farfán

El estreno de ‘El Ex Machito’ vino acompañado de un videoclip que ha llamado la atención, principalmente por la figura masculina que aparece en la historia.

Los seguidores de Plasencia y usuarios en redes sociales notaron de inmediato que el actor elegido guarda un parecido notorio con Jefferson Farfán, generando especulaciones sobre la intencionalidad de este detalle a la hora de reforzar el mensaje.

Tanto en la narrativa visual como en el desarrollo de la trama, Yahaira expone escenas cotidianas que evocan capítulos vividos durante su romance, rodeada de amigas y transmitiendo fuerza y seguridad. La artista recurre a símbolos y actitudes propias de su expareja, todo mientras entona versos marcados por el empoderamiento femenino.

Yahaira Plasencia estrenó ‘El Ex Machito’ y en su video aparece un actor muy parecido a Jefferson Farfán. YouTube.

Las indirectas de Jefferson Farfán para Yahaira Plasencia

El contexto detrás de este lanzamiento se remonta al impacto que tuvo el video de “Ama Charo”, en el que Jefferson Farfán participó junto al grupo La Timba Caliente.

Dicho material, que incluye la frase “reina sin trono, se te cayó la corona”, fue interpretado por muchos como una alusión directa a Yahaira Plasencia. Frente a esa ola de rumores, la salsera decidió contestar desde su propio terreno: la música.

Aseguró que ‘El ExMachito’ fue concebida no solo como un desahogo personal, sino también como una réplica contundente ante las insinuaciones y comentarios que circularon con fuerza en las últimas semanas. Lejos de optar por el silencio, la intérprete apostó por la creatividad para dar su versión de los hechos.

Yahaira Plasencia cuestionó la canción de Jefferson Farfán y la tilda de machista: “¿En qué mundo viven?”

Yahaira confirma el propósito de su tema: “Para ti, mi fanático”

En declaraciones para América Espectáculos, Yahaira admitió que la letra fue pensada específicamente como una respuesta hacia su ex Jefferson Farfán.

“Sí, este tema tiene su dedicatoria, es mi manera de cerrar un capítulo y seguir adelante”, señaló.

La artista invitó a sus seguidores a prestar atención tanto al mensaje como a los detalles del videoclip, que refuerzan la idea de una ruptura asumida con madurez y autonomía.

La actitud desafiante del estribillo, sumada a un tono irónico en ciertas frases, deja claro que Yahaira no pretende atizar la polémica, sino dejar en evidencia que ya superó ese episodio.

Yahaira Plasencia acepta que su canción fue inspirada en Jefferson Farfán.

Letra completa de “El Ex Machito”

A continuación, la letra íntegra del tema con el que la salsera responde a las indirectas de su expareja y marca distancia definitiva de su historia conjunta:

Letra de “El Ex Machito” – Yahaira Plasencia

“Papi no quiero problemas. Tú no me sumas ni me restas. Para qué me mandas indirectas. Ya no te voy a dar más luz”.

“Yo soy más fría que tú, tengo más calle que tú. Estoy de moda en Perú, baby cambia de actitud. Día y noche me la paso facturando. Ando de rumba mientras tú me estás pensando

“¿Y qué te pasó? No que muy machito. Qué tal jugador se metió autogol y se quedó solito. ¿Y qué te pasó? No que muy machito. Te me agrandaste, pero de aquí se te ve chiquito”

“Jugador se acabó tu partido. Eres problemático, no que eres galáctico. Pareces mi fanático. Si hablas de mí que sea con nombre y apellido, pa’ que se enteren de todo lo que has perdido.

Todo lo que hace, lo aprendió con “La patrona”. Dicen que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene otra persona. Mete muchos goles, pero está fuera de zona.

“Bebé, ya fuiste en un vaso de agua tu solito. Te hundiste, deja de tomar que eso no quita lo triste, parece un chiste. Paso tu tiempo, ya me perdiste”.

“El Ex Machito”, a pocas horas de su estreno, ya se perfila como una de las canciones más comentadas del año y consolida a Yahaira Plasencia como una de las voces femeninas más influyentes de la salsa peruana.

Yahaira Plasencia estrenó ‘El Ex Machito’ dedicada a Jefferson Farfán con fuertes mensajes. YouTube.