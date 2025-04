Gigi Mitre enfurece con Ale Venturo por cuestionar la crianza de Rodrigo Cuba: "Desubicada". | Amor y Fuego.

Las recientes declaraciones de Ale Venturo han generado polémica en redes sociales y en el mundo del espectáculo. La empresaria, expareja de Rodrigo Cuba, fue duramente criticada luego de que se viralizara una entrevista en la que cuestionaba la crianza de la hija mayor del futbolista. Ante ello, diversos usuarios y figuras públicas han especulado que este sería el verdadero motivo de su separación.

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, transmitida el martes 1 de abril, Gigi Mitre expresó su rechazo ante las palabras de la rubia, calificándola de “desubicada” por opinar sobre la forma en que el futbolista y Melissa Paredes crían a su hija. Para la conductora, la empresaria no debió hacer ese tipo de comentarios públicamente, ya que se trata de un tema delicado y que solo compete a los padres de la menor.

“De verdad es una lástima que una familia joven, porque tienen hijos en común, se termine, pero de verdad me parece desubicada Ale Venturo, o sea, meterse en la forma que él al final cría a su hija porque lo que está dando a entender es que él la está malcriando porque le compra. Ya será muy su problema el de él y de Melissa Paredes”, comentó la conductora de televisión con evidente molestia.

Gigi Mitre lanzó duras críticas contra Ale Venturo. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

Asimismo, la presentadora de ‘Amor y Fuego’ señaló que, si bien Ale Venturo podía opinar sobre la crianza de la niña en privado con su expareja, exponerlo en un medio público fue innecesario y poco acertado. “Ella le puede dar un consejo interno entre ellos dos con la confianza que le tiene, podría ser quizás válido, pero hablar así públicamente y me imagino que esta no sería la primera vez porque para que ella se tome la atribución de hacerlo en un podcast... no creo que esto sea solo el motivo de su ruptura”, agregó.

Las críticas hacia Ale Venturo continúan creciendo en redes sociales, donde muchos consideran que su comentario fue inapropiado. Mientras tanto, Rodrigo Cuba no ha dado declaraciones al respecto, manteniendo un perfil bajo tras el fin de su relación con la empresaria.

Rodrigo Cuba apoya críticas contra Ale Venturo

Luego de confirmar el fin de su relación con Ale Venturo a través de un comunicado, Rodrigo ‘Gato’ Cuba sorprendió al dar “like” a varios comentarios en redes sociales que critican a su expareja. El tiktoker Ric La Torre evidenció que el futbolista mostró su apoyo a mensajes donde los usuarios acusan a Venturo de no querer a la hija mayor del jugador y de hacer diferencias entre la niña y su propia hija.

Uno de los comentarios que recibió el respaldo de Cuba señalaba: “Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a tu hija. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es, mejor estás solo, Rodri”. Además, otro mensaje afirmaba que Venturo permitía ataques hacia la menor sin intervenir, pero respondía únicamente cuando hablaban bien de su propia hija.

Las críticas hacia la empresaria aumentaron tras la viralización de la entrevista donde cuestionaba la forma en que Cuba cría a su primogénita. “En la entrevista se conoció a Venturo, si él le quiere dar todo a su hija… ¿qué le importa a ella?”, fue otro de los comentarios apoyados por el futbolista, lo que ha generado aún más especulaciones sobre los verdaderos motivos de su ruptura.