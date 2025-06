¿No habrá clases en Perú este viernes 4 de julio por el Día del Maestro? Lo último que se sabe

El próximo domingo 6 de julio se celebra el Día del Maestro. (Andina)

Cada vez más cerca del 6 de julio, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro en Perú, padres de familia, estudiantes y docentes se preguntan si el viernes 4 habrá suspensión de clases escolares. Esta interrogante cobra especial relevancia debido a que la celebración caerá en domingo este 2025, por lo que muchos anticipaban un posible adelanto del descanso al viernes anterior.

Sin embargo, según el diario El Peruano y fuentes oficiales del sector Educación, el viernes 4 de julio no ha sido declarado feriado ni día no laborable para el ámbito nacional.

Por lo tanto, las actividades escolares —en teoría— se desarrollarán con normalidad en todo el país, a menos que se indique lo contrario desde las direcciones regionales o instituciones educativas específicas.

Los padres de familia están expectantes para conocer si se suspenden las clases este 4 de julio. (Foto: Defensoría del Pueblo)

¿Qué más se sabe de las clases?

De acuerdo con el calendario escolar 2025 del Ministerio de Educación (Minedu), el segundo bloque de semanas lectivas se extiende desde el lunes 26 de mayo hasta el viernes 25 de julio. En este período está comprendido el viernes 4 de julio, lo que implica que no hay interrupción programada para esa fecha.

Además, el mencionado calendario no contempla ningún descanso adicional por la celebración del Día del Maestro. Esta situación contrasta con años anteriores, en los que el Minedu otorgó asueto escolar a los docentes en dicha fecha o, cuando caía en fin de semana, trasladaba el descanso al día hábil más próximo.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha publicado resolución o decreto alguno que modifique el calendario escolar vigente. Tampoco hay pronunciamiento oficial del Minedu sobre posibles suspensiones específicas.

Comunicado de algunos colegios

Pese a la ausencia de una disposición general, algunas instituciones educativas privadas —principalmente de Lima Metropolitana— han decidido suspender las clases del viernes 4 de julio como forma de reconocimiento a la labor docente.

Padres de familia de colegios estatales y particulares ubicados en los distritos de Rímac y San Martín de Porres informaron a Infobae Perú que los directores comunicaron dicha medida mediante circulares internas o reuniones de coordinación.

Esta práctica, aunque no respaldada por un anuncio nacional, suele repetirse cada año en determinadas escuelas, especialmente si cuentan con autonomía para gestionar sus actividades complementarias o si forman parte de redes educativas privadas.

Un docente peruano en una clase junto a sus estudiantes | Foto: Agencia Andina

¿Feriado largo del 4 al 7 de julio?

En relación con un posible feriado largo por el Día del Maestro, diversas publicaciones en redes sociales generaron especulación en los últimos días. Algunos usuarios llegaron a pensar que el viernes 4 sería declarado no laborable para el sector público, generando un descanso de cuatro días.

No obstante, basados en las normas publicadas en El Peruano, se aclaró que no existe disposición alguna que establezca un feriado largo del 4 al 7 de julio. El domingo 6, fecha central de la conmemoración, ya es un día no hábil y no se ha trasladado su celebración ni se han establecido medidas complementarias para extender el descanso.

Calendario oficial de feriados 2025

El calendario de feriados aprobado para el año 2025 en Perú no incluye el 4 ni el 6 de julio como fechas de descanso obligatorio. Estos son algunos de los feriados oficiales para el presente año:

1 de enero: Año Nuevo

17 y 18 de abril: Jueves y Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

29 de junio: San Pedro y San Pablo

28 y 29 de julio: Fiestas Patrias

6 de agosto: Batalla de Junín

8 de octubre: Combate de Angamos

25 de diciembre: Navidad

El día dedicado a los maestros peruanos tiene sus raíces en un hecho trascendental del siglo XIX que cambió la educación en el país.

La celebración del Día del Maestro no figura como feriado nacional, por lo que cualquier suspensión de actividades dependerá de decisiones internas de cada institución educativa o de directivas regionales emitidas de forma particular.

De emitirse un comunicado oficial que confirme alguna variación en la programación escolar, este deberá ser publicado en canales oficiales como el portal del Ministerio de Educación o en el diario El Peruano. Por ello, se recomienda a padres y alumnos estar atentos a los avisos de cada institución educativa.