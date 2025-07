Antonio Pavón afirma haber estado con más de mil mujeres en El Valor de la Verdad. Panamericana TV

Antonio Pavón volvió a ser el centro de la conversación pública luego que se confirmara que participará en ‘El Valor de la Verdad’, donde realizó afirmaciones que captaron la atención del público y provocaron un intenso debate mediático.

Sentado en el icónico sillón rojo, Pavón enfrentó preguntas sobre su vida sentimental y abordó polémicas del pasado y presente.

Durante la entrevista, el torero español fue consultado sobre el número de parejas con las que ha estado a lo largo de su vida. Su respuesta no dejó espacio para ambigüedades. “Antonio, has estado con más de mil mujeres”, planteó la interrogante Beto Ortiz.

Lejos de evadir la pregunta, Pavón confirmó la cifra. Además, se tomó un momento para realizar cálculos frente a cámaras y asegurar que, en su experiencia, ese número no le resulta tan extraordinario como algunos podrían pensar.

“Le he pedido que me alcancen mi celular para hacer la matemática y demostrarle al país que mil mujeres no es mucho”, declaró Ortiz ante las risas de Pavón.

El comentario, rápidamente, se replicó en redes sociales y generó diversas reacciones entre espectadores y miembros de la farándula local. La cifra, asociada a otros casos mediáticos internacionales, despertó tanto sorpresa como escepticismo.

Antonio Pavón y su romance con Paula Manzanal

Además, en otro momento de su conversación con Beto Ortiz, se pudo conocer un episodio de su relación con la modelo Paula Manzanal. Pavón recordó con detalle la noche en la que ambos compartieron un evento festivo. El relato estuvo marcado por referencias a la atracción mutua y el ambiente de diversión propio de la farándula limeña.

“Le salen los colmillos de cazador. Esta no se escapa. Hoy se nos escapa de noche”, dijo Pavón, en referencia a aquella ocasión, mientras señalaba que todo sucedió en medio de una noche de juerga y baile. El comentario sumó un nuevo episodio a las memorias públicas del torero, frecuentemente plasmadas en titulares y conversaciones televisivas.

Las anécdotas continuaron y Pavón no fue el único protagonista de la noche. Uno de sus amigos que se sentó en sillón blanco fue Carlos ‘Tomate’ Barraza y aportó una cuota de humor al recordar una experiencia compartida con el torero.

“Y él se saca la toalla. Y me dice: ‘Hermano, yo no sé qué hacer con todo esto’”, contó Barraza entre risas, mientras que en el estudio las carcajadas se multiplicaron y la leyenda de Pavón como símbolo de virilidad siguió creciendo. “Esa es la leyenda. Es una leyenda viva”, remató en medio del ambiente distendido del programa.

El relato sumó una nueva dimensión al perfil de Pavón, quien ha sabido capitalizar su imagen tanto en los medios de comunicación como en realities y programas de espectáculos. Su trayectoria televisiva y su vida personal han sido temas de constante interés y escrutinio.

Pavón, Sheyla, Andrea y el Zorro: vínculos y escándalos recientes

La figura de Antonio Pavón ha estado constantemente vinculada a polémicas y relaciones con otras personalidades del espectáculo nacional.

Su paso por Perú marcó una etapa de gran exposición mediática, principalmente por su relación con la excombatiente Sheyla Rojas. Juntos protagonizaron una de las historias más comentadas de la farándula, con episodios de amor, crisis públicas y una batalla legal por la tenencia y la custodia de su hijo. Cada avance en este caso fue seguido de cerca por cámaras y periodistas.

En paralelo, el nombre de Andrea San Martín también ha sido destacado en el entorno de Pavón. Si bien el vínculo permaneció fuera del centro de atención durante un tiempo, recientes declaraciones del torero en ‘El Valor de la Verdad’ confirmaron la existencia de una relación cercana. Las palabras de Pavón reavivaron la atención sobre rumores que circularon en temporadas pasadas de diversos realities.

El Zorro Zupe, amigo y personaje habitual de la farándula, también se ha visto involucrado en estos entramados. Pavón y Zupe han compartido momentos en programas de televisión y eventos sociales, sumando nuevas anécdotas y dando pie a más comentarios dentro y fuera de pantalla.

Estos lazos, junto con los titulares frecuentes y las revelaciones personales, contribuyen a mantener a Pavón como uno de los nombres recurrentes en la crónica de espectáculos. Su tendencia a responder sin filtros y el impacto de sus confesiones generan constante expectativa frente a cada aparición.

Antonio Pavón en ‘El Valor de la Verdad’: cuándo y dónde verlo

La participación de Antonio Pavón en ‘El Valor de la Verdad’ ha despertado expectativa entre la prensa especializada y el público seguidor del espectáculo. El torero se sentará en el sillón rojo del programa la noche del domingo 6 de julio. La transmisión se realizará inmediatamente después del dominical ‘Panorama’, a través de Panamericana Televisión.

El formato del programa se caracteriza por plantear preguntas de alto impacto, abordando aspectos personales e íntimos de los invitados. Cada afirmación es puesta a prueba por un polígrafo y, a lo largo de los años, el espacio se convirtió en una plataforma para confesiones y declaraciones que rápidamente alimentan el ciclo mediático.

La edición dedicada a Pavón ya genera conversación en redes y promete revelar nuevas facetas de su vida, alimentando titulares y renovando las historias que siguen captando la atención en el espectáculo local. El interés en torno a la emisión confirma, una vez más, la capacidad del personaje para reinventarse y mantenerse vigente en el escenario mediático peruano.

