Roca de 3 toneladas destruye vivienda y deja a familia sin hogar en Chorrillos

Familia que lo perdió todo por caída de roca en Chorrillos pide ayuda | TV Perú

El pasado martes 1 de julio, una roca de aproximadamente 2 a 3 toneladas se desprendió del cerro en el asentamiento humano Buenos Aires de Villa, distrito de Chorrillos, y cayó sobre una vivienda, destruyendo una habitación que la familia usaba como dormitorio y cocina. La familia Yactayo logró salir de la casa justo a tiempo, evitando una tragedia.

Desde el reciente sismo de magnitud 6.1 registrado en Lima y las lluvias constantes de los últimos días, el terreno en esta zona se ha vuelto inestable. La humedad y erosión en la ladera del cerro facilitaron el desprendimiento de esta enorme roca.

Caroline Yactayo, propietaria del inmueble afectado, contó a TVPerú: “Estaba en el pasadizo. Estaba limpiando el piso de mi casa y se escuchó un pequeño ruido. Yo pensando que no iba a ser mucho más mayor, me quedé ahí. Simplemente alcé mis manos a mi casa y me encomendé a Dios para que no pasara más, y se detuvo. Pero gracias a Dios estoy bien, no pasó a mayores. Mi hijo estaba en el colegio, mi hija en la universidad y mi pequeño estaba al lado de mi mamá cuidándolo”.

Inestabilidad en Buenos Aires de Villa: peligro latente para vecinos y viviendas

Personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad de Chorrillos llegó para inspeccionar el área. Confirmaron que el terreno sigue inestable y recomendaron a la familia y vecinos no acercarse a la ladera del cerro para evitar nuevos accidentes. La remoción de la roca fue coordinada y se notificó a los propietarios de viviendas cercanas para evitar construcciones que aumenten el riesgo.

Vecinos reportaron que en la parte alta del cerro existe un silo de agua, y que el regado frecuente de la zona incrementa la humedad en el terreno, lo que contribuye a la erosión y a nuevos desprendimientos. Sin embargo, hasta la fecha no se han tomado medidas para controlar esta situación, a pesar de las constantes denuncias.

Actualmente, la familia afectada vive sin hogar y con lo poco que pudieron salvar. No han recibido apoyo oficial ni propuesta de reubicación por parte de la Municipalidad, por lo que dependen del apoyo de vecinos y personas solidarias que han donado ropa y víveres.

Además, se alertó que otras casas, incluyendo una vivienda de tres pisos construida en la misma ladera, están en riesgo debido a la falta de estructuras de contención y a la erosión progresiva. Las autoridades evalúan la posibilidad de declarar inhabitables algunas zonas para prevenir futuros accidentes.

Nuevas afectaciones por las fuertes lluvias en Chorrillos: clausuran supermercado Tottus tras filtraciones y cortocircuito

Las recientes lluvias intensas en Chorrillos no solo provocaron el desprendimiento de rocas en la ladera del cerro, sino que también afectaron gravemente a infraestructuras comerciales, como el supermercado Tottus, ubicado en el distrito. La Municipalidad de Chorrillos ordenó la clausura temporal del local luego de una inspección que detectó más de 40 filtraciones de agua en distintas zonas del establecimiento, así como la acumulación de agua en el techo de calamina, lo que generó un riesgo estructural considerable.

El problema se agravó cuando un cortocircuito se produjo en el área de comidas, derivado de las filtraciones constantes, lo que elevó el peligro para los trabajadores y clientes. La Subgerencia de Control y Sanciones explicó que las lluvias han saturado las instalaciones eléctricas, poniendo en riesgo la seguridad del público y haciendo imprescindible la suspensión inmediata de las operaciones hasta que se realicen las reparaciones necesarias.

El gerente de Fiscalización destacó que, a pesar de que la Municipalidad ha alertado en varias ocasiones sobre la necesidad de mantener en buen estado las infraestructuras comerciales, este tipo de problemas persiste en la zona. Por ello, la clausura del supermercado Tottus Chorrillos se mantendrá hasta que la empresa garantice condiciones seguras para el público y subsane las fallas en el sistema eléctrico y la estructura del edificio.