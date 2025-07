Kukuli Morante confesó por qué decidió regresar como Gladys a ‘Al Fondo Hay Sitio’. América TV.

El regreso de Kukuli Morante como la Gladys al universo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ marcó un momento especial para la audiencia y el elenco de la serie más emblemática de la televisión peruana.

Diez años después de su última aparición, la actriz se reencuentra con el público y con los históricos personajes de Las Nuevas Lomas.

Su retorno no solo responde a un nuevo arco argumental, sino también a una decisión emocional y personal.

En diálogo con América Televisión, Morante compartió los motivos detrás de su vuelta, sus emociones en el set y lo que representa interpretar una vez más a la inolvidable Gladys Rengifo.

Durante la entrevista, Morante manifestó que la motivación principal para ingresar nuevamente al reparto fue el deseo de reencontrarse tanto con el equipo de producción como con los amigos y compañeros que formaron parte de este proyecto durante tantos años.

“Es como cuando te vas fuera de tu patria y te piden que regreses; encuentras a toda la familia, los amigos de nuevo, eso es lo que he sentido. Quería venir a verlos, compartir con todos, disfrutar y reencontrarme con viejos amigos; es como una familia realmente, porque hemos compartido muchos años juntos”, explicó la actriz.

Su relato traduce el sentimiento de arraigo y pertenencia que persiste a pesar del tiempo fuera y los cambios en la trama de la producción.

Kukuli Morante confesó por qué decidió regresar como ‘Gladys’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Foto - América TV

Kukuli Morante y el reto de interpretar a Gladys

Kukuli Morante también se refirió a los retos que implicó volver a interpretar a Gladys tras una década.

Admitió sentir nerviosismo al grabar la primera escena: “Un poco de nervios porque quería que la Gladys esté con la esencia que siempre la ha tenido, y como no lo he practicado por 10 años, no sabía si me quedaría igual”, relató.

Sin embargo, al finalizar la jornada, confirmó que logró recuperar los gestos y la manera de hablar que definieron a la carismática Gladys, y valorizó el recibimiento cálido del equipo de América Televisión en Pachacamac.

Morante remarcó la importancia de este regreso no solo para su carrera, sino también para el fandom de la serie, que rápidamente manifestó su entusiasmo en redes sociales y en los foros especializados.

Kukuli Morante ‘Gladys’ regresó a ‘Al Fondo Hay Sitio'. América Tv

¿Gladys regresó por Miguel Ignacio?

La reaparición de Gladys en Las Nuevas Lomas no solo genera expectativa por los reencuentros familiares, sino también por su inminente acercamiento con Miguel Ignacio de las Casas, conocido como 'Nachito’.

Kukuli Morante confirmó que, dentro de la trama, su personaje tiene asuntos pendientes con Nachito luego de tantos años de distancia.

“La Gladys va a ver a Nachito después de mucho tiempo, algo tiene que hablar con él seriamente. Ha pasado tanto tiempo, Dios mío, el niño ya grande está. Felizmente no se parece tanto al padre porque si no sería un sacrificio muy grande”, comentó entre bromas.

Gladys regresa con el objetivo de cerrar capítulos y enfrentar temas importantes con su expareja, lo que añade una capa de incertidumbre y tensión a las próximas historias de la teleserie.

Por otro lado, en tono distendido, Morante dejó entrever que su personaje mantiene su independencia y fortaleza: “¿Cómo estará, ya vuelta? No la he visto. Ahora ya la voy a ver, ¿cuántas arrugas le habrán crecido? Con lo renegón que es, se le habrá caído el pelo. No sé cómo estará, oye”.

Sobre un posible enfrentamiento con Juana, personaje vinculado sentimentalmente a Nachito en etapas recientes de la serie, Gladys minimizó cualquier rivalidad.

‘Al Fondo Hay Sitio’: Gladys regresa a Las Nuevas Lomas y se reencontrará con Miguel Ignacio.

El regreso de Gladys a ‘AFHS’

Gladys Rengifo (Kukuli Morante) sorprendió a la audiencia con su reaparición en el episodio del 3 de julio de este año, cerrando así una década de ausencia.

La última vez que se vio a Gladys fue en la temporada 8, cuando dejó a Miguel Ignacio y se marchó con su hijo Otto a la selva, después de un enfrentamiento por la demolición de la casa de los Gonzales.

En su retorno, la historia la sitúa llegando desde la selva y siendo recibida por la familia Gonzales, quienes le dan la bienvenida a Lima una vez más.

El reencuentro estuvo cargado de emoción tanto para los personajes como para los fanáticos, que reconocen en Gladys una figura entrañable y fundamental en la construcción del universo de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Gladys Rengifo apareció en 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura de TV - América TV.