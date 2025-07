PPK se queda en Perú: PJ desestima habeas corpus de Pedro Pablo Kuczynski para viajar al extranjero

Poder Judicial rechaza pedidoa de Pedro Pablo Kuczynski para viajar fuera del país. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Poder Judicial desestimó, una vez más, la demanda de habeas corpus presentada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para que se le permita salir del país de manera libre. La decisión fue tomada por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que confirmó la sentencia emitida por el juez Jonathan Valencia el pasado 16 de junio, la cual declaró “improcedente” la solicitud del exmandatario.

El principal argumento del colegiado para rechazar el habeas corpus es que, debido a la resolución dictada el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo, que impuso un impedimento de salida del país de 18 meses contra Kuczynski, “carece de objeto emitir pronunciamiento”. Según el tribunal, al haberse establecido esta medida, los hechos que originaron la controversia han desaparecido, lo que se conoce como “sustracción de la materia”.

Poder Judicial declara improcedente habeas corpus presentado por PPK. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Desestiman habeas corpus

La defensa de Kuczynski había argumentado que la sentencia dictada en su contra vulneró su derecho a la “debida motivación” de las resoluciones judiciales, además de no haber considerado un análisis de fondo respecto a los actos constitucionales demandados.

Sin embargo, el colegiado coincidió con el juez Valencia, quien destacó que la situación encuadra dentro del régimen ordinario de sustracción de la materia. “Este colegiado considera que, en el caso en autos, nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia, respecto a la pretensión invocada en la presente demanda”, precisaron los magistrados en su fallo.

El expresidente Kuczynski enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, lo que motivó el impedimento de salida del país. Este fallo refuerza la medida cautelar, dejando en pie la restricción de su desplazamiento fuera del territorio peruano.

Pedro Pablo Kuczynski era popularmente conocido como PPK.

“Yo no me fugo”

En junio, durante una entrevista con el dominical Cuarto Poder, el exjefe de Estado se pronunció sobre el impedimento de salida del país que pesa en su contra. Kuczynski negó tener intenciones de fugarse y expresó su malestar por esta medida, la cual fue dictada en el contexto de la investigación por la presunta financiación irregular de su campaña electoral en 2016.

“En 18 meses tendré 88 años. A los 88 años, ¿quién quiere andar viajando? Estoy muy decepcionado. Son siete años desde que empezó esta acusación y ahora hay una cosa más”, indicó. “Yo no me fugo. Tenía derecho a salir del país y obviamente a volver, porque no tengo ni un solo activo en el exterior, salvo la pensión que me paga el seguro norteamericano por todos los años que trabajé ahí”, agregó el expresidente.

Fuente: Cuarto Poder

“No me quejo, soy estoico. Creo en Dios.Creo que ha sido una injusticia lo que me han hecho”, agregó al indicar que la situación también ha impactado en su entorno familiar. “Mi esposa está muy afectada, perono hablamos nada por teléfono porque sabemos que nos escuchan”, señaló.

“Secuestro administrativo”

El 9 de junio pasado, el abogado del exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, denunció que este sufrió un “secuestro administrativo” por parte de funcionarios de Migraciones. La acusación surgió luego de que se le impidiera viajar a Estados Unidos, a pesar de que, en ese momento, no existían restricciones ni impedimentos legales que le prohibieran salir del país.

“Se les explicó a los funcionarios (de Migraciones) que el 29 de mayo ya se había levantado cualquier restricción contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. No tenía impedimento de salida del país desde el año pasado. Entonces, el señor no tenía ninguna restricción para poder viajar. Lo que se ha producido en este caso es que se ha producido un secuestro administrativo contra el señor PPK porque un funcionario de Migraciones está yendo más allá de lo que ha resuelto un juez del Poder Judicial”, protestó el letrado.

El expresidente viajaba para visitar a su esposa, a la que no ve desde hace siete años. | Canal N