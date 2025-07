Miguel Ángel Requejo, quien se estrelló contra el restaurante El Charrúa, da su versión “no manejo bien mi auto” - Panamericana Televisión

El distrito limeño de La Molina fue escenario de un hecho que conmocionó a muchos la noche del miércoles, cuando Miguel Ángel Requejo Astochado, de 51 años, embistió con su camioneta la fachada del restaurante El Charrúa. El incidente, que dejó al menos dos personas heridas y causó daños materiales considerables, se produjo pcodo después de que Requejo fuera expulsado del local tras un altercado con otros clientes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el vehículo de alta gama cruza la acera y se interna en el restaurante. Las autoridades investigan al empresario por tentativa de homicidio, daños agravados y conducción bajo los efectos del alcohol.

La versión de Requejo: “Ni siquiera he retrocedido”

Miguel Ángel Requejo relató su versión en entrevista con el programa La Noche Habla de Panamericana Televisión. Negó haber intentado atropellar intencionalmente a las personas y sostuvo que todo se trató de un accidente producto del nerviosismo y el poco dominio de su camioneta Lexus.

“Ni siquiera he retrocedido, yo he ido de frente. Cuando uno quiere atropellar retrocede, se va tres metros, cuatro metros y entra. Yo no he hecho eso. Mi carro es nuevo, tampoco lo manejo muy bien”, declaró. Además, justificó su descontrol alegando que, antes del impacto, su rostro sangraba a raíz de la pelea ocurrida minutos antes y que no tenía completo control de su vehículo.

El empresario aseguró no tener rencor ni intención de venganza contra los presentes. “Nunca quise atropellar a las personas del restaurante”, afirmó. Atribuyó el hecho a un estado de confusión y nerviosismo luego de haber sido insultado mientras bebía licor con su esposa y una amiga. Señaló que el conflicto se originó cuando pretendía comprar más bebidas y, ante la falta de atención, tuvo un intercambio verbal que derivó en su expulsión.

A pesar de los antecedentes de violencia reportados en su historial policial, Requejo se definió como una persona “muy correcta” y pidió disculpas por lo sucedido. “Si me he equivocado, lo siento”, manifestó en la entrevista televisiva.

Testimonios y antecedentes del empresario

La colisión en El Charrúa agravó la situación de Requejo, quien ya había sido protagonista de otros incidentes violentos. Según reportes policiales, en 2023 agredió físicamente al dueño de un spa en San Isidro y, en 2014, atacó a otra persona propinándole seis correazos. La autoridad también revisa su antecedente más reciente con Sucamec, donde intentó obtener una licencia para portar armas utilizando un examen psicológico falsificado, hecho que derivó en una sanción administrativa.

Testigos de la noche en El Charrúa relataron que la situación escaló rápidamente. Luego de ser retirado del restaurante por la discusión, Requejo regresó en su vehículo de placa CTB661 y arremetió contra la fachada a alta velocidad. Uno de los heridos describió el momento en Canal N, señalando que logró evitar lesiones mayores al levantarse segundos antes del impacto. “Gritaba que era un magnate y podía hacer lo que quisiera”, relató el agraviado sobre la actitud del conductor.

Las víctimas recibieron atención en una clínica local y uno de ellos permanece bajo observación. La rápida intervención policial permitió que Requejo fuera detenido y trasladado para las investigaciones correspondientes.

Miguel Ángel Requejo Astochado está al frente de la empresa familiar Miromina S.A., vinculada al sector del acero, y cuenta con estudios en ingeniería mecánica y un máster en gestión empresarial. Tras los hechos, su imagen pública queda bajo escrutinio mientras continúan las diligencias judiciales y administrativas en su contra.